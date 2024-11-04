聖誕自助餐｜8度海逸酒店聖誕自助餐低至$406起 任食即開生蠔/鱈場蟹腳/鮑汁扣花膠鮮鮑魚

聖誕節一家人去食自助餐慶祝就最好不過，8度海逸酒店今年聖誕推出聖誕自助餐，帶來多款聖誕及海鮮佳餚，包括即開新鮮生蠔、鮑汁扣花膠鮮鮑魚、火雞等，酒店eShop預訂可享高達8折優惠，最平每位低至$406起，下文即睇介紹！
8度海逸酒店 聖誕自助餐菜式推介
8度海逸酒店的自助餐一向口碑好，今年聖誕節的聖誕自助餐食物款式依舊豐富。先有高質自助餐必備的即開生蠔，每日兩款空運到港，包括法國、美國或愛爾蘭生蠔，鮮味十足！另外冰鎮海鮮則有肉厚味鮮的鱈場蟹腳、飽滿結實的紐西蘭青口、鮮味十足的海蝦及海螺等。熱葷區方面，將供應法式芝士焗海鮮、黑松露蒜蓉蒸大蝦、經典港式滋味懷舊砵仔黃金焗蠔、鹽燒牛舌串、香煎鴨肝、燒牛肉及香草烤羊扒。
在12月24 – 26日，每位食客可享芝土焗龍蝦(半隻)，龍蝦鮮美彈牙，配上濃郁的芝士，滋味滿分。聖誕節特別供應菜式還有鮑汁扣花膠鮮鮑魚、出爐火雞、蜜糖烤火腿、聖誕朱古力樹頭蛋糕、聖誕果子等，不論賣相和味道都充滿節日特色。酒店eShop預訂可享高達8折優惠，2024年12月20日或之前預訂並全數預繳更可享9折，而且於12月24至26日，酒店亦特別呈獻精彩節慶活動，分別有聖誕老人派禮物及小丑氣球及魔術活動，為大家送上聖誕節的歡樂氣氛！
預訂網址
電話： 2126 1960
地址：香港九龍土瓜灣九龍城道199號地下大堂8度餐廳
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日期
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時間
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eShop優惠
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優惠價 / 每位
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9 – 12 / 12 / 2024
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6:00pm – 9:00pm
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8折
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HK$534.4 (A) (原價: HK$668)
HK$462.4 (S) (原價: HK$578)
HK$406.4 (C) (原價: HK$508)
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13 – 19, 22 – 23 &
27 – 30 / 12 / 2024
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HK$582.4 (A) (原價: HK$728)
HK$526.4 (S) (原價: HK$658)
HK$470.4 (C) (原價: HK$588)
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20 – 21 / 12 / 2024 ^
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9折 ^
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HK$655.2 (A) (原價: HK$728)
HK$592.2 (S) (原價: HK$658)
HK$529.2 (C) (原價: HK$588)
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24 – 26 / 12 / 2024 #
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5:30pm – 7:30pm /
8:00pm – 10:00pm
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9折 #
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HK$691.2 (A) (原價: HK$768)
HK$628.2 (S) (原價: HK$698)
HK$565.2 (C) (原價: HK$628)
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31 / 12 / 2024 #
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HK$655.2 (A) (原價: HK$728)
HK$592.2 (S) (原價: HK$658)
HK$529.2 (C) (原價: HK$588)
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1 / 1 / 2025
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6:00pm – 9:00pm
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8折
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HK$574.4 (A) (原價: HK$718)
HK$518.4 (S) (原價: HK$648)
HK$462.4 (C) (原價: HK$578)
- ^ 早鳥優惠須於 2024年12月18日或之前預訂並全數預繳可享9折
- # 早鳥優惠須於 2024年12月20日或之前預訂並全數預繳可享9折
- 小童：6歲至11歲 / 長者：60歲或以上；(A) 成人 / (S) 長者 / (C) 小童
- 以上優惠價須另收加一服務費並以原價計算
- 菜式將輪流供應
- 以上優惠不可與其他折扣、優惠或優惠券同時使用