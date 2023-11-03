聖誕節2023｜CARVER x BORGHESE首推聖誕下午茶低至$274/位 享用可免費獲$2,711 BORGHESE佳節禮遇

銅鑼灣皇冠假日酒店中矗立着時尚炭烤扒房CARVER，現與意大利水療護膚品牌BORGHESE攜手推出令人身心療癒的全新BORGHESE X CARVER「Dolce Far Niente 幸福之門」聖誕下午茶。這款下午茶以BORGHESE著名的泥漿面膜成分和色彩為靈感，搭配BORGHESE一貫的天然健康美膚理念，將獨特的花果草本香調融入到一 系列巧妙製作的美食中，打造出令人難忘的養顔咸甜點心。整套下午茶包括四道鹹點和五道甜點，每一款都獨具風味，為您帶來濃濃的節日氛圍。

鹹點均選用時令優質食材 「Dolce Far Niente幸福之門」聖誕下午茶的創作靈感來自於BORGHESE全新 Dolce Far Niente幸福之門佳節系列中皇牌泥漿的成分，如柑橘、洋甘菊、蜂蜜、蘆薈，並結合多款高貴營養的食材，如三文魚、魚子醬、松露、白桃等，展現了由內而外的全面淨化，帶來源源不斷的身心寵愛和抗氧化。鹹點精選中，首先是「油浸三文魚配魚子醬凍批」，特別製作的水滴狀啫喱湯凍中富含豐富的膠原蛋白，滋養肌膚；廚師團隊選用大量豬骨，以高溫和長時間的燉煮，製作出濃郁的口感和彈性十足的啫喱，內裡夾雜著油浸三文魚，營養豐富，再以魚子醬點綴，更顯奢華。其他精緻鹹點均選用時令優質食材，如「柑橘鴨胸開面三明治」，嫩滑的鴨胸肉搭配柑橘醬，為三明治增添酸甜清新的開胃風味；「芝麻烤鮪魚配葡萄芥末籽醬」外觀誘人，鮪魚均勻包裹著一層芝麻，肉質豐厚，營養豐富，經過煎烤後香氣四溢；還有小巧別致的「熱蘑菇撻配蘆薈和蜂蜜洋甘菊」，香脆的小金杯中盛載着熱騰騰的炒蘑菇，與蘆薈和蜂蜜醬相結合，風味獨特。

「Dolce Far Niente幸福之門」聖誕下午茶4款鹹點。

甜點以面膜食物成分為靈感 甜點方面更是令人賞心悅目，一見傾心。總廚不僅以面膜的食物成分為靈感，還注 入了標誌性的面膜色彩。其中包括充滿少女心的粉紅色「草莓奶凍配浸漬柑橘」，每一杯都充滿口感幼滑、鮮甜的士多啤梨奶凍，讓人陶醉。綠色的「洋甘菊蜂蜜抹茶芝士蛋糕」則帶有天然幽香，入口香氣 縈繞。白雪軟糯的「白桃雪球麻糬」冰涼甜美，口感柔軟細緻，伴隨著陣陣桃香， 絕對是極致享受。另外還有令人難以抗拒的招牌「70%特濃朱古力蛋糕」，使用了70%特濃 朱古力搭配朱古力焦糖脆脆，絕對能打動甜點愛好者的心。精緻的「松露蜂蜜芭菲」則以竹炭 脆片包裹著香甜的蜂蜜芭菲，帶有陣陣松露香氣，充滿驚喜。