聖誕蛋糕優惠｜人氣巴斯克蛋糕店Soulgood Bakery推聖誕限定口味！元朗期間限定店買一送一

本地人氣本地巴斯克蛋糕專門店Soulgood Bakery，於今個聖誕推出全新焦糖脆脆薑餅人巴斯克蛋糕，為大家帶來濃厚聖誕氣氛。特濃抹茶聖誕樹巴斯克芝士蛋糕分享杯，便適合在聖誕派對與家人朋友分享。除了一系列聖誕特色產品，位於元朗的Soulgood Bakery期間限定店，更於聖誕月推出限定買一送一優惠，即睇內文優惠詳情！

今個聖誕，一於以Soulgood Bakery的節日限定口味，增添聖誕氣氛！ 全新焦糖脆脆薑餅人巴斯克芝士蛋糕(6吋$580；8吋$780；4吋$180) ，面層飾有自家製的薑餅人，造型可愛。薑餅人以傳統食譜製作，經典的黑糖、薑味和肉桂，是不容錯過的聖誕口味。加上濃郁細滑的原味巴斯克芝士蛋糕，配上Lotus Biscoff焦糖餅乾醬及焦糖曲奇脆脆，層次豐富，甜而不膩。另一款全新節日限定口味— 抹茶聖誕樹巴斯克芝士蛋糕(6吋$520；8吋$720；件裝$68) ，選用日本丸久小山園抹茶粉製作，茶香濃郁回甘，馥郁芳香的抹茶與香濃的芝士，絕對是完美組合。造型別緻的 原味士多啤梨聖誕帽巴斯克芝士蛋糕(6吋$520；8吋$720；件裝$68) ，以產自美國加州的長柄士多啤梨，裝飾城聖誕帽造型，加上減糖配方的芝士蛋糕，令整體口感更輕盈。喜歡朱古力，便不要錯過 特濃朱古力草莓巴斯克芝士蛋糕(4 吋$180) ，以法國進口的可可粉製作蛋糕，配以香氣濃郁的新鮮士多啤梨，每一口都是完美滋味。去年的聖誕限定口味— 蘋果金寶巴斯克芝士蛋糕(6吋$560；8吋$760；4吋$180) ，今年亦再次回歸。蛋糕面層是金黃香脆的金寶脆脆，蛋糕夾心加入富士蘋果粒，加上香濃的肉桂，充滿濃厚的冬日氣氛。

聖誕派對必備！抹茶聖誕樹巴斯克芝士蛋糕分享杯

全新推出的抹茶聖誕樹巴斯克芝士蛋糕分享杯($580/7個蛋糕；$780/12個蛋糕)，由7個 /12個迷你兩吋巴斯克芝士蛋糕組合而成。由蛋糕到面層的香滑忌廉，都以茶香十足的丸久小山園抹茶製作，帶來雙重抹茶滋味。聖誕樹的造型，絕對是聖誕派對之選。此外，亦有2人/4人/8人聖誕禮盒，分別包括各款聖誕限定巴斯克芝士蛋糕、聖誕特飲及甜品罐等，一次過品嚐 各款特色聖誕美食。即日起至12月10日，凡選購各款聖誕禮盒，即可享有早鳥優惠。2人歡樂聖誕花藍原價$280，早鳥價$268；4人歡樂聖誕樹禮盒原價$550，早鳥價$420；8人歡樂聖誕樹禮盒原價$990，早鳥價$820。想與另一半親手製作聖誕美食， 便不要錯過全新推出的DIY薑餅人裝飾禮盒(原價港幣$320，早鳥價$280)，一套有齊甜美 的薑餅人、雪花和聖誕樹造型曲奇餅，附有裝飾朱古力筆，一同發揮創意，與另一半、閨蜜和家人，創造甜蜜聖誕回憶。

Soulgood Bakery各款罐裝蛋糕($55)，亦十分適合各個大小派對。開心果罐裝蛋糕，香脆開心果碎加上軟滑的自家製開心果忌廉芝士，口感十足！Tiramisu罐裝蛋糕，便選用白蘭樹下無 糖咖啡酒製作，加上法國黑朱古力粉和忌廉芝士，帶來獨一無二的風味。

兩款薑餅人樽裝飲品($25)，分別是香甜士多啤梨奶及香濃朱古力奶，造型可愛，令人愛 不釋手。