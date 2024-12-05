聖誕親子活動｜棉花糖雪人/馴鹿Cupcake　5款DIY甜品食譜5分鐘完成！

聖誕節充斥著各種派對，如果想一邊慶祝聖誕，一邊享受天倫之樂，不妨在準備過程中進行親子活動，與小朋友一起動手製作甜品吧！以上就教大家製作5款聖誕造型DIY甜品，每款都可以在5分鐘完成！

聖誕甜品｜棉花糖雪人

冬天當然少不了雪人的登場，而只需棉花糖和百力滋便可獲得可愛的雪人，既可用作派對小食，也可放在奶茶、咖啡等飲品上，瞬間增加聖誕氣氛！

棉花糖雪人食材：

炭燒味百力滋 適量

棉花糖 1 件3粒

朱古力醬 適量

棉花糖雪人做法：