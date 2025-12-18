聖誕親子好去處︱免費玩3大限定工作坊 STEAM主題/趣味建築瑜伽

聖誕節除了吃喝玩樂外，不妨帶小朋友參加各種工作坊，玩得開心又學到新知識！12月20日至2026年1月3日，STEAM UP想建理學習資源中心推出3大免費工作坊，一次過玩齊瑜伽、小動物觀察同創意手作。
設3大活動
STEAM HUB 聖誕工作坊以STEAM為主題設計，最適合小一至小六學生參與。在「建築瑜伽」中，家長及小朋友可在專業導師帶領下體驗「建築瑜伽」，用身體感受作用力與反作用力，認識建築物穩固的原因。
蜥蜴和守宮等異寵近年成為不少人的掌上名珠。工作坊中，參加者可變身為小小建築師，先觀察小動物蜥蜴與守宮的體型及需要，再為牠們設計安全溫暖的聖誕小屋。溫度、空間、比例、結構，缺一不可，考驗小朋友的建築思維。
工作坊同步提供多款美勞材料，不妨發揮創意小宇宙，打造最有聖誕氣氛的STEAM回憶。完成作品後，更可帶走STEAM主題小禮物和自由使用STEAM圖書館，延續快樂回憶。
STEAM UP 想建理學習資源中心 - 聖誕工作坊詳情
活動日期：2025年12月2０日至2026年1月3日（指定日子）
活動時間（每場2小時）：
• 12月20日：10:00–12:00
• 12月22日：10:00–12:00 / 15:00–17:00
• 12月23日：10:00–12:00 / 15:00–17:00
• 12月24日：10:00–12:00/ 13:00–15:00
• 12月29日：10:00–12:00 / 15:00–17:00
• 12月30日：10:00–12:00
• 12月31日：10:00–12:00
• 1月3日：10:00–12:00
註：必須於活動前一天下午4時前報名，以便工作人員核實參加資格
活動地點： STEAM UP 想建理學習資源中心
長沙灣港青西九龍耀信發展學習中心
參加對象： 小一至小六學生
參加形式： 親子（1大1小）
活動費用： 全免
報名日期： 2025年12月16日至12月26日（下午4時截止）