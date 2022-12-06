聖誕2022︱享受拼砌樂 到LEGOLAND尋找聖誕老人蹤影

LEGOLAND 香港樂高探索中心為了讓大小朋友，在聖誕體驗佳節氣氛，特別準備了一系列節日特備活動，並推出期間限定雙重節日套票，讓 LEGO fans 可以在樂高夢幻樂園與樂高人仔大玩特玩之餘，同時享受多項禮遇。

佳節設有獎遊戲

香港樂高探索中心邀請每位LEGO fans，於樂高積木搭建而成的超級迷你世界裡，尋找聖誕老人的蹤影。這個名為「樂高聖誕老人捉迷藏」遊戲，4位悉心打扮的聖誕老人，將隱藏在由樂高積木搭建的香港地標建築中，只要找他們出來並連同活動標籤(#ChristmasBricktacular #LEGOLANDDiscoveryCentreHK #香港樂高探索中心)上傳到社交平台，到樂高創意工作坊出示貼文，即可獲得精美小禮品1份(數量有限，送完即止)。

其他遊戲還有「聖誕神秘小任務」，只要於探索中心不同角落，尋找擺放在不同角落的五款色彩繽紛樂高聖誕糖果，拍下照片，然後到樂高創意工作坊出示照片，便可獲得樂高小禮品一份(數量有限，送完即止)。