聖誕酒店2023｜香港富麗敦海洋公園酒店 聖誕自助餐優惠/住宿體驗/魚子醬下午茶

聖誕節將至，不知道大家打算如何度過？聖誕節留港的話，不妨到香港富麗敦海洋公園酒店，入住酒店感受滿滿的節日氛圍，同時可享受聖誕自助餐及魚子醬下午茶，度過一個難忘的聖誕節！步進位於南區的奢華海畔度假酒店的大堂，即可感受滿載節日氛圍的富麗敦佳節號列車，展開動人之旅。聖誕期間還會有酒店吉祥物—富富熊貓與大家見面，馬上閱讀內文詳情啦！
香港富麗敦海洋公園酒店 聖誕自助餐
這個聖誕，星耀廳帶來了琳瑯滿目的節慶自助餐美饌，讓大家歡度佳節。餐廳特意推薦原隻美國傳統火雞、現場即剖原條可持續黃鰭吞拿魚及意式脆皮烤豬肉卷等，還有更多精緻鹹甜美點等著品味饕客。聖誕佳節與拆禮物日當日，前臨星耀廳細味佳節自助饕宴。細味無限量供應的魚子醬、美國傳統火雞、意式脆皮烤豬肉卷與更多美饌。不容錯過的節日美點包括聖誕樹幹蛋糕、白森林蛋糕、薑餅吉士、鮮果撻、白朱古力噴泉等，現於KKday或KLOOK預訂即可享低至64折優惠！
供應日期：2023 年 12 月 1 日至 2024 年 1 月 1 日
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聖誕及冬日自助午餐
供應時間：下午12時30分至2時30分
供應日期：2023年12月24日、25日
價錢：成人每位$988、小童每位$488
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➤立即於KLOOK預訂每位$790
供應日期：2023年12月26日
價錢：成人每位$788、小童每位$428
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➤立即於KKDAY預訂每位$749
供應日期：逢星期一至星期日（12月24、25及26 日除外）
價錢：成人每位$588、小童每位$328
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聖誕及冬日自助晚宴
供應時間：下午5時30分至7時45分 / 晚上8時15分至10時30分
供應日期：2023年12月24、25及31日
價錢：成人每位$1,288、小童每位$688
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➤立即於KLOOK預訂每位$1,030
供應日期：逢星期一至星期日（12月24、25及31日除外）
價錢：
逢星期一至星期四 成人每位$788、小童每位$428
逢星期五至星期日 成人每位$888、小童每位$488
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新年盛宴自助早午餐
供應日期：2024年1月1日
價錢：成人每位$788、小童每位$428
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➤立即於KLOOK預訂每位$630
＊凡於 2023 年 12 月 21 日或之前預訂可享 8 折早鳥優惠。
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香港富麗敦海洋公園酒店 魚子醬下午茶
為迎接聖誕佳節，星耀廊特別呈獻閃鑽奪目的魚子醬節慶下午茶，為客人預備多款精緻的聖誕造型鹹甜美點，讓客人與致愛共享節日歡樂。重點推介包括魚子醬蟹肉冷麵琥珀、帶子魚子醬千層與晶鑽魚子醬班尼迪蛋，款款精緻矜貴；甜點師匠心打造的佳節甜點包括以杏仁忌廉、榛子朱古力、咖啡榛子費南雪蛋糕精心製作而成的聖誕松果及蘊藏甜美秘
「蜜」的聖誕朱古力雪球等，以儼如聖誕裝飾的造型，為品味饕客以白朱古力慕絲與白松露朱古力忌廉為節日增添甜蜜滋味！普天同慶的佳節，當然少不了節日必備的朱古力木頭蛋糕，配以經典原味英式鬆餅及香橙鬆餅， 讓喜悅的下午茶時光更添圓滿。
冬日魚子矜貴下午茶 ＠星耀廊
供應時間：下午3時至5時30分
供應日期：2023年12月1日至1月31日
價錢：$728起*（兩位用）
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星耀廊亦於2023年12月15至31日為饕客每晚呈獻聖誕頌饌美點套餐為喜愛精致美點的品味人士點綴佳節。陶醉在迷人的南中國海景，享用一系列精緻美饌，包括煙燻三文魚他他配 Kaviari® 晶鑽魚子醬、 煙燻鰻魚、蟹肉沙律配三文魚子醬等，令聖誕用餐體驗更添圓滿。聖誕頌饌美點套餐每客港幣328元，是與特調完美配對的不二之選。
星耀廊的調酒師以不同材料精心調製出多款視覺與味覺兼備的節慶雞尾酒及無酒精雞尾酒，於除夕當晚更可與好友一同到星耀廊參與除夕倒數派對，一邊享受開胃小食， 一邊舉杯暢飲，盡情狂歡迎接璀璨新一年！不容錯過的醉人特調包括: Grinch By The Sea ($128)、Fullerton Mulled Wine ($128) 與Santa's Punch ($128)； 不含酒精成份的特調包括Pumpkin Pie (HK$88) 與 Holiday Cheer (HK$88)。
節日盛宴當然少不了甜蜜滋味！經典的富麗敦聖誕樹幹蛋糕彌漫著濃郁誘人的朱古力香氣，鬆軟的海綿蛋糕夾著幼滑的朱古力慕絲及 酒漬水果，為家人和好友帶來節日幸福滋味。每個蛋糕為港幣388元，由即日起於星耀廊及網上商店提供預訂，並於2023年12月1日至27日到訪酒店自取或選用外送服務。
香港富麗敦海洋公園酒店 聖誕禮物籃
酒店亦貼心為客人準備一系列聖誕禮物籃，匯聚各款應節佳品和甜點， 包括鵝肝醬、朱古力、曲奇、傳統聖誕蛋糕、聖誕限量版熊貓毛公仔等， 讓客人為摯愛送上最窩心的節日祝福。凡於2023年12月10日或之前訂購更可享8折早鳥優惠。
香港富麗敦海洋公園酒店 聖誕節住宿優惠
入住富麗敦海洋公園酒店，盡情享受節日歡欣。酒店特設兩款別樹一幟的住宿體驗，讓客人展開節日假期，並與摯親投入精彩的節日活動、同時以佳節盛饌讓味蕾細味慶典滋味！
今個聖誕節，與摯親好友於香港富麗敦海洋公園酒店展開一趟非凡度假體驗，在海岸迷人景致中享用豐盛的早餐，並體驗一系列精彩活動包括聖誕斜孭包製作及富麗敦聖誕賀卡傳情等， 並以 5 個代幣自選節慶禮遇，兩名成人及一名兒童每房每晚由$2,680起。
喜愛節慶滋味的客人亦可於佳節當前，蒞臨海畔度假酒店，投入佳節饌頌住宿旅程，在迷人海景中享用二人精致早餐與佳節自助晚宴，每房每晚由$2,980起。 更可於入住期間參與酒店精心策劃的節慶活動，締造難忘的節日回憶。
即到香港富麗敦海洋公園酒店官網預訂
富麗敦節日體驗及療癒禮遇
凡於富麗敦水療中心享受水療護理後購買任何頂級國際護膚品牌 Bamford 和 Subtle Energies 之產品，可享八五折優惠（此禮遇只適用於享受水療護理服務當日）。 酒店住客可以九折優惠享受按摩護理及面部護理 (皇牌護理除外)。