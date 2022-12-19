聖誕2022｜主打簡約長青設計 NYRELLE全球首間概念店登陸K11 MUSEA

還有幾日就到聖誕節，相信不少男朋友/老公都還在苦惱該送甚麼禮物給自己的另一半，以相宜價錢及可持續發展作為理念而聞名的珠寶品牌NYRELLE，日前在K11 MUSEA開設全球首間概念店，該品牌主打簡約細緻設計，不少戒指款式都以小巧為主，讓女生可以疊戴配搭(Stacking)，優雅簡潔風格適合上班或約會等不同場合，作為禮物絕對是合適又穩陣之選。

NYRELLE在全球多個地方如美國、新加坡、澳洲及歐洲等地均有設立銷售點，香港是品牌的全球首間概念店，並計劃陸續開拓亞洲市場。概念店以柔和色系作為設計重點，有別於一般傳統珠寶店，NYRELLE將大部分的珠寶均放置到櫥窗外，希望女生可無拘束地配襯。NYRELLE珠寶系列以黃金（18K黃金、9K黃金及鍍金）、公平貿易黃金、純銀、反競爭鑽石、可追溯源頭的寶石及環保黃金（100%循環再造）作為主要物料，以實踐可持續發展，4個重點系列亦各有不同風格。

NYRELLE 重點系列｜ Monarch 系列 Monarch 蝴蝶(Butterfly)系列是品牌與美國知名電視頻道Fox Channel合作的聯乘系列，以同名的音樂劇集故事為藍本，設計出代表著脫變、全新出發的蝴蝶圖案。由劇集走到現實生活，NYRELLE更與Fox Channel網上平台合作，於美國紐約開設期間限定店展出和發售該系列。本港亦有多位藝人，如香港小姐陳凱琳均有配帶Monarch蝴蝶頸鍊出席活動，易於配襯，盡顯高貴魅力。

NYRELLE 重點系列｜ Pretzel 系列 結合優雅並充滿玩味的Pretzel系列，除了以18K黃金、9K黃金及鍍金打造出招牌的扭紋形狀外，系列更加設計以新鮮出爐麵包般的厚實感覺設計出一系列如介指、耳環等多款首飾，能夠自行以不同組合配帶，就如把介指當做吊咀加添於日常穿著當中，多變又充滿新鮮感。

NYRELLE 重點系列｜ Mother and Child — Ava 親子系列 Ava系列為品牌的親子系列，旨在慶祝及歌頌母親與子女之間的親密情懷，更可以在首飾刻名，送給老浪名女兒絕對是窩心之選。