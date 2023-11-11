聖誕節2023｜香港朗廷酒店聖誕及除夕自助餐早鳥優惠可享85折 低至$406/位

今年聖誕及除夕佳節，香港朗廷酒店將呈獻一場美食慶典，並於12月1日率先在酒店大堂點亮以流星許願樹為主題的聖誕樹，為佳節揭開序幕。節慶期間，酒店餐廳及酒吧提供傳統節日佳餚，並安排一系列精彩活動，包括聖誕老人到訪、現場聖誕歌獻唱表演等慶祝活動，使賓客於精緻奢華的餐飲體驗及歡欣滿載的聚會中，感受濃厚聖誕及除夕節日氣氛。

踏入令人心神嚮往聖誕及除夕佳節，酒店於12月1日晚上7時以年度流光溢彩的流星許願樹亮燈儀式為佳節的序章，在極具氣派的奢華酒店大堂與裝飾璀璨奪目的流星許願樹相互襯映，照耀迷人光影。聖誕樹結合嶄新科技及觸感互動體驗，每個發光球體代表著不同星座，活動緊接著更有合唱團獻唱歡欣動人的聖誕樂曲，讓賓客可於Artesian品嚐琳瑯滿目的小點及暖心美酒，沉醉於濃厚節日喜悅之中。

12 月 1 日於酒店大堂許願聖誕樹亮燈儀式

踏入令人心神嚮往聖誕及除夕佳節，酒店於12月1日晚上7時以年度流光溢彩的流星許願樹亮燈儀式為佳節的序章，在極具氣派的奢華酒店大堂與裝飾璀璨奪目的流星許願樹相互襯映，照耀迷人光影。聖誕樹結合嶄新科技及觸感互動體驗，每個發光球體代表著不同星座，活動緊接著更有合唱團獻唱歡欣動人的聖誕樂曲，讓賓客可於Artesian品嚐琳瑯滿目的小點及暖心美酒，沉醉於濃厚節日喜悅之中。

The Food Gallery 薈萃多國節慶美食自助餐

在這個美食不可或缺的白色佳節裏，The Food Gallery搜羅世界各地的新鮮食材，炮製一系列滋味多國菜餚，令賓客盡情於自助盛宴大快朵頤，包括時令即開生蠔、多款新鮮凍海鮮、香烤原隻火雞、楓糖烤火腿等，晚市時段更有即製焗龍蝦，萬勿錯過。精緻的應節甜品款式之多讓人目不暇給，重點推介如聖誕樹頭蛋糕、意式聖誕麵包、迷你燕窩葡撻及現場製作的熱朱古力蛋糕、法式可麗餅和梳乎厘班戟，讓賓客與親友歡度溫馨甜美的節日時光。