聖誕食譜｜熊貓牛油曲奇、小熊燕麥曲奇等5款可愛動物甜品

聖誕節又怎可以沒有甜品呢？除了聖誕老人、聖誕節造型的甜品外，動物造型的甜品更能吸引小朋友！以下有5款可愛動物甜品食譜教學，每款都是聖誕氹小朋友必備，趁着聖誕節有時間不妨製作給小朋友吧！ 小熊燕麥曲奇 想製作健康又好吃的甜品給小朋友吃的話，這款小熊燕麥曲奇便是一個不錯的選擇，比一般曲奇低糖低油之外，加入椰蓉後更充滿椰香！若想再增加椰香，更可用椰子油代替粟米油，味道同樣好吃。 小熊燕麥曲奇材料：麥皮 80g／低筋麵粉 80g／砂糖15g／椰蓉 20g／粟米油 40g／可可粉 2g／鹽 1g／雞蛋 1隻／水 適量／朱古力 適量 小熊燕麥曲奇做法 1.先把麥皮、低筋麵粉、椰蓉、砂糖和鹽混合在一起攪拌均勻。

2.加入粟米油、雞蛋，再混合均勻。（若覺得麵團太乾，可以加適量水。）

3.取出麵團30克備用（用作小熊的鼻子和眉毛），剩下的麵團加入可可粉混合均勻。

4.取出加入可可粉的麵團在牛油紙上按扁，臉為30克，每隻耳朵則為2.5克。

5.再用白色的麵團做鼻子和眉毛，鼻子為3克，眉毛適量。

6.預熱焗爐，以170度焗25分鐘左右。焗好後用融化的朱古力畫上眼睛和鼻子即可。 【聖誕派對】一口一樂趣！5款懶人迷你甜品教學

聖誕小熊蛋白糖霜餅乾 聖誕節又怎可以沒有聖誕造型的甜品呢？這款聖誕小熊蛋白糖霜餅乾主要只用到蛋白和白砂糖，因此在家很容易就做到。雖然擠花較麻煩，但成品卻十分可愛，小朋友一定喜歡！ 聖誕小熊蛋白糖霜餅乾材料：蛋白 220g／白砂糖 260g／檸檬汁 適量／食用色素 適量／圓形粟米片 適量／朱古力 適量 聖誕小熊蛋白糖霜餅乾做法： 1.將蛋白分三次加入白糖打發至企身帶彎鈎。

2.打發後分入碗中，加入所需要色素，均勻拌好放入裱花袋壓實。

3.在模紙盤擠出卡通熊身體，顏色自由搭配，

4.在身體中間加入圓形粟米片，以融化的朱古力畫上眼睛和鼻子。

5.焗爐預熱，把擠好的蛋白糖霜餅乾放入焗爐，以90度焗90分鐘左右。 棉花糖雪人/馴鹿Cupcake 5款聖誕DIY甜品食譜親子活動

布甸狗酥皮泡芙 泡芙屬小朋友愛吃的甜品之一，雖然在外購買比較方便，但自己製作的話卻比較便宜，而且只需發揮一點創意，泡芙便能變成布甸狗的造型，小朋友絕對會更喜歡！ 布甸狗酥皮泡芙材料：（原味泡芙）低筋小麥粉 45g／麵包用小麥粉 17g／牛奶 46mL／水 46mL／糖 1g／鹽 1g／無鹽牛油 46g／常溫蛋液 90g

（泡芙酥皮）低筋小麥粉 30g／無鹽牛油 30g／黃糖 25g

（吉士醬）蛋黃 40g／糖 10g／鷹粟粉 10g／牛奶 125mL／糖 10g／無鹽牛油 16g／淡忌廉 70g 布甸狗酥皮泡芙做法： 1.蛋液需提前取出恢復常溫備用。

2.先做酥皮，無鹽牛油軟化後與低筋麵粉及黃糖混合成團後，將麵團擀成3MM厚度的薄片，冷凍備用。

3.原味泡芙材料中的牛奶、水、鹽、糖和牛油倒入易潔鑊中，以小火煮滾後離火。

4.篩入粉類材料，攪拌至無乾粉狀態，即可重新以小火加熱，攪拌加熱至鍋底出現薄膜即可關火。

5.常溫蛋液分少量多次加入到麵團中，攪拌均勻至麵團提起形成倒三角。

6.麵團擠到焗盤上，再將酥皮從雪櫃取出，壓出圓形，放到泡芙麵團上。

7.預熱焗爐，以200度焗15分鐘，再轉179度焗15分鐘。 焗好取出放涼備用。

8.焗泡芙的時間製作吉士醬，蛋黃加砂糖攪拌均勻，篩入鷹粟粉，牛奶加糖以小火煮沸，倒入蛋黃再攪拌均勻。

9.再次以小火加熱至變稠，關火加入牛油，以餘溫攪拌至材料融化，冷卻備用。

10.淡忌廉打至6分程度，與吉士醬混合攪拌至順滑。

11. 切開泡芙，加入吉士醬，再用可可粉和少許吉士醬混合，用來畫上五官即可。 提升聖誕氣氛必備！5款簡易聖誕甜品食譜教學

小熊擠擠麵包 除了一般甜點外，麵包也是小朋友愛吃的食品之一。而小熊擠擠麵包不但可以滿足吃鬆軟麵包的願望，造型還十分可愛，把麵包撕下來特別治癒！ 小熊擠擠麵包材料：（麵包）高筋麵粉 300g／牛油 30g／淡忌廉60克／牛奶 120mL／雞蛋液 30g／細砂糖 40g／鹽 3g ／酵母 4.5g

（裝飾）可可粉 5g／白朱古力 少量 小熊擠擠麵包做法： 1.除牛油外的所有麵包食材混合在一起攪拌均勻，揉至成形後加入牛油，再繼續揉成有韌性的麵團。

2.麵團分成兩等份，一份加入可可粉揉勻。

3.兩個麵團各分切36克留作小熊耳朵備用，其餘麵團分成8等份滾圓。

4.滾圓的麵團依次交替擺入8寸的正方形模具中，小麵團則分別均分16份搓圓，刷點水粘到耳朵的位置上。

5.將麵團放入焗爐，底下放一碗熱水，約發酵25分鐘取出。

6.預熱焗爐，將麵團再次入焗爐，以170度焗20分鐘，表面焗至微上色後加蓋錫紙，防止顏色事焗深。

7.焗好後取出放涼，用融化的朱古力畫上嘴巴和耳朵，再用色素筆畫好眼睛和嘴巴，粉紅色色素筆畫上胭脂即可。 【聖誕必食】聖誕大餐自己做！5款簡易聖誕食譜教學

熊貓牛油曲奇 如果想在一般的牛油曲奇上花心思，不如把它製成熊貓的形狀吧！做法簡單之餘，充滿牛油香的曲奇小朋友一定愛吃，不妨趁聖誕節製作吧！ 熊貓牛油曲奇材料：無鹽牛油 95g／糖粉 45g／鹽1g／全蛋液40g／低筋麵粉 145g／奶粉 10g／淡忌廉 5g／可可粉 適量／朱古力 適量 熊貓牛油曲奇做法： 1.無鹽牛油預先軟化，全蛋放至常溫才能使用。

2.將無鹽牛油、糖粉和鹽攪拌均勻。

3.分次加入常溫蛋液，牛油和蛋液混合均勻後再加下一次。

4. 過篩加入低筋麵粉和奶粉，混合成團狀，無乾粉即可。

5.取少量麵團，加少許可可粉混合，用淡忌廉調整柔軟度備用。

6.準備好花嘴和裱花袋，分別裝入原色麵團和啡色麵團。

7.將原色麵團呈圓形狀擠到鋪好牛油紙的焗盤上，耳朵部分用啡色麵團擠好。

8.焗爐預熱，以160度焗25-30分鐘左右。

9.焗好後用融化的朱古力做出五官裝飾即可。 聖誕樹麻糬、雪人cupcake等5款聖誕大餐做法打卡必備！