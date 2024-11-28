聖誕限定香水及香氛蠟燭推介：Diptyque可愛戟絨公仔/ Penhaligon's烘焙系列 香水迷必愛

聖誕節快將來臨，除了聖誕倒數月曆與美妝套裝之外，香水都在不少「香迷」的的願望清單上，今次為大家介紹多個品牌的節日限定香水及香氛蠟燭等，包括奢華的Jo Malone London流金時代系列、充滿童真的Diptyque x Lucy Sparrow 戟絨系列、甜點控必愛的PENHALIGON’S 烘焙坊主題，還有時尚的Maison Francis Kurkdjian及L'Artisan Parfumeur等，以喜歡的香氣點綴這個節日，為節日留下美好回憶！ 聖誕香水及香氛蠟燭推介 2024 ｜ Jo Malone London 流金時代聖誕系列 Jo Malone London全新的流金時代聖誕系列，以經典懷舊的華麗聖誕節目為靈感，推出一系列耀眼奪目的聖誕香氛。套裝囊括經典古龍水、縱寵身心系列與奢華居室香氛，並盛載於充滿復古玩味的限量聖誕禮盒包裝中，奪目奢華。為了令禮物更具心思，送禮一方更可加添多款專屬個人化送禮元素，由挑選專屬字母瓶扣、彩色玩味古龍水瓶蓋、以至個人化鑄刻服務，量身定做獨一無二的香氛禮物，盡顯英倫獻禮哲學。

聖誕香水及香氛蠟燭推介2024｜Jo Malone London 流金時代聖誕系列

今年主打的聖誕限定冷杉與艾蒿節日香氣，主調的冷杉加上艾蒿及皮革香氣，帶來清新舒心愉悅氣息，猶如清晨雪地裡與摯愛輕輕漫步，萬里無人的冬日森林，安靜而寧謐：呼吸著清新乾淨的寒冷空氣，穿梭蒼翠挺拔的聖誕樹之間，冷杉樹頂鋪掛著厚厚的白雪，杉葉枝椏間結著冰花，皚皚雪堆中是淡綠淺青的艾蒿草叢，散發著清新芳香。古龍水包裝更繫上亮金橘紅緞帶，恍如披上耀眼節日盛裝。 另一款聖誕限量香氣是松木與桉樹，充滿朝氣的松木及清爽的桉樹，伴以蒼翠的絲柏，最後以肉桂與小荳蔻的辛香調點綴，令滿室洋溢冬日安寧靜謐的暖意。

聖誕香水及香氛蠟燭推介 2024 ｜ Diptyque x Lucy Sparrow 戟絨系列 Diptyque今年特別邀請風格獨樹一幟的英國藝術家Lucy Sparrow，為節日系列戟絨的夢幻世界，Sparrow設計了一系列各種象徵冬日的元素（聖誕樹、松果、薑餅人、糖果、星星），以及Diptyque的經典標誌（香水瓶 、傳統蠟燭、以經典橢圓裝飾布袋及香爐）所組成的神奇節慶世界。所有小型工藝品均由藝術家用戟絨布親手編織而成，並作為節日系列圖案，分別裝飾在個人香氛、家居香氛、裝飾精品、小型擺設及獨家禮盒等不同用途的產品包裝上，充滿童心的女生一定喜歡！

Diptyque 3款冬日限量版香氛蠟燭身上自然不會缺少戟絨布印記。Sapin（冷杉）、Étoile（星星）與Friandise（甜點）3種香調的標誌橢圓商標，這次均由戟絨布製成，加上由金色躍動字母組合而成的名字，耀眼炫目。 Lucy Sparrow同時為Diptyque度身設計了多款圖案，包括星星、聖誕樹、薑餅人及毛氈聖誕襪掛飾，每款均由Lucy Sparrow手工編織及精心刺繡，可以裝飾於聖誕樹及節日餐桌中，即時增添節日氣氛。4款立體戟絨掛飾將於全球40家精品店內發售，每款限量製作200個

聖誕香水及香氛蠟燭推介 2024 ｜ PENHALIGON ’ S 烘焙坊系列 PENHALIGON’S今年以烘焙為主題，推出多款節日禮盒及倒數月曆，精緻繽紛的點心盒內藏有多款王牌經典產品，例如月亮女神(LUNA)及黑玫瑰(HALFETI)，更有限定版聖誕飾品，剛出爐的薑餅人用他溫暖而辛辣的個性點綴聖誕樹。品牌同時提供鐫刻服務，讓送禮者將想傳達的訊息，精細地刻在香水瓶上，另外亦可加入限定小飾品，傳遞個人心意。

聖誕香水及香氛蠟燭推介 2024 ｜ Maison Francis Kurkdjian 限量版除夕倒數日曆 每年聖誕，各大品牌都會推出聖誕倒數月曆，迎接佳節來臨，Maison Francis Kurkdjian就推出除夕倒數日曆，與傳統的聖誕倒數日曆猶如趣味對應。除夕倒數月曆連續第二年披上新衣：冬青枝，槲寄生和冷杉，向品牌於rue d'Alger的首店致敬。除夕倒數日曆藏有品牌最具代表性的作品，在聖誕節與除夕夜之間，每天帶來一份新禮物，這些禮物包括香氛蠟燭，724 滾珠式香精、Baccarat Rouge 540 香氛身體油和經典濃香精各 70 毫升裝，Grand Soir 35 毫升裝，OUD satin mood 閃亮香氛身體油 200 毫升裝。而在其中一扇窗後，還有一個特別驚喜等待著大家。 品牌同時推出兩款全新的香氛蠟燭Baies des lunes「圓月醬果」和 Baies des forêts「森林醬果」，與經典的Mon beau Sapin「聖誕冷杉」蠟燭，組合成芳香盛宴。

聖誕香水及香氛蠟燭推介 2024 ｜ L'Artisan Parfumeur 全新居家香氛系列 來自法國的L'Artisan Parfumeur阿蒂仙之香，推出全新居家香氛系列(La Maison)，務求為居家空間帶來嶄新氣息，由肌膚之觸至家居選擇，巧妙結合身體護理的奢華體驗與家居香氛的精致氣息。系列的每支蠟燭，均細致鐫刻L’Artisan Parfumeur阿蒂仙之香的專屬標誌，凸顯獨特香氛成分，如焚香、漿果、無花果。 在1976年首度面世的逸香球 (Boule d’Ambre)，最近亦以煥新姿態示人。選用上乘陶瓷，經工匠的手工精細雕琢，賦予其表面別緻圖案。孔隙交錯，細膩而有序，讓藏於其中的香氛晶體悠然逸散迷人香韻。

聖誕香水及香氛蠟燭推介 2024 ｜ Trudon 凡爾賽宮節日香氛蠟燭 $1,060/270g Trudon以凡爾賽宮的富麗堂皇為基礎推出4款香氛蠟燭，展現皇室望族的生活藝術。蠟燭的華麗漆玻璃瓶，內部覆蓋24 克拉金箔，外部則透過風格化的水晶吊燈、吊墜和窗簾設計，呈現皇室御用的獨特裝飾。4款香氛蠟燭包括兩種標誌性香水Fir和Gloria，分別採用黑色和紅色漆玻璃，而Angelo和Arosa的香氛蠟燭，則採用翡翠綠和玫瑰金色的金箔漆玻璃裝飾。 Gloria是一種融合著辛辣的溫暖木質香；Fir則帶有濃鬱的木質香。今季獨家推出的Angelo散發出令人舒適的琥珀木香氣，蘊含橙子和肉桂的美食調，融合了羊絨木和栗子糖霜，然後散發出麝香基調。Arosa則將玫瑰的女性氣質和琥珀的靜謐特質融入佳節的慶祝活動中，其玫瑰香氣融合了琥珀、檀香、羊絨木和雪鬆的濃郁香氣，並被淡淡的香草基調緩和一起。(Scented Niche有售)