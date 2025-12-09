熱門搜尋:
立法會選舉2025 大埔宏福苑五級火 網上熱話 聖誕2025 著數優惠 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-12-09 15:45:00

聖誕飲品食譜｜聖誕樹／麋鹿／雪人增節日儀式感

分享：
聖誕｜5款聖誕造型飲品食譜　增加節日儀式感　聖誕樹／麋鹿／雪人都有！

聖誕｜5款聖誕造型飲品食譜　增加節日儀式感　聖誕樹／麋鹿／雪人都有！

聖誕節當然少不了聚會，如果想在聚會中增加節日儀式感，不妨來一杯充滿聖誕特色的造型飲品吧！以下就教大家製造雪人Latte、聖誕樹星冰樂等5款特色聖誕造型飲品，聖誕樹、麋鹿、雪人等與聖誕特別合襯的造型一應俱全！

聖誕飲品｜雪人Latte

如果對於飲品口味沒有特別的想法，只想製作聖誕造型的飲品，那麼便可以製作這款百搭的雪人Latte！這款飲品最重點的主角其實是放在上面的棉花糖雪人，造型可愛，簡單易整，飲品只要與棉花糖口味相襯即可，不喝咖啡的話可以換成朱古力、阿華田等，同樣可以充滿聖誕氣氛！

雪人Latte材料

  • 炭燒味百力滋 適量
  • 棉花糖  按杯數(1杯3粒)
  • 朱古力醬 適量
  • 燕麥奶 250mL
  • 即沖咖啡粉 按杯數(1杯1條)

雪人Latte做法

  1. 將百力滋一分為四，一個雪人需要6小枝。
  2. 將2枝小百力滋串起3粒棉花糖。
  3. 將剩餘4枝小百力滋當作雪人的手和腳，插在棉花糖身上。
  4. 用朱古力醬在棉花糖上畫出表情和衣服。
  5. 即沖咖啡粉倒在小杯中，加入30mL熱水後攪拌均勻。
  6. 將冰塊倒在飲用的杯中，加入燕麥奶，再加入咖啡濃液，在咖啡上放上棉花糖雪人即可。
有心思的話更可以換成立體的鼻子。 可以利用樹莓變成雪人的帽子。

聖誕飲品｜聖誕樹星冰樂

Starbucks的星冰樂一直都是熱門單品，但其實自己在家中亦可以製作同樣的味道！將咖啡沙冰加入草莓果醬和抹茶忌廉，令整杯飲品的層次豐富，口感獨特，而且紅紅綠綠的配搭特別有聖誕氣氛，在家中也可以一人一棵「聖誕樹」！

聖誕樹星冰樂材料

  • 即沖咖啡粉 按杯數(1杯1條)
  • 士多啤梨 4粒
  • 士多啤梨醬 50g
  • 淡忌廉 40g
  • 抹茶粉 5g
  • 代糖 5g

聖誕樹星冰樂做法

  1. 即沖咖啡粉倒在小杯中，加入50mL熱水後攪拌均勻。
  2. 將咖啡液和冰塊一起放進攪拌機打成沙冰。
  3. 淡忌廉加入抹茶粉和代糖打發至堅挺有倒鉤，放在唧花袋中備用。
  4. 士多啤梨洗淨後切去頂部，然後放入杯子搗碎，再加入士多啤梨醬。
  5. 在杯中倒入咖啡沙冰，再在上方打圈唧上抹茶忌廉即可。

5款聖誕造型飲品食譜　增加節日儀式感　聖誕樹／麋鹿／雪人都有！

adblk5
插上Starbucks的飲管更有感覺。 聖誕樹就在飲品上方！

聖誕飲品｜聖誕樹抹茶椰奶

除了將忌廉製成抹茶忌廉外，亦可以直接在上方灑上抹茶粉，同樣可以令一杯平平無奇的飲品變得充滿聖誕感覺！而這杯抹茶椰奶更是有雙重抹茶滋味，喜歡抹茶的話一定要嘗試！

聖誕樹抹茶椰奶材料

  • 椰子奶 200mL
  • 抹茶粉 5g
  • 溫水 40mL
  • 淡忌廉 100g
  • 代糖 5g
  • 糖霜裝飾 適量

聖誕樹抹茶椰奶做法

  1. 杯中加冰塊，倒入椰子奶。
  2. 抹茶粉倒在小杯中，然後加入溫水攪拌均勻。
  3. 抹茶液倒入杯中。
  4. 淡忌廉加入代糖打發至堅挺有倒鉤，放在唧花袋中備用。 
  5. 將忌廉唧在飲品上，灑上抹茶粉，再放上適量糖霜裝飾即可。

聖誕節｜必食薑餅/火雞/士的糖　薑餅點樣食會健康啲？

可以加入各種糖果裝飾「聖誕樹」。

可以加入各種糖果裝飾「聖誕樹」。

聖誕飲品｜麋鹿蔓越莓梳打水

蔓越莓單吃較酸，因此並非每個人都喜歡，但加入砂糖製成果醬後，便會變成酸酸甜甜的味道。而這杯飲品最特別之處便是上方的麋鹿裝飾，飲品加入梳打水後特別開胃，顏色亦十分吸引，不但造型可愛，而且還有解膩作用，最適合在聖誕大餐時來一杯！

麋鹿蔓越莓梳打水材料

  • 蔓越莓 250g
  • 砂糖 80g
  • 水 80mL
  • 梳打水 1000mL
  • 蔓越莓 按杯數(1杯1粒)
  • 迷迭香 按杯數(1杯2小枝)
  • 丁香 按杯數(1杯2粒)
  • 棉花糖 按杯數(1杯1粒)

麋鹿蔓越莓梳打水做法

  1. 將蔓越莓、砂糖和水放入鍋中，慢慢攪拌主城濃郁的蔓越莓果醬，然後晾涼備用。
  2. 預先準備碎冰，然後將蔓越莓果醬、碎冰和梳打水混合，攪拌均勻倒入杯中。
  3. 取一粒棉花糖，插上2粒丁香做眼睛，2枝迷迭香做鹿角，1粒蔓越莓做紅鼻子。
  4. 然後在棉花糖背部用牙籤固定後放在杯上即可。

聖誕佈置｜5個聖誕大餐必備貼士 餐桌裝飾及擺盤都要儀式感！

麋鹿造型獨特可愛。

麋鹿造型獨特可愛。

聖誕飲品｜聖誕花圈杏仁厚奶Latte

聖誕節總少不了紅紅綠綠的裝飾，因此聖誕花圈杏仁厚奶Latte亦在最上方唧上了抹茶味的「花圈」，再加入可愛的糖果裝飾，特別有聖誕氣氛！

聖誕花圈杏仁厚奶Latte食材

  • 杏仁奶 150mL
  • 朱古醬 適量
  • 咖啡 30mL
  • 抹茶粉 4g
  • 淡忌廉 50g
  • 代糖 2g
  • 糖霜裝飾 適量
  • 糖粉 適量
  • 士多啤梨果乾 適量
  • 冰塊 適量

聖誕花圈杏仁厚奶Latte做法

  1. 淡忌廉加入抹茶粉和代糖打發至堅挺有倒鉤，放在唧花袋中備用。 
  2. 朱古力醬擠在杯子內壁1/3的位置。
  3. 在杯中加滿冰塊。
  4. 杏仁奶打出奶泡後倒入杯中，然後倒入咖啡液。
  5. 抹茶忌廉擠兩圈在杯口，然後灑上士多啤梨乾和糖霜裝飾，最後再灑上糖粉即可。

如何表白成功？13句難被拒絕的示愛語錄 情人節脫單必睇

聖誕大餐食譜｜迷迭香烤雞胸/薯仔沙律/熱紅酒等5款簡易教學

花圈配上朱古力色特別合襯。 加上星星後更有聖誕感覺。

ADVERTISEMENT

一年一度工展會返嚟啦！👇登記送飛👇

ad