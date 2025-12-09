聖誕飲品食譜｜聖誕樹／麋鹿／雪人增節日儀式感

聖誕｜5款聖誕造型飲品食譜 增加節日儀式感 聖誕樹／麋鹿／雪人都有！

聖誕節當然少不了聚會，如果想在聚會中增加節日儀式感，不妨來一杯充滿聖誕特色的造型飲品吧！以下就教大家製造雪人Latte、聖誕樹星冰樂等5款特色聖誕造型飲品，聖誕樹、麋鹿、雪人等與聖誕特別合襯的造型一應俱全！ 聖誕飲品｜雪人Latte 如果對於飲品口味沒有特別的想法，只想製作聖誕造型的飲品，那麼便可以製作這款百搭的雪人Latte！這款飲品最重點的主角其實是放在上面的棉花糖雪人，造型可愛，簡單易整，飲品只要與棉花糖口味相襯即可，不喝咖啡的話可以換成朱古力、阿華田等，同樣可以充滿聖誕氣氛！ 雪人Latte材料 炭燒味百力滋 適量

棉花糖 按杯數(1杯3粒)

朱古力醬 適量

燕麥奶 250mL

即沖咖啡粉 按杯數(1杯1條) 雪人Latte做法 將百力滋一分為四，一個雪人需要6小枝。 將2枝小百力滋串起3粒棉花糖。 將剩餘4枝小百力滋當作雪人的手和腳，插在棉花糖身上。 用朱古力醬在棉花糖上畫出表情和衣服。 即沖咖啡粉倒在小杯中，加入30mL熱水後攪拌均勻。 將冰塊倒在飲用的杯中，加入燕麥奶，再加入咖啡濃液，在咖啡上放上棉花糖雪人即可。

聖誕飲品｜聖誕樹星冰樂 Starbucks的星冰樂一直都是熱門單品，但其實自己在家中亦可以製作同樣的味道！將咖啡沙冰加入草莓果醬和抹茶忌廉，令整杯飲品的層次豐富，口感獨特，而且紅紅綠綠的配搭特別有聖誕氣氛，在家中也可以一人一棵「聖誕樹」！ 聖誕樹星冰樂材料 即沖咖啡粉 按杯數(1杯1條)

士多啤梨 4粒

士多啤梨醬 50g

淡忌廉 40g

抹茶粉 5g

代糖 5g 聖誕樹星冰樂做法 即沖咖啡粉倒在小杯中，加入50mL熱水後攪拌均勻。 將咖啡液和冰塊一起放進攪拌機打成沙冰。 淡忌廉加入抹茶粉和代糖打發至堅挺有倒鉤，放在唧花袋中備用。 士多啤梨洗淨後切去頂部，然後放入杯子搗碎，再加入士多啤梨醬。 在杯中倒入咖啡沙冰，再在上方打圈唧上抹茶忌廉即可。 5款聖誕造型飲品食譜 增加節日儀式感 聖誕樹／麋鹿／雪人都有！

聖誕飲品｜聖誕樹抹茶椰奶 除了將忌廉製成抹茶忌廉外，亦可以直接在上方灑上抹茶粉，同樣可以令一杯平平無奇的飲品變得充滿聖誕感覺！而這杯抹茶椰奶更是有雙重抹茶滋味，喜歡抹茶的話一定要嘗試！ 聖誕樹抹茶椰奶材料 椰子奶 200mL

抹茶粉 5g

溫水 40mL

淡忌廉 100g

代糖 5g

聖誕飲品｜麋鹿蔓越莓梳打水 蔓越莓單吃較酸，因此並非每個人都喜歡，但加入砂糖製成果醬後，便會變成酸酸甜甜的味道。而這杯飲品最特別之處便是上方的麋鹿裝飾，飲品加入梳打水後特別開胃，顏色亦十分吸引，不但造型可愛，而且還有解膩作用，最適合在聖誕大餐時來一杯！ 麋鹿蔓越莓梳打水材料 蔓越莓 250g

砂糖 80g

水 80mL

梳打水 1000mL

蔓越莓 按杯數(1杯1粒)

迷迭香 按杯數(1杯2小枝)

丁香 按杯數(1杯2粒)

聖誕飲品｜聖誕花圈杏仁厚奶Latte 聖誕節總少不了紅紅綠綠的裝飾，因此聖誕花圈杏仁厚奶Latte亦在最上方唧上了抹茶味的「花圈」，再加入可愛的糖果裝飾，特別有聖誕氣氛！ 聖誕花圈杏仁厚奶Latte食材 杏仁奶 150mL

朱古醬 適量

咖啡 30mL

抹茶粉 4g

淡忌廉 50g

代糖 2g

糖霜裝飾 適量

糖粉 適量

士多啤梨果乾 適量

