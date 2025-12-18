聖誕親子好去處︱免費玩3大限定工作坊 STEAM主題/趣味建築瑜伽

聖誕節除了吃喝玩樂外，不妨帶小朋友參加各種工作坊，玩得開心又學到新知識！12月20日至2026年1月3日，STEAM UP想建理學習資源中心推出3大免費工作坊，一次過玩齊瑜伽、小動物觀察同創意手作。

STEAM UP 想建理學習資源中心自2025年8月投入服務，設有STEAM圖書館及展覽區，致力為學生、教師及家長打造「玩得開心、學得深入」的STEAM學習平台。

設3大活動

STEAM HUB 聖誕工作坊以STEAM為主題設計，最適合小一至小六學生參與。在「建築瑜伽」中，家長及小朋友可在專業導師帶領下體驗「建築瑜伽」，用身體感受作用力與反作用力，認識建築物穩固的原因。

蜥蜴和守宮等異寵近年成為不少人的掌上名珠。工作坊中，參加者可變身為小小建築師，先觀察小動物蜥蜴與守宮的體型及需要，再為牠們設計安全溫暖的聖誕小屋。溫度、空間、比例、結構，缺一不可，考驗小朋友的建築思維。