生活
2025-12-10 18:37:00

聖誕裝飾點只樹！盤點7款具「節日感」環保又不佔位小物

聖誕裝飾點只聖誕樹！盤點7款「聖誕感」環保又不佔位小物（am730製圖）

聖誕裝飾點只聖誕樹！盤點7款「聖誕感」環保又不佔位小物（am730製圖）

聖誕節總會想擁有一棵聖誕樹，但未必每個人家中都有足夠的位置放置，這時候便需要不同的聖誕裝飾來增添家中的「聖誕感」！以下就為大家盤點7款充滿「聖誕感」的裝飾，全部都不佔地方，能夠完美地解決土地問題！

聖誕樹掛布

家中沒有足夠位置，但又想擁有聖誕樹的話，而聖誕樹掛布就能滿足你的願望！一塊簡單的掛布，再加上串燈作裝飾就可以變成一棵聖誕樹。掛布只會用到牆壁的位置，既節省位置，又輕易存放，最重要的是充滿「聖誕感」，令聖誕節更添氣氛！

聖誕花環

聖誕除了聖誕樹外，其實聖誕花環亦是其中一種裝飾品，掛在房間的門前特別有「聖誕感」！不但可以在市面上買到現成的聖誕花環，最近亦有網店提供材料包供DIY或客製花環，掛滿松果和聖誕裝飾的聖誕花環比聖誕樹更特別！

聖誕樹掛上星星造型串燈更添聖誕氣氛。 聖誕花環掛滿松果，簡單掛在門上已經能增添家中的「聖誕感」。(Instagram@bumblebee.flowers)

迷你聖誕樹盆栽

如果想在房間或辦公室桌面增添充滿生氣的聖誕氣氛，不妨在桌面上放一棵迷你聖誕樹盆栽吧！由永生苔蘚和各種充滿聖誕氣氛的果子、松果製成，顏色呈紅紅綠綠，特別有聖誕氣氛，不論自用，或是作為聖誕禮物送給別人也十分適合。

聖誕樹串燈

若對掛布沒有興趣，可以直接按聖誕樹的形狀，用串燈粘貼在牆壁或窗戶上，只要再加一些聖誕掛件，例如雪花、波波、松果等，就能更添聖誕氣氛。

聖誕花環掛滿松果，簡單掛在門上已經能增添家中的「聖誕感」。(Instagram@bumblebee.flowers) 連同閃閃的聖誕掛帶一起放的話，更顯聖誕特色。(Instagram@thesalon_donge) 聖誕樹串燈也可以簡單地黏在窗戶上。(Instagram@merci.you)

聖誕樹造型擺件

不少人比起聖誕樹、盆栽等充滿生氣的聖誕裝飾，更加喜歡方便收藏的聖誕擺件，而市面上就有不少不同形態的聖誕樹擺件。從毛公仔到紙製擺件，再到木製擺件都有，比起盆栽更容易收藏，亦可以再重用，放在桌面上看到也特別滿足？

聖誕樹掛牆裝飾

自認自己沒有DIY技巧的話，可以直接購買聖誕樹形狀的掛牆裝飾，只需在上面掛一些聖誕掛件就可以變成一棵獨一無二的聖誕樹！由於製作方法簡單，可以和小朋友一起裝飾，作為聖誕家庭樂活動亦是不錯的選擇。

聖誕擺件的好處便是可以重用。 只需在掛牆裝飾上掛上小吊飾便完成的聖誕樹。 在IKEA可以買到這款聖誕襪。

聖誕襪

既不想DIY，又不想佔位置，但想增添家中的聖誕氣氛的話，其實簡單把聖誕襪掛在家中的門把上已經能增添「聖誕感」！如果家中有小孩，不妨在聖誕襪裏放上糖果、朱古力等小禮物，給他們一個驚喜吧！

聖誕節由來｜香港人有咩節日活動？7首必聽主題音樂（有片）

