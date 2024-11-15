聖誕護膚品套裝推介 最平$160入手SK-II/fresh/Caudalie等王牌產品 (持續更新)

聖誕除了倒數月曆及特別版設計的限定化妝品，更有一系列護膚品套裝，讓大家以低價入手王牌產品，在節日以最佳姿態示人，今次介紹 fresh、SK-II、Caudalie、CLARINS、INNISFREE 及GLYCEL等品牌，最平$160即可入手！

聖誕護膚品套裝｜ SK-II PITERA 奇蹟晶透套裝 $750 ( 價值 $1,387 ） 全新PITERA奇蹟晶透套裝，一盒包括3款經典王牌產品，包括No.1神仙水精華、小燈泡亮白精華及SKINPOWER致臻能量精華霜，以PITERA力量為日常護膚程序注入奇蹟晶透光采，讓肌膚由內以外綻放動人光芒。現凡購買任何SK-II 王牌產品，更可獲贈節日限量麂皮小金球化妝包及聖誕限定禮盒。 ．護膚精華 75mL ．光蘊臻采煥亮精華 ．SKINPOWER致臻能量精華霜15g (即日至2024年11月30日發售)

另外，SK-II新會員前往指定門店的聖誕期間限定「SK-II ARCADE晶透光采世界」，體驗專業Magic Ring皮膚分析，即可於店內體驗聖誕扭蛋機，贏取晶瑩剔透的小禮物。即場成為新會員，可享新會員專屬禮：免費換領神仙水10ml＋SKINPOWER精華霜2.5g（價值$142），購物時更有額外有迎新禮面膜1片（價值$132）。

聖誕護膚品套裝｜ fresh 王牌面膜三重奏 $685 ( 價值 $855) 面膜3件裝包括旅行裝睡蓮青春活膚速效面膜、玫瑰保濕面膜和紅茶晚間緊緻面膜，可溫和去除角質，保濕舒緩，鎮靜緊緻肌膚。 ．睡蓮青春活膚速效面膜 30ml ．玫瑰保濕面膜30ml ．紅茶晚間緊緻面膜30ml

聖誕護膚品套裝｜fresh 王牌面膜三重奏 $685 (價值$855)

聖誕護膚品套裝｜ Caudalie 節日煥膚救星便攜套裝 $160 有「皇后水」之稱的葡萄籽活性爽膚水，100%天然純素配方，全方位養膚、貼妝、定妝，一噴即緊緻毛孔、掃走暗黃倦容，更能全日控油抗菌，有助提升貼妝力；配合能秒速吸走多餘油脂的排毒面膜，清除毛孔內的雜質、污垢、毒素，淨化同時緊緻毛孔，令膚色更均勻明亮，膚質顯著改善。迷你裝方便攜帶，最適合佳節旅遊，重塑細緻光感肌。 ．葡萄籽活性爽膚水「皇后水」30ml ．速效抗倦排毒面膜 15ml

聖誕護膚品套裝｜Caudalie 節日煥膚救星便攜套裝 $160

聖誕護膚品套裝｜ INNISFREE 秒速補水瓶 80ml 套裝 $240 ( 價值 $348) 王牌的秒速補水瓶(綠茶籽透明質酸注水精華)清爽質感，蘊含3重透明質酸，為肌膚補水。搭配回購率No.1面霜，大大提升保濕力。以美肌綠茶注入雙重保濕能量，深層潤澤肌膚，煥發水潤愉悅 ．[聖誕限量版] 綠茶籽透明質酸注水精華 80ml ．綠茶籽透明質酸注水精華旅行裝 15ml ．綠茶籽透明質酸水光面霜旅行裝 15ml

聖誕護膚品套裝｜INNISFREE 秒速補水瓶80ml套裝 $240 (價值$348)

聖誕護膚品套裝｜ CLARINS 賦活極緻套裝 $1,020 ( 價值 $1,920) 以全新第9代Double Serum (50ml)，配搭極緻活齡日霜、極緻活齡晚霜，更附送SOS炫采調色底霜及節日化妝袋，為肌膚在寒冬季節滋潤抗老。 ．全新第9代賦活雙精華 50ml ．極緻活齡日霜 15ml ．極緻活齡晚霜 15ml ．SOS炫采調色底霜 5ml ．節日化妝袋

聖誕護膚品套裝｜CLARINS 賦活極緻套裝 $1,020 (價值$1,920)

聖誕護膚品套裝｜ GLYCEL 瑞士聖誕矜艷煥肌限定盛禮 $888 （總值 $3,178 ） GLYCEL每年聖誕都會推出奢華限量套裝，今年踏入40周年，特別加入多款王牌產品兼人氣好物，由基礎潔膚必備，到高效活膚系列，一應俱全，1套14件，以28折發售，即使是千元以下的預算，也能買到件件實用CP值高的護膚好物。 ．泉淨活膚肌底精華（瑞士美肌紅水）60ml 1件 ．深海礦物激活原液 10ml 1件 ．冰川幹細胞修護原液 10ml 1件 ．高效活膚潔面乳 80ml 1件 ．高效保濕調膚露 80ml 1件 ．高效鎖水活膚修護乳 15ml 1件 ．泉效極緻再生防曬日霜SPF30 15ml 1件 ．泉效極緻再生晚霜 15g 1件 ．燕窩完效極緻眼霜 5g 1件 ．6D高效修護面膜 1片 ．生物細胞再生喚膚面膜 1片 ．高效膠原水凝眼膜 2片 ．HK$200電子現金券1張

聖誕護膚品套裝｜GLYCEL 瑞士聖誕矜艷煥肌限定盛禮 $888（總值$3,178）