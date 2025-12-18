熱門搜尋:
聖誕2025 大埔宏福苑五級火 網上熱話 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-12-18 18:00:00

聖誕親子好去處︱免費玩3大限定工作坊 STEAM主題/趣味建築瑜伽

分享：
聖誕親子好去處︱免費玩3大限定工作坊 STEAM主題/趣味建築瑜伽

聖誕節除了吃喝玩樂外，不妨帶小朋友參加各種工作坊，玩得開心又學到新知識！1220日至202613日，STEAM UP想建理學習資源中心推出3大免費工作坊，一次過玩齊瑜伽、小動物觀察同創意手作。

STEAM UP 想建理學習資源中心自2025年8月投入服務，設有STEAM圖書館及展覽區，致力為學生、教師及家長打造「玩得開心、學得深入」的STEAM學習平台。

STEAM UP 想建理學習資源中心自2025年8月投入服務，設有STEAM圖書館及展覽區，致力為學生、教師及家長打造「玩得開心、學得深入」的STEAM學習平台。

設3大活動

STEAM HUB 聖誕工作坊以STEAM為主題設計，最適合小一至小六學生參與。在「建築瑜伽」中，家長及小朋友可在專業導師帶領下體驗「建築瑜伽」，用身體感受作用力與反作用力，認識建築物穩固的原因。

蜥蜴和守宮等異寵近年成為不少人的掌上名珠。工作坊中，參加者可變身為小小建築師，先觀察小動物蜥蜴與守宮的體型及需要，再為牠們設計安全溫暖的聖誕小屋。溫度、空間、比例、結構，缺一不可，考驗小朋友的建築思維。 

adblk5
小小建築師須先觀察小動物蜥蜴與守宮的體型及需要，再為牠們設計安全溫暖的聖誕小屋。 小小建築師須先觀察小動物蜥蜴與守宮的體型及需要，再為牠們設計安全溫暖的聖誕小屋。

工作坊同步提供多款美勞材料，不妨發揮創意小宇宙，打造最有聖誕氣氛的STEAM回憶。完成作品後，更可帶走STEAM主題小禮物和自由使用STEAM圖書館，延續快樂回憶。

現場提供多款美勞材料，學生可以自由發揮，完成後更有作品分享同大合照，留下最有聖誕氣氛嘅STEAM回憶。

現場提供多款美勞材料，學生可以自由發揮，完成後更有作品分享同大合照，留下最有聖誕氣氛嘅STEAM回憶。

STEAM UP 想建理學習資源中心 - 聖誕工作坊詳情

活動日期：2025122０日至20261月3日（指定日子）

活動時間（每場2小時）：

     1220日：10:0012:00

     1222日：10:0012:00 / 15:0017:00

     1223日：10:0012:00 / 15:0017:00

     1224日：10:0012:00/ 13:0015:00

     1229日：10:0012:00 / 15:0017:00

     1230日：10:0012:00 

     1231日：10:0012:00 

     13日：10:0012:00 

註：必須於活動前一天下午4時前報名，以便工作人員核實參加資格

活動地點：     STEAM UP 想建理學習資源中心

長沙灣港青西九龍耀信發展學習中心

參加對象：     小一至小六學生

參加形式：     親子（11小）

活動費用：     全免

報名日期：     20251216日至1226日（下午4時截止）

報名按

ADVERTISEMENT

登記送大埔超級城聖誕禮物🎄

ad