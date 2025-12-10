聖誕裝飾點只樹！盤點7款具「節日感」環保又不佔位小物

聖誕節總會想擁有一棵聖誕樹，但未必每個人家中都有足夠的位置放置，這時候便需要不同的聖誕裝飾來增添家中的「聖誕感」！以下就為大家盤點7款充滿「聖誕感」的裝飾，全部都不佔地方，能夠完美地解決土地問題！
聖誕樹掛布
家中沒有足夠位置，但又想擁有聖誕樹的話，而聖誕樹掛布就能滿足你的願望！一塊簡單的掛布，再加上串燈作裝飾就可以變成一棵聖誕樹。掛布只會用到牆壁的位置，既節省位置，又輕易存放，最重要的是充滿「聖誕感」，令聖誕節更添氣氛！
聖誕花環
聖誕除了聖誕樹外，其實聖誕花環亦是其中一種裝飾品，掛在房間的門前特別有「聖誕感」！不但可以在市面上買到現成的聖誕花環，最近亦有網店提供材料包供DIY或客製花環，掛滿松果和聖誕裝飾的聖誕花環比聖誕樹更特別！
迷你聖誕樹盆栽
如果想在房間或辦公室桌面增添充滿生氣的聖誕氣氛，不妨在桌面上放一棵迷你聖誕樹盆栽吧！由永生苔蘚和各種充滿聖誕氣氛的果子、松果製成，顏色呈紅紅綠綠，特別有聖誕氣氛，不論自用，或是作為聖誕禮物送給別人也十分適合。
聖誕樹串燈
若對掛布沒有興趣，可以直接按聖誕樹的形狀，用串燈粘貼在牆壁或窗戶上，只要再加一些聖誕掛件，例如雪花、波波、松果等，就能更添聖誕氣氛。
聖誕樹造型擺件
不少人比起聖誕樹、盆栽等充滿生氣的聖誕裝飾，更加喜歡方便收藏的聖誕擺件，而市面上就有不少不同形態的聖誕樹擺件。從毛公仔到紙製擺件，再到木製擺件都有，比起盆栽更容易收藏，亦可以再重用，放在桌面上看到也特別滿足？
聖誕樹掛牆裝飾
自認自己沒有DIY技巧的話，可以直接購買聖誕樹形狀的掛牆裝飾，只需在上面掛一些聖誕掛件就可以變成一棵獨一無二的聖誕樹！由於製作方法簡單，可以和小朋友一起裝飾，作為聖誕家庭樂活動亦是不錯的選擇。
聖誕襪
既不想DIY，又不想佔位置，但想增添家中的聖誕氣氛的話，其實簡單把聖誕襪掛在家中的門把上已經能增添「聖誕感」！如果家中有小孩，不妨在聖誕襪裏放上糖果、朱古力等小禮物，給他們一個驚喜吧！