聖誕飲品食譜｜聖誕樹／麋鹿／雪人增節日儀式感

聖誕節當然少不了聚會，如果想在聚會中增加節日儀式感，不妨來一杯充滿聖誕特色的造型飲品吧！以下就教大家製造雪人Latte、聖誕樹星冰樂等5款特色聖誕造型飲品，聖誕樹、麋鹿、雪人等與聖誕特別合襯的造型一應俱全！
聖誕飲品｜雪人Latte
如果對於飲品口味沒有特別的想法，只想製作聖誕造型的飲品，那麼便可以製作這款百搭的雪人Latte！這款飲品最重點的主角其實是放在上面的棉花糖雪人，造型可愛，簡單易整，飲品只要與棉花糖口味相襯即可，不喝咖啡的話可以換成朱古力、阿華田等，同樣可以充滿聖誕氣氛！
雪人Latte材料
- 炭燒味百力滋 適量
- 棉花糖 按杯數(1杯3粒)
- 朱古力醬 適量
- 燕麥奶 250mL
- 即沖咖啡粉 按杯數(1杯1條)
雪人Latte做法
- 將百力滋一分為四，一個雪人需要6小枝。
- 將2枝小百力滋串起3粒棉花糖。
- 將剩餘4枝小百力滋當作雪人的手和腳，插在棉花糖身上。
- 用朱古力醬在棉花糖上畫出表情和衣服。
- 即沖咖啡粉倒在小杯中，加入30mL熱水後攪拌均勻。
- 將冰塊倒在飲用的杯中，加入燕麥奶，再加入咖啡濃液，在咖啡上放上棉花糖雪人即可。
聖誕飲品｜聖誕樹星冰樂
Starbucks的星冰樂一直都是熱門單品，但其實自己在家中亦可以製作同樣的味道！將咖啡沙冰加入草莓果醬和抹茶忌廉，令整杯飲品的層次豐富，口感獨特，而且紅紅綠綠的配搭特別有聖誕氣氛，在家中也可以一人一棵「聖誕樹」！
聖誕樹星冰樂材料
- 即沖咖啡粉 按杯數(1杯1條)
- 士多啤梨 4粒
- 士多啤梨醬 50g
- 淡忌廉 40g
- 抹茶粉 5g
- 代糖 5g
聖誕樹星冰樂做法
- 即沖咖啡粉倒在小杯中，加入50mL熱水後攪拌均勻。
- 將咖啡液和冰塊一起放進攪拌機打成沙冰。
- 淡忌廉加入抹茶粉和代糖打發至堅挺有倒鉤，放在唧花袋中備用。
- 士多啤梨洗淨後切去頂部，然後放入杯子搗碎，再加入士多啤梨醬。
- 在杯中倒入咖啡沙冰，再在上方打圈唧上抹茶忌廉即可。
5款聖誕造型飲品食譜 增加節日儀式感 聖誕樹／麋鹿／雪人都有！
聖誕飲品｜聖誕樹抹茶椰奶
除了將忌廉製成抹茶忌廉外，亦可以直接在上方灑上抹茶粉，同樣可以令一杯平平無奇的飲品變得充滿聖誕感覺！而這杯抹茶椰奶更是有雙重抹茶滋味，喜歡抹茶的話一定要嘗試！
聖誕樹抹茶椰奶材料
- 椰子奶 200mL
- 抹茶粉 5g
- 溫水 40mL
- 淡忌廉 100g
- 代糖 5g
- 糖霜裝飾 適量
聖誕樹抹茶椰奶做法
- 杯中加冰塊，倒入椰子奶。
- 抹茶粉倒在小杯中，然後加入溫水攪拌均勻。
- 抹茶液倒入杯中。
- 淡忌廉加入代糖打發至堅挺有倒鉤，放在唧花袋中備用。
- 將忌廉唧在飲品上，灑上抹茶粉，再放上適量糖霜裝飾即可。
聖誕節｜必食薑餅/火雞/士的糖 薑餅點樣食會健康啲？
聖誕飲品｜麋鹿蔓越莓梳打水
蔓越莓單吃較酸，因此並非每個人都喜歡，但加入砂糖製成果醬後，便會變成酸酸甜甜的味道。而這杯飲品最特別之處便是上方的麋鹿裝飾，飲品加入梳打水後特別開胃，顏色亦十分吸引，不但造型可愛，而且還有解膩作用，最適合在聖誕大餐時來一杯！
麋鹿蔓越莓梳打水材料
- 蔓越莓 250g
- 砂糖 80g
- 水 80mL
- 梳打水 1000mL
- 蔓越莓 按杯數(1杯1粒)
- 迷迭香 按杯數(1杯2小枝)
- 丁香 按杯數(1杯2粒)
- 棉花糖 按杯數(1杯1粒)
麋鹿蔓越莓梳打水做法
- 將蔓越莓、砂糖和水放入鍋中，慢慢攪拌主城濃郁的蔓越莓果醬，然後晾涼備用。
- 預先準備碎冰，然後將蔓越莓果醬、碎冰和梳打水混合，攪拌均勻倒入杯中。
- 取一粒棉花糖，插上2粒丁香做眼睛，2枝迷迭香做鹿角，1粒蔓越莓做紅鼻子。
- 然後在棉花糖背部用牙籤固定後放在杯上即可。
聖誕佈置｜5個聖誕大餐必備貼士 餐桌裝飾及擺盤都要儀式感！
聖誕飲品｜聖誕花圈杏仁厚奶Latte
聖誕節總少不了紅紅綠綠的裝飾，因此聖誕花圈杏仁厚奶Latte亦在最上方唧上了抹茶味的「花圈」，再加入可愛的糖果裝飾，特別有聖誕氣氛！
聖誕花圈杏仁厚奶Latte食材
- 杏仁奶 150mL
- 朱古醬 適量
- 咖啡 30mL
- 抹茶粉 4g
- 淡忌廉 50g
- 代糖 2g
- 糖霜裝飾 適量
- 糖粉 適量
- 士多啤梨果乾 適量
- 冰塊 適量
聖誕花圈杏仁厚奶Latte做法
- 淡忌廉加入抹茶粉和代糖打發至堅挺有倒鉤，放在唧花袋中備用。
- 朱古力醬擠在杯子內壁1/3的位置。
- 在杯中加滿冰塊。
- 杏仁奶打出奶泡後倒入杯中，然後倒入咖啡液。
- 抹茶忌廉擠兩圈在杯口，然後灑上士多啤梨乾和糖霜裝飾，最後再灑上糖粉即可。