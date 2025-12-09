聖誕電影｜Love Actually/寶貝智多星/咖喱辣椒等8套陪你過節

聖誕2024｜8套必睇經典電影 聖誕快樂/咖喱辣椒/真的戀愛了/寶貝智多星 陪你在家過聖誕

聖誕節應該普天同慶，但總有人自己過lonely christmas。如果悶，可以開套戲例如Love Actually/寶貝智多星/咖喱辣椒等睇，選擇開心下或者傷心下，過多幾日又係新的一年，睇唔晒仲有農曆新年同情人節。

聖誕快樂

港產懷舊《聖誕快樂》(1984年) 新藝城出品的《聖誕快樂》，播映時有些讀者或許仍未出世，但可在片中感受八十年代的香港，如此恃才傲物，卻又得戚活潑。兩大永恆偶像陳百強、張國榮的風采，更是震古爍今，再難有其他偶像能代替。電影屬輕鬆小品，講麥嘉追鄰居小鳳姐，最後有情人終成眷屬，全家過快樂聖誕。而陳百強作曲的兵仔/毒L名曲《等》，正是《聖誕快樂》的主題曲。

耶誕雙雄片《咖喱辣椒》(1990年) 周星馳、張學友主演的《咖喱辣椒》，是一齣靈感來自西片《轟天炮》的港式諧趣雙雄片。尖沙咀探員咖喱(張學友)、辣椒(周星馳)，聖誕期間接到線報追查一單走私軍火案，最後當然搞到錯漏百出。片中亮點飾演電視台記者的柏安妮(羅祖兒/世界波)，因要追訪警隊實況，介入咖喱與辣椒的查案日常，從以把尖東美景紀錄下來。此片還有已故著名編劇鉸剪腳黃炳耀做警司、未成名留長毛的劉偉強做雜差，總經理曾志偉演線人十仔，各有精彩表現。

美藝人最愛《戰場上的快樂聖誕》(Merry Christmas, Mr. Lawrence，1983) 深受文化人追捧的電影名作，由日本導演大島渚執導，找來當時兩大cult icon坂本龍一、David Bowie合演，他們亦交出亮麗表現，大玩男男曖昧；又有北野武雞姦戰俘，全片充滿異色。主題曲《Forbidden Colours》由坂本作曲，art rock樂隊Japan主音David Sylvian獻唱，成件事均非常美藝。電影大講人性、反戰、男同性戀，雖然題材沉重，但調子仍算明快，加上靚人靚歌，值得一看。

非一般戰爭片《聖誕快樂》(Merry Christmas，2005年) 這部曾提名奧斯卡及金球獎「最佳外語片」的《聖誕快樂》，講述1914年第一次世界大戰期間，發生的真人真事故事改編。英法聯軍與德軍三方協議聖誕節休戰3日，戰場氣氛由劍拔弩張，突然變成普世歡騰，雙方士兵在戰場上你奏音樂、我伴唱，又大玩撲克牌局，更分享彼此食物與美酒，看似和平背後，盟軍指揮官收到消息，德軍正準備展開新一輪轟炸，看見戰場一片祥和與大同，指揮官如何抉擇……

令人懂得愛《真的戀愛了》(Love Actually，2003年) 平安夜冇人約、冇街出，強烈建議收看此戲，看完保證不愁孤單，因為電影教你如何去愛。《BJ單身日記》編劇Richard Curtis執導的《真的戀愛了》，把多個發生在聖誕節的故事，拍成撫慰寂寞人心的好戲。當中有中產夫出軌搭上姣燉燉女下屬，老婆發現要聽Joni Mitchell《Both Sides Now》治傷痛；英國首相愛上女幕僚，不惜為他得罪鹹濕美帝總統；怕醜仔愛上best frd女朋友，趁平安夜來臨前紙牌對愛人表白；還有過氣搖滾明星，突然憑聖誕金曲翻紅，連Elton John都要邀請他出席私人派對，搖滾明星看破紅塵，不去Elton派對，令願攬住伴隨多年肥佬經理人飲悶酒，因他知道最後誰才是知心友。

童趣喜劇《寶貝智多星》(Home Alone，1990年) 由天才童星麥哥利高堅(Macaulay Culkin)主演的《寶貝智多星》，1990年上映，往後12年拍了4齣續集，令整個智多星系列共5集，是很多七、八、九十後的聖誕童年回憶。電影講述麥哥利一家，準備去巴黎度聖誕前夕，麥哥利與哥哥嗌交被罰返房思過，全家出發去旅行卻遺留他在家，碰上兩個笨賊準備爆竊其家，麥哥利設下種種機關智擒兩笨賊。電影當年大賣，創下真人喜劇片賣座紀錄長達21年，有溫情、有機智，還有老少咸宜錯摸情節，是此片受歡迎的原因。

單身萬歲的《佳節限定戀人》(Holidate，2020) 單身人士經常被戲稱為「單身狗」，但其實單身的好處多的是：無盡的自由、不用被無理取鬧、不用受對方家人的氣……但最麻煩的是節日時出席聚會，又或者有很多優惠都是for two(嬲)。片中的男女主角因為不想成為家人眼中的「奇珍異獸」，於是約定成為彼此節日裡的plus one，由聖誕節、St. Patrick's Day，玩到復活節、萬聖節，兩人過程中成為好友，也因為做著真實的自己，變得更勇於面對最深層的自己，筆者將這套電影介紹給早已對愛情死心的朋友。

跣佢一鑊《老闆送作堆》(Set it up，2018年) 老闆vs打工仔絕對是全球共通語言，麻煩上司總如7仔般總有一個喺左近。男女主角本身是同一棟大廈不同公司的食物鏈最底層，每日24/7 babysit著無理上司，兩人有一日突然忽發奇想，決定撮合兩個老闆，希望負負得正，令自己有好日子過。當然，他們最後撮合的就是自己，這些愛情喜劇的套路也太明顯，但勝在整個劇情與節奏也相當討好，絕對值得介紹給喜歡愛情喜劇的觀眾。值得一提的是，片中女主角Zoey Deutch有另一套聖誕愛情電影上映，名叫《Something From Tiffany’s》！ 如何表白成功？13句難被拒絕的示愛語錄 情人節脫單必睇