聖誕裝飾點只樹！盤點7款具「節日感」環保又不佔位小物

聖誕節總會想擁有一棵聖誕樹，但未必每個人家中都有足夠的位置放置，這時候便需要不同的聖誕裝飾來增添家中的「聖誕感」！以下就為大家盤點7款充滿「聖誕感」的裝飾，全部都不佔地方，能夠完美地解決土地問題！

聖誕樹掛布

家中沒有足夠位置，但又想擁有聖誕樹的話，而聖誕樹掛布就能滿足你的願望！一塊簡單的掛布，再加上串燈作裝飾就可以變成一棵聖誕樹。掛布只會用到牆壁的位置，既節省位置，又輕易存放，最重要的是充滿「聖誕感」，令聖誕節更添氣氛！

聖誕花環

聖誕除了聖誕樹外，其實聖誕花環亦是其中一種裝飾品，掛在房間的門前特別有「聖誕感」！不但可以在市面上買到現成的聖誕花環，最近亦有網店提供材料包供DIY或客製花環，掛滿松果和聖誕裝飾的聖誕花環比聖誕樹更特別！