聖誕限量化妝品2024合集Part 2：shu uemura x TASAKI聯乘、Tom Ford Beauty、Chantecaille(持續更新)

每年聖誕，各大美妝品牌都會推出聖誕限量彩妝，精緻的特別版設計包裝，加上只為節日而設的限定色調，令人愛不釋手！今次為大家介紹多個節日限量彩妝，包括shu uemura 植村秀與TASAKI的限定聯乘系列、走光澤路線的Tom Ford Beauty、細緻花妍雕刻包裝的Chantecaille，還有金縷繁花圖案包裝的YSL Beauty，以及金屬粉紅色主題的RMK，打造迷人的節日妝容！ 聖誕限量彩妝 2024 ｜ shu uemura 植村秀 x TASAKI 限定聯乘系列 植村秀 shu uemura與時尚珠寶品牌TASAKI聯手，以TASAKI別具創意的標誌性珍珠設計風格，融合植村秀妝藝美學，創造意想不到的和諧搭配，白色珍珠光澤與深邃未來感的金屬色調，碰撞出令人意想不到的和諧，形成鮮明對比色彩。

聖誕限量化妝品 2024 ｜ shu uemura 植村秀 x TASAKI 限量版眼影組合 — 萬物流金 靈感源自TASAKI的標誌性系列「danger」，眼影組合以9款充滿未來感金屬色調，從金色到銀色，配搭黑珍珠與粉紅珍珠光感色調，展現珍珠光澤與黑金屬感的混合妝效。 聖誕限量化妝品 2024 ｜ shu uemura 植村秀 x TASAKI 限量版眼影組合 限量版4色眼影包括情縱暗夜及璀璨炫金兩款，前者以裸粉及紅珍珠光感色配上黑金屬與銀色，啞光、珠光、微光啞不同閃爍質感，打造暗夜魅惑妝容；而另一款結合充滿平衡和諧感的裸棕色與金屬色，珍珠光澤閃爍質感打造低飽和感鼇時尚妝容。

聖誕限量彩妝 2024 ｜ shu uemura 植村秀 x TASAKI 唇妝產品 品牌同時為絹感潤護水光唇釉、無色限絹感唇釉及無色限絹感柔霧唇膏3款唇妝產品，換上限定奢華珍珠包裝設計，每款各有兩種全新色調，以不同妝效為節日場合展現迷人魅力。

聖誕限量化妝品 2024 ｜ TOM FORD BEAUTY 2024 SOLEIL NEIGE COLLECTION 這個節日系列靈感來自SOLEIL NEIGE香氛，讓人聯想到沐浴在太陽光下的高山之巔，感受令人屏息的莊嚴，系列包括鏡面唇釉、 眼影盤及香氛油4款限量版產品，冬季光芒的色調，塑造亮麗肌膚，猶如日光照射高山冰川時，陽光灑在雪地上的粼粼波光。

聖誕限量化妝品2024｜TOM FORD BEAUTY 2024 SOLEIL NEIGE COLLECTION

聖誕限量化妝品 2024 ｜ TOM FORD BEAUTY SOLEIL NEIGE GLOSS LUXE 限量版鏡面唇釉以玻璃感搭配3款柔嫩輕奢紅色澤，締造冬日唇妝。鏡面唇釉可單獨使用，塗上後呈現如空氣般輕盈的遮瑕效果和玻璃般的光澤，也可疊加在唇膏上，讓雙唇更豐盈。感官配方混合了酪梨油、荷荷巴油和洋甘菊花油，能舒適地塗抹在雙唇上，呈現純淨顏色，提供薄至中等的亮麗效果。

聖誕限量化妝品 2024 ｜ TOM FORD BEAUTY SOLEIL NEIGE EYE COLOR QUAD 全新SOLEIL NEIGE EYE COLOR QUAD 01 BLACK DIAMOND擁有誘人色調，以及可塑極高的的磨砂微光眼影。眼影盤呈現立體感顔色搭配，一塗即可令雙眼更明艷照人，塑造性感、濃淡皆宜等多種秋冬眼妝。 聖誕限量化妝品 2024 ｜ TOM FORD BEAUTY SOLEIL NEIGE BLUSH HIGHLIGHT DUO 質地輕盈、可調和膚色的BLUSH HIGHLIGHTER DUO，創造冬日如暖陽親吻肌膚的明亮光澤。01 HIGH ALTITUDE 色調中的緞面胭脂及高光雙色組合，重現在太陽光的照耀下，肌膚綻放的自然光彩。薄透的高光能吸引光線，以光學方式提亮臉部高點，而胭脂玫瑰色澤則能為肌膚增添泛紅立體感。

聖誕限量化妝品 2024 ｜ TOM FORD BEAUTY SOLEIL NEIGE SHIMMERING BODY OIL 特別版香氛油輕盈、絲滑，為肌膚增添誘人光澤，同時亦有SOLEIL NEIGE系列的閃亮特徵，隱隱帶有一種清涼佛手柑和白花獨有芳香，讓身體散發一種刺激感官、讓人欲罷不能的性感味道。

聖誕限量化妝品2024｜TOM FORD BEAUTY SOLEIL NEIGE SHIMMERING BODY OIL $990

聖誕限量化妝品 2024 ｜ Chantecaille 琉金花園限量版節日系列 Chantecaille一直以花和植物作為品牌及產品的主要元素，由產品配方，以至妝品的色澤及色調名稱，都注滿大自然元素。全新節日系列以花妍琉金花園為靈感，糅合充滿節日氣氛的閃爍包裝，眼影盒及唇膏樽身以淡金色外盒綴以細緻的花妍植物雕刻(冰島罌粟、玉蘭枝和茉莉花)，不但象徵品牌以植物為本的理念，同時展現高級雅緻感。

聖誕限量化妝品2024｜Chantecaille 琉金花園限量版節日系列

聖誕限量化妝品 2024 ｜ Chantecaille 琉金花園限量版雙色眼影盒 3款琉金花園限量版雙色眼影盒，以2024年秋冬時裝界流行的棕色系、灰色系和紅色系為主色調，每盒眼影包括柔滑啞緻及透亮閃爍2種質感的眼影，塑造具層次感的冬日眼妝。

聖誕限量化妝品 2024 ｜ Chantecaille 琉金花園限量版晶瑩唇澤 品牌暢銷產品晶瑩唇澤於今個聖誕推出兩款限量版色澤——閃爍莓紅色(Aventurine)及瑩亮玫棕色(Pink Topaz)，質感輕盈滋潤，柔滑如絲；加上充滿氛圍感的閃爍粒子，輕盈無重而不刺激唇部，締造凝亮晶瑩妝效，展現立體奪目、優雅自然的迷人雙唇。Chantecaille今年繼續延續節日系列的傳統，與長期保育合作夥伴Sheldrick Wildlife Trust合作，將琉金花園限量版晶瑩唇澤的部分收益支持植樹保育計劃，每售出1支唇膏相等如種植1棵樹。

聖誕限量彩妝 2024 ｜ YSL Beauty 金縷繁花節日限量彩妝系列 YSL Beauty 全新金縷繁花圖案以雪絨花為靈感，為系列披上閃爍耀眼的金色蕾絲，演繹極致奢華的美學。 聖誕限量彩妝 2024 ｜ YSL Beauty LOVESHINE 情迷水光唇膏 兩款全新LOVESHINE情迷水光唇膏閃爍色調，特別為節日系列獨家創作，兩款色調包括N°209 閃耀玫瑰粉「Pink Desire」與經典色調 N°201裸調玫瑰「Rosewood Blush」，均以白色亮漆設計包裝登場，飾以金色網紗與金環，綻放奢華亮彩。

聖誕限量彩妝 2024 ｜ YSL Beauty COUTURE MINI CLUTH 高訂皮革四色眼影盒 限量版COUTURE MINI CLUTCH為節日妝容帶來靈感，全新色調N°024 Golden Lace融合金色、銅色與棕色的璀璨和諧色彩。白色亮漆與金色網紗設計的外盒，打開後呈現每一款壓印繁花與經典 Cassandra 標誌的眼影，流露奢華之美。

聖誕限量化妝品 2024 ｜ RMK HOLIDAY COLLECTION 2024 系列包裝採用讓人心情愉悅的金屬粉紅色，以及靈感來自氧化鋁的灰調。充滿科技感的氛圍讓冷色調的粉紅色與紫色增添了現代感。清新且具甜美感的設計，展現型格大膽的節日氣息。

聖誕限量化妝品2024｜RMK HOLIDAY COLLECTION 2024

聖誕限量化妝品 2024 ｜ RMK 粉色魅影眼影胭脂盤 精心調配的粉紅色與紫色，追求冷色調的同時，能完美融入眼瞼，實現與肌膚融合的自然色彩平衡。搭配深邃灰色與深紫色作為眼影色，能打造出煥然一新的粉色調眼妝。胭脂選用與眼影形成對比的透亮紅色，疊加提亮色後，為妝容增添節日所需的華麗感。

聖誕限量化妝品2024｜RMK 粉色魅影眼影胭脂盤 $490

聖誕限量化妝品 2024 ｜ RMK 柔光眼影霜 多彩的珠光編織出立體的濕潤光澤與透明感。兩款限量色的眼影霜，在粉紅色中散布著銀色和藍色的彩色珠光，玫瑰米色則蘊含著粉紅色和銀色的彩色珠光，實現甜美且帶現代感的眼影霜。 聖誕限量化妝品 2024 ｜ RMK 魅影眼線液 2款眼線液顏色鮮艷，加上細緻珍珠光澤 ，增添節日熱鬧氣氛，亦特別加強勾畫時的準確度。

聖誕限量化妝品 2024 ｜ RMK 絲柔粉霧唇膏 3款限量色的絲柔粉霧唇膏，具空氣感而不顯厚重。每種顏色都隱藏著今季潮流的藍色調，打造出清澈的顯色度。能滋潤雙唇的同時，表面卻保持絲滑輕盈的粉霧質感，增添時尚感。

聖誕限量化妝品2024｜RMK 絲柔粉霧唇膏 $290