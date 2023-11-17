熱門搜尋:
長者日優惠 澳門格蘭披治大賽車 白日之下 郭富城 天氣 曉柏峰 尹光 床蝨 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 流感 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數 YOHO WEST 一路向西2
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-11-17 16:04:18

聖誕節2023｜鴨大哥推聖誕限定午市/晚市餐單低至$398/位 九雲居低至5折 鴨大哥/九雲居/呇均晚市全單8折

分享：
聖誕節2023｜鴨大哥推聖誕限定午市/晚市餐單低至$398/位 九雲居低至5折 鴨大哥/九雲居/呇均晚市全單8折

聖誕節2023｜鴨大哥推聖誕限定午市/晚市餐單低至$398/位 九雲居低至5折 鴨大哥/九雲居/呇均晚市全單8折

為慶祝鴨大哥、九雲居及三大分店進駐栢克大廈，LIBERTY GROUP 將延長特選餐飲禮遇。由即日起至1130日，鴨大哥及九雲居均提供晚市全單8折優惠，讓來賓可盡享卓越餐飲禮遇。與此同時迎接溫暖的聖誕佳節，由即日起至20231231日均提供不同優惠。九雲居消費滿港幣1,800元或以上即享五折，消費滿港幣1,200元或以上即享七折！而鴨大哥更推出聖誕限定午市及晚市餐單，每位低至$398。（最少須四位顧客消費，優惠受條款約束

另，為衷心回饋顧客，凡於新分店惠顧滿港幣$500即可獲$100晚市優惠券，於鴨大哥、九雲居或呇使用！（推廣期有限，送完即止

鴨大哥以現代烹飪手法重新演繹傳統中

由米芝蓮名廚「廚魔」梁經倫主理，鴨大哥以現代烹飪手法重新演繹傳統中菜，將經典與創意一體呈現。梁經倫一向鍾情北京烤鴨，多年來致力為這款傳統名菜注入現代元素。現在，鴨大哥的一流北京烤鴨已經蜚聲香港及新加坡，其他招牌菜式，如鴨肉菜式、美味點心及創新粵菜亦獲得一致好評。曾任職米芝蓮三星粵菜餐廳唐閣，LIBERTY GROUP行政總廚許炳超帶領鴨大哥繼續傳承 招牌菜式北京烤鴨，同時以嶄新創意菜餚昇華飲食體驗。經由梁經倫搜羅的獨特食材， 配合許炳超一絲不苟的態度，為食客帶來味覺等多重感官享受。 為慶祝栢克大廈新店開業，鴨大哥特意推出兩款獨家菜式。麥香黃金蝦與梅子荔芋鴨煲 色香味俱全，將各種口味融和成一場驚艷的饗宴。香脆的黃金蝦以風味十足的鹹蛋黃及 粟米脆片包裹；無骨鴨則配上燜煮至腍身的芋頭以及令人回味的甜酸梅子醬，協奏出美味新作，結合出口感與滋味的完美平衡！除了上述各種佳餚，鴨大哥亦提供多款點心，使用餐體驗力臻圓滿

鴨大哥

地址：鰂魚涌太古坊華蘭路25號栢克大廈2

電話：3579 8179

網址

鴨大哥由米芝蓮名廚「廚魔」梁經倫主理。 鴨大哥由米芝蓮名廚「廚魔」梁經倫主理。 鮑魚燒賣 雲南黑土豬叉燒 鬆脆蝦腸粉 桂花雪梨脆蟮球 XO醬龍蝦粉絲煲 鴨大哥砂鍋炒飯 梅子荔芋鴨煲 荔枝山楂咕嚕肉 桂花糕 北京烤鴨 椰汁棗皇糕 涼拌青瓜海蜇 奶黃流沙包

九雲居主打正宗東南亞口味火鍋湯

九雲居主打正宗東南亞口味，以火鍋薈萃出各國精粹，將多款東南亞名湯熬製成7款香濃的火鍋湯底，包括娘惹叻沙、泰式冬蔭功、越式牛骨湯、泰式椰子雞湯、椰子蜆湯、蕃茄牛尾湯及福建肉骨茶。各款泰式湯底以不同的豐富食材烹煮而成，香濃惹味。泰式冬蔭功加入鮮美大河蝦、多汁車厘茄、天然秀珍菇、甘香香茅及少量泰國辣椒，以鮮明的辛辣感喚醒味覺，齒頰留 香。泰式椰子雞湯口味溫和又不失滋味，以鮮嫩雞肉與香滑椰奶熬成，配以少量辣椒乾 作點綴，帶輕微後勁，以暖心的醇滑質感令食客欲罷不能。蕃茄牛尾湯以濃郁突出的牛骨湯熬成，配上嫩滑牛尾，是另一款熱門之選。湯底層次豐 富，定能令食客一試難忘。為了使湯底更香氣撲鼻，湯中特意酌量添加肉桂，使煲内美 味更為甘甜暖和。泰國羅勒自帶芳香，以草本香氣提升湯底鮮味；配合八角的甘草香氣，令味蕾也不禁舞動。餐廳嚴選超過50款優質食材，包括各種肉類、海鮮及經典火鍋配菜。每款食材皆經過精挑細選，務求讓食客品嚐到最正宗的味道，用心細味每款食材。九雲居同時提供午市套餐及單點美食，讓你盡享各式東南亞美饌

九雲居

地址：鰂魚涌太古坊華蘭路25號栢克大廈2

電話：3579 8279

Facebook

九雲居主打正宗東南亞口味，以火鍋薈萃出各國精粹，將多款東南亞名湯熬製成7款香濃的火鍋湯底。 九雲居主打正宗東南亞口味，以火鍋薈萃出各國精粹，將多款東南亞名湯熬製成7款香濃的火鍋湯底。 餐廳嚴選超過50款優質食材，包括各種肉類、海鮮及經典火鍋配菜。 餐廳嚴選超過50款優質食材，包括各種肉類、海鮮及經典火鍋配菜。 餐廳嚴選超過50款優質食材，包括各種肉類、海鮮及經典火鍋配菜。 每款食材皆經過餐廳精挑細選，務求讓食客品嚐到最正宗的味道，用心細味每款食材。 每款食材皆經過餐廳精挑細選，務求讓食客品嚐到最正宗的味道，用心細味每款食材。 椰子蜆湯 福建肉骨茶 娘惹叻沙 泰式椰子雞湯 泰式冬陰功

呇多次榮獲《香港澳門米芝蓮指南》一星榮譽 (將於 1120日開)

呇擅長香辣精巧的四川菜，是香港及新加坡的著名飲食品牌。2016 2019 年間，更榮獲《香港澳門米芝蓮指南》的一星榮譽，足見其頂尖的烹飪水平。 「呇」意指耀眼星辰，意念取自川菜的必備食材八角；組成「呇」的「水」與「口」則代表使人 垂涎三尺的四川美食。呇提供各色川菜，令你的味覺有如身處巴蜀。多款冷熱前菜皆是精心之作，展現出川菜獨特而大膽的風味，以川味開啓尋味之旅。主菜則主打優質食材，包括肥美豬肉、嫩滑家禽、香濃羊肉、多汁牛肉、滋味蝦蟹、新鮮魚類以及各款鮮美蔬菜，呈現川菜的豐富內 涵。呇的悅目甜品給你辛中的一點甜，為尋味之旅畫上完美句號。

地址：鰂魚涌太古坊華蘭路25號栢克大廈2

電話：2527 7117

網址

Ad Block
呇擅長香辣精巧的四川菜，是香港及新加坡的著名飲食品牌。 秘製口水雞 油潑香水魚 重慶辣子雞 擔擔麵 麻辣雲耳 孜然豬仔骨 素麻婆豆腐 素魚香茄子 素干煸四季豆
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受