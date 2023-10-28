聖誕節2023｜精選高級聖誕浪漫餐廳推介！太平山餐廳聖誕大餐$458起

2023年聖誕節即將來臨，聖誕節當然要與愛人及家人一起吃聖誕大餐！今次推介的這間高級聖誕餐廳，聖誕節期間會化身成夢幻小屋，遍佈聖誕裝飾及燈飾，還有打卡一流的巨形聖誕樹，充滿聖誕氣氛，情人去必定覺得很浪漫！而且聖誕大餐由$458起，價錢親民，即睇內文詳細菜單。

太平山餐廳 The Peak Lookout｜聖誕大餐$458起 今年聖誕佳節，太平山餐廳年度聖誕裝潢載譽歸來，由滿載濃厚歷史氣息的建築，搖身一變成為 為換上聖誕裝束的夢幻小屋，處處遍佈聖誕裝飾及燈飾，其高聳巨形聖誕樹成為打卡熱點之一， 餐廳內處處瀰漫著聖誕氣氛！於 12 月 24 至 25 日期間，推出三道菜聖誕午餐（每位$458）、 四道菜的聖誕晚餐（每位$758） 及兩道菜兒童聖誕晚餐（每位$458），除了多款令人垂涎的頭盤外，主菜方面亦有多種選擇，精選主菜包括讓人食指大動的香燒美國火雞卷或肉香四溢的澳洲黑安格斯西冷牛扒，最後當然少不了壓軸節日甜品─傳統聖誕布甸，讓饕客一邊沉醉在閃爍華麗的聖誕氛圍，一邊盡嚐節日滋味，為節慶歡聚劃上完美句號。

The Peak Lookout 太平山餐廳 除夕晚餐

太平山餐廳 The Peak Lookout｜四道菜除夕晚餐 除夕晚餐同樣別出心裁，烹飪團隊分別設計了四道菜除夕晚餐（每位$988）及兩道菜兒童除夕晚餐（每位$468），率先以芳香四溢的香煎法式鴨肝或令人垂涎的日本帶子刺身薄片悸動味蕾，細味精選主菜香烤南非和牛西冷牛扒，或品嚐自家製的牛肝菌意大利麵等節日佳餚。每位入座客人於當晚更可免費獲贈 Soligo Prosecco 氣泡酒乙杯，讓大家於歡度節日中舉杯慶賀，與摰親好友共度節慶美好時光！