聖誕節2023｜鴨大哥推聖誕限定午市/晚市餐單低至$398/位 九雲居低至5折 鴨大哥/九雲居/呇均晚市全單8折

為慶祝鴨大哥、九雲居及呇三大分店進駐栢克大廈，LIBERTY GROUP 將延長特選餐飲禮遇。由即日起至11月30日，鴨大哥及九雲居均提供晚市全單8折優惠，讓來賓可盡享卓越餐飲禮遇。與此同時迎接溫暖的聖誕佳節，由即日起至2023年12月31日均提供不同優惠。九雲居消費滿港幣1,800元或以上即享五折，消費滿港幣1,200元或以上即享七折！而鴨大哥更推出聖誕限定午市及晚市餐單，每位低至$398。（最少須四位顧客消費，優惠受條款約束） 另，為衷心回饋顧客，凡於新分店惠顧滿港幣$500即可獲$100晚市優惠券，於鴨大哥、九雲居或呇使用！（推廣期有限，送完即止）

鴨大哥以現代烹飪手法重新演繹傳統中 菜 由米芝蓮名廚「廚魔」梁經倫主理，鴨大哥以現代烹飪手法重新演繹傳統中菜，將經典與創意一體呈現。梁經倫一向鍾情北京烤鴨，多年來致力為這款傳統名菜注入現代元素。現在，鴨大哥的一流北京烤鴨已經蜚聲香港及新加坡，其他招牌菜式，如鴨肉菜式、美味點心及創新粵菜亦獲得一致好評。曾任職米芝蓮三星粵菜餐廳唐閣，LIBERTY GROUP行政總廚許炳超帶領鴨大哥繼續傳承 招牌菜式北京烤鴨，同時以嶄新創意菜餚昇華飲食體驗。經由梁經倫搜羅的獨特食材， 配合許炳超一絲不苟的態度，為食客帶來味覺等多重感官享受。 為慶祝栢克大廈新店開業，鴨大哥特意推出兩款獨家菜式。麥香黃金蝦與梅子荔芋鴨煲 色香味俱全，將各種口味融和成一場驚艷的饗宴。香脆的黃金蝦以風味十足的鹹蛋黃及 粟米脆片包裹；無骨鴨則配上燜煮至腍身的芋頭以及令人回味的甜酸梅子醬，協奏出美味新作，結合出口感與滋味的完美平衡！除了上述各種佳餚，鴨大哥亦提供多款點心，使用餐體驗力臻圓滿。 鴨大哥 地址：鰂魚涌太古坊華蘭路25號栢克大廈2樓 電話：3579 8179 網址

九雲居主打正宗東南亞口味火鍋湯 底 九雲居主打正宗東南亞口味，以火鍋薈萃出各國精粹，將多款東南亞名湯熬製成7款香濃的火鍋湯底，包括娘惹叻沙、泰式冬蔭功、越式牛骨湯、泰式椰子雞湯、椰子蜆湯、蕃茄牛尾湯及福建肉骨茶。各款泰式湯底以不同的豐富食材烹煮而成，香濃惹味。泰式冬蔭功加入鮮美大河蝦、多汁車厘茄、天然秀珍菇、甘香香茅及少量泰國辣椒，以鮮明的辛辣感喚醒味覺，齒頰留 香。泰式椰子雞湯口味溫和又不失滋味，以鮮嫩雞肉與香滑椰奶熬成，配以少量辣椒乾 作點綴，帶輕微後勁，以暖心的醇滑質感令食客欲罷不能。蕃茄牛尾湯以濃郁突出的牛骨湯熬成，配上嫩滑牛尾，是另一款熱門之選。湯底層次豐 富，定能令食客一試難忘。為了使湯底更香氣撲鼻，湯中特意酌量添加肉桂，使煲内美 味更為甘甜暖和。泰國羅勒自帶芳香，以草本香氣提升湯底鮮味；配合八角的甘草香氣，令味蕾也不禁舞動。餐廳嚴選超過50款優質食材，包括各種肉類、海鮮及經典火鍋配菜。每款食材皆經過精挑細選，務求讓食客品嚐到最正宗的味道，用心細味每款食材。九雲居同時提供午市套餐及單點美食，讓你盡享各式東南亞美饌。 九雲居 地址：鰂魚涌太古坊華蘭路25號栢克大廈2樓 電話：3579 8279 Facebook