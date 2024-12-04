聖誕飲品食譜｜聖誕樹／麋鹿／雪人都有！ 增加節日儀式感　

聖誕節當然少不了各種聚會，而如果想在聚會中增加節日儀式感，不妨來一杯充滿聖誕特色的造型飲品吧！以下就教大家製造5款特色聖誕造型飲品，聖誕樹、麋鹿、雪人等與聖誕特別合襯的造型一應俱全！

聖誕飲品｜雪人Latte

如果對於飲品口味沒有特別的想法，只想製作聖誕造型的飲品，那麼便可以製作這款百搭的雪人Latte！這款飲品最重點的主角其實是放在上面的棉花糖雪人，造型可愛，簡單易整，飲品只要與棉花糖口味相襯即可，不喝咖啡的話可以換成朱古力、阿華田等，同樣可以充滿聖誕氣氛！

食材：

炭燒味百力滋 適量

棉花糖 按杯數(1杯3粒)

朱古力醬 適量

燕麥奶 250mL

即沖咖啡粉 按杯數(1杯1條)

雪人Latte做法