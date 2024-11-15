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2024-11-15 12:00:00

聖誕護膚品套裝推介 最平$160入手SK-II/fresh/Caudalie等王牌產品 (持續更新)

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聖誕護膚品套裝推介 最平$160入手SK-II/fresh/Caudalie等王牌產品 (持續更新)

聖誕護膚品套裝推介 最平$160入手SK-II/fresh/Caudalie等王牌產品 (持續更新)

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聖誕除了倒數月曆及特別版設計的限定化妝品，更有一系列護膚品套裝，讓大家以低價入手王牌產品，在節日以最佳姿態示人，今次介紹 freshSK-IICaudalieCLARINSINNISFREE GLYCEL等品牌，最平$160即可入手！

聖誕護膚品套裝｜SK-II PITERA奇蹟晶透套裝 $750 (價值$1,387

全新PITERA奇蹟晶透套裝，一盒包括3款經典王牌產品，包括No.1神仙水精華、小燈泡亮白精華及SKINPOWER致臻能量精華霜，以PITERA力量為日常護膚程序注入奇蹟晶透光采，讓肌膚由內以外綻放動人光芒。現凡購買任何SK-II 王牌產品，更可獲贈節日限量麂皮小金球化妝包及聖誕限定禮盒。

．護膚精華 75mL

．光蘊臻采煥亮精華

SKINPOWER致臻能量精華霜15g

(即日至20241130日發售)

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聖誕護膚品套裝｜SK-II PITERA奇蹟晶透套裝 $750 (價值$1,387) 凡購買任何SK-II 王牌產品，即可獲贈節日限量麂皮小金球化妝包及聖誕限定禮盒乙個

另外，SK-II新會員前往指定門店的聖誕期間限定「SK-II ARCADE晶透光采世界」，體驗專業Magic Ring皮膚分析，即可於店內體驗聖誕扭蛋機，贏取晶瑩剔透的小禮物。即場成為新會員，可享新會員專屬禮：免費換領神仙水10ml＋SKINPOWER精華霜2.5g（價值$142），購物時更有額外有迎新禮面膜1片（價值$132）。

「SK-II ARCADE晶透光采世界」特設聖誕扭蛋機 體驗專業Magic Ring皮膚分析

聖誕護膚品套裝｜fresh 王牌面膜三重奏 $685 (價值$855)

面膜3件裝包括旅行裝睡蓮青春活膚速效面膜、玫瑰保濕面膜和紅茶晚間緊緻面膜，可溫和去除角質，保濕舒緩，鎮靜緊緻肌膚。

．睡蓮青春活膚速效面膜 30ml

．玫瑰保濕面膜30ml

．紅茶晚間緊緻面膜30ml

聖誕護膚品套裝｜fresh 王牌面膜三重奏 $685 (價值$855)

聖誕護膚品套裝｜fresh 王牌面膜三重奏 $685 (價值$855)

聖誕護膚品套裝｜Caudalie 節日煥膚救星便攜套裝 $160

有「皇后水」之稱的葡萄籽活性爽膚水，100%天然純素配方，全方位養膚、貼妝、定妝，一噴即緊緻毛孔、掃走暗黃倦容，更能全日控油抗菌，有助提升貼妝力；配合能秒速吸走多餘油脂的排毒面膜，清除毛孔內的雜質、污垢、毒素，淨化同時緊緻毛孔，令膚色更均勻明亮，膚質顯著改善。迷你裝方便攜帶，最適合佳節旅遊，重塑細緻光感肌。

．葡萄籽活性爽膚水「皇后水」30ml

．速效抗倦排毒面膜 15ml

聖誕護膚品套裝｜Caudalie 節日煥膚救星便攜套裝 $160

聖誕護膚品套裝｜Caudalie 節日煥膚救星便攜套裝 $160

聖誕護膚品套裝｜INNISFREE 秒速補水瓶80ml套裝 $240 (價值$348)

王牌的秒速補水瓶(綠茶籽透明質酸注水精華)清爽質感，蘊含3重透明質酸，為肌膚補水。搭配回購率No.1面霜，大大提升保濕力。以美肌綠茶注入雙重保濕能量，深層潤澤肌膚，煥發水潤愉悅

[聖誕限量版] 綠茶籽透明質酸注水精華 80ml

．綠茶籽透明質酸注水精華旅行裝 15ml

．綠茶籽透明質酸水光面霜旅行裝 15ml

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聖誕護膚品套裝｜INNISFREE 秒速補水瓶80ml套裝 $240 (價值$348)

聖誕護膚品套裝｜INNISFREE 秒速補水瓶80ml套裝 $240 (價值$348)

聖誕護膚品套裝｜CLARINS 賦活極緻套裝 $1,020 (價值$1,920)

以全新第9Double Serum (50ml)，配搭極緻活齡日霜、極緻活齡晚霜，更附送SOS炫采調色底霜及節日化妝袋，為肌膚在寒冬季節滋潤抗老。

．全新第9代賦活雙精華 50ml

．極緻活齡日霜 15ml

．極緻活齡晚霜 15ml

SOS炫采調色底霜 5ml

．節日化妝袋

聖誕護膚品套裝｜CLARINS 賦活極緻套裝 $1,020 (價值$1,920)

聖誕護膚品套裝｜CLARINS 賦活極緻套裝 $1,020 (價值$1,920)

聖誕護膚品套裝｜GLYCEL 瑞士聖誕矜艷煥肌限定盛禮 $888（總值$3,178

GLYCEL每年聖誕都會推出奢華限量套裝，今年踏入40周年，特別加入多款王牌產品兼人氣好物，由基礎潔膚必備，到高效活膚系列，一應俱全，114件，以28折發售，即使是千元以下的預算，也能買到件件實用CP值高的護膚好物。

．泉淨活膚肌底精華（瑞士美肌紅水）60ml 1

．深海礦物激活原液 10ml 1

．冰川幹細胞修護原液 10ml 1

．高效活膚潔面乳 80ml 1

．高效保濕調膚露 80ml 1

．高效鎖水活膚修護乳 15ml 1

．泉效極緻再生防曬日霜SPF30 15ml 1

．泉效極緻再生晚霜 15g 1

．燕窩完效極緻眼霜 5g 1

6D高效修護面膜 1

．生物細胞再生喚膚面膜 1

．高效膠原水凝眼膜 2

HK$200電子現金券1

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聖誕護膚品套裝｜GLYCEL 瑞士聖誕矜艷煥肌限定盛禮 $888（總值$3,178）

聖誕護膚品套裝｜GLYCEL 瑞士聖誕矜艷煥肌限定盛禮 $888（總值$3,178）

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