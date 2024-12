聖誕佳節小朋友想盡情放電,享受最歡樂的聖誕氣氛?華懋集團旗下D‧PARK將舉辦「Beary Christmas on the GO 小熊聖誕之旅 @D‧PARK」,全港首個足球主題彈床「FWD 富衛保險呈獻:彈跳足球盃」驚喜登場,讓市民免費任玩彈床50分鐘,感受足球狂熱,保證小朋友樂而忘返!這個佔地5,000呎的彈床,擁有八大足球體驗區且免費入場,自問擁有足球細胞及活力十足的小朋友記得前來挑戰及暢玩,開心歡度聖誕!

D‧PARK「Beary Christmas on the GO 小熊聖誕之旅 @D‧PARK」

日期:即日起至2025年1月5日