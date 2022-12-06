聖誕2022︱享受拼砌樂 到LEGOLAND尋找聖誕老人蹤影

LEGOLAND香港樂高探索中心為了讓大小朋友，在聖誕體驗佳節氣氛，特別準備了一系列節日特備活動，並推出期間限定雙重節日套票，讓LEGO fans可以在樂高夢幻樂園與樂高人仔大玩特玩之餘，同時享受多項禮遇。
佳節設有獎遊戲
香港樂高探索中心邀請每位LEGO fans，於樂高積木搭建而成的超級迷你世界裡，尋找聖誕老人的蹤影。這個名為「樂高聖誕老人捉迷藏」遊戲，4位悉心打扮的聖誕老人，將隱藏在由樂高積木搭建的香港地標建築中，只要找他們出來並連同活動標籤(#ChristmasBricktacular #LEGOLANDDiscoveryCentreHK #香港樂高探索中心)上傳到社交平台，到樂高創意工作坊出示貼文，即可獲得精美小禮品1份(數量有限，送完即止)。
其他遊戲還有「聖誕神秘小任務」，只要於探索中心不同角落，尋找擺放在不同角落的五款色彩繽紛樂高聖誕糖果，拍下照片，然後到樂高創意工作坊出示照片，便可獲得樂高小禮品一份(數量有限，送完即止)。
特色大型拼砌聖誕裝飾
萬眾期待的聖誕老人，將於指定日子出席「聖誕老人粉絲見面會」與大家會面，而樂高聖誕老人則會不時現身，給大家驚喜。此外，於各個主題展區大玩過後，萬勿錯過與大型聖誕裝置打卡留念。造型可愛的1.5米高巨型雪人，由大中華區首位樂高專業認證大師洪子健(Andy Hung)，以160小時及20,000塊樂高顆粒砌成。而大型樂高聖誕樹則由樂高模型拼砌團隊，用了480小時，及45,000塊樂高顆粒打造，到場記緊參觀。
此外，由即日起至12月26日，只需$499，可享兩張標準門票、一張平日入場門票(換領期至明年3月31日)，以及多項禮遇，包括與聖誕老人合照機會一次，及繽紛節日鎖匙扣一個。