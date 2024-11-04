聖誕自助餐｜8度海逸酒店聖誕自助餐低至$406起 任食即開生蠔/鱈場蟹腳/鮑汁扣花膠鮮鮑魚

8度海逸酒店 聖誕自助餐菜式推介

8度海逸酒店的自助餐一向口碑好，今年聖誕節的聖誕自助餐食物款式依舊豐富。先有高質自助餐必備的即開生蠔，每日兩款空運到港，包括法國、美國或愛爾蘭生蠔，鮮味十足！另外冰鎮海鮮則有肉厚味鮮的鱈場蟹腳、飽滿結實的紐西蘭青口、鮮味十足的海蝦及海螺等。熱葷區方面，將供應法式芝士焗海鮮、黑松露蒜蓉蒸大蝦、經典港式滋味懷舊砵仔黃金焗蠔、鹽燒牛舌串、香煎鴨肝、燒牛肉及香草烤羊扒。

在12月24 – 26日，每位食客可享芝土焗龍蝦(半隻)，龍蝦鮮美彈牙，配上濃郁的芝士，滋味滿分。聖誕節特別供應菜式還有鮑汁扣花膠鮮鮑魚、出爐火雞、蜜糖烤火腿、聖誕朱古力樹頭蛋糕、聖誕果子等，不論賣相和味道都充滿節日特色。酒店eShop預訂可享高達8折優惠，2024年12月20日或之前預訂並全數預繳更可享9折，而且於12月24至26日，酒店亦特別呈獻精彩節慶活動，分別有聖誕老人派禮物及小丑氣球及魔術活動，為大家送上聖誕節的歡樂氣氛！



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電話： 2126 1960

地址：香港九龍土瓜灣九龍城道199號地下大堂8度餐廳