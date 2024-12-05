聖誕親子活動｜棉花糖雪人/馴鹿Cupcake　5款DIY甜品食譜5分鐘完成！

聖誕節充斥著各種派對，如果想一邊慶祝聖誕，一邊享受天倫之樂，不妨在準備過程中進行親子活動，與小朋友一起動手製作甜品吧！以上就教大家製作5款聖誕造型DIY甜品，每款都可以在5分鐘完成！
聖誕甜品｜棉花糖雪人
冬天當然少不了雪人的登場，而只需棉花糖和百力滋便可獲得可愛的雪人，既可用作派對小食，也可放在奶茶、咖啡等飲品上，瞬間增加聖誕氣氛！
棉花糖雪人食材：
- 炭燒味百力滋 適量
- 棉花糖 1 件3粒
- 朱古力醬 適量
棉花糖雪人做法：
- 將百力滋一分為四，一個雪人需要6小枝。
- 將2枝小百力滋串起3粒棉花糖。
- 將剩餘4枝小百力滋當作雪人的手和腳，插在棉花糖身上。
- 用朱古力醬在棉花糖上畫出表情和衣服即可。
聖誕甜品｜聖誕帽雪人
聖誕節不但有聖誕帽的出現，還是士多啤梨的當造季節，所以不妨將士多啤梨變身成聖誕帽，製成可愛別緻的聖誕帽雪人！而且還可以讓小朋友隨心發揮，為雪人設計不同的表情。
聖誕帽雪人食材：
- 士多啤梨 1 件1粒
- 棉花糖(大) 1 件1粒
- 棉花糖(迷你) 1 件1粒
- 朱古力醬 適量
聖誕帽雪人做法：
- 將士多啤梨洗淨去蒂，在3分之2位置切開。
- 大份的士多啤梨作底，放上大棉花糖，再放上小份的士多啤梨當作帽子，最後放上迷你棉花糖，用竹籤串起。
- 用朱古力醬在棉花糖上畫出表情即可。
聖誕甜品｜馴鹿Cupcake
除了雪人和聖誕帽，馴鹿也是聖誕節常見的裝飾之一，簡單利用花生醬、蝴蝶結餅乾、朱古力等就可以砌成可愛滿分的馴鹿Cupcake，而且全部食材都可現成買到，準備時特別方便！
馴鹿Cupcake食材：
- 花生醬 適量
- 現成Cupcake 5個
- 迷你蝴蝶結餅乾 10個
- 朱古力豆(紅色) 5粒
- 朱古力眼睛裝飾 10粒
馴鹿Cupcake做法：
- 將Cupcake頂部凸起部分切走變成平面。
- 在平面位置均勻地塗上花生醬。
- 蛋糕上方左右位置放上蝴蝶結餅乾當作耳朵。
- 蛋糕正中間位置放上朱古力眼睛裝飾和朱古力豆當作眼睛和鼻子即可。
聖誕甜品｜香蕉雪人串
如果想小朋友吃甜品的同時多吃水果，不妨製作這款以士多啤梨和香蕉為主的聖誕帽雪人，做法特別簡單，而且香甜可口，小朋友一定喜歡！
香蕉雪人串食材：
- 香蕉 1 件半條
- 士多啤梨(小) 1件1粒
- 棉花糖(迷你) 1件1粒
- 軟曲奇(迷你) 1件1塊
- 朱古力醬 適量
- 朱古力豆(紅色) 1件1粒
香蕉雪人串做法：
- 將士多啤梨洗淨去蒂，香蕉去皮切半。
- 用竹籤把香蕉、軟曲奇、士多啤梨和迷你棉花糖順序串起。
- 在香蕉上用朱古力醬畫上表情，再放上朱古力豆當作鼻子即可。
聖誕甜品｜聖誕帽OREO
若果想為製作過程增加一些難度，可以加入製作忌廉的環節，和小朋友一起打發忌廉，讓料理的過程更充實！而後續製作則十分簡單，只需將食材砌好即可完全，簡單快捷！
聖誕帽OREO食材：
- 士多啤梨 1件1粒
- OREO 1件1塊
- 淡忌廉 20g
- 代糖 2g
聖誕帽OREO做法：
- 淡忌廉和代糖打發至堅挺有倒鉤，放在唧花袋中備用。
- 將士多啤梨洗淨去蒂。
- 以OREO作底，唧上適量忌廉後抹匀。
- 放上士多啤梨，在士多啤梨上唧上一點忌廉即可。