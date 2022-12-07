聖誕2022｜利園區聯乘燈光藝術團隊Amigo & Amigo 4大燈光藝術裝置/抽獎贏$50,000電子優惠券

聖誕節來臨，利園區聯乘知名澳洲燈光藝術團隊Amigo & Amigo，打造亞洲首個「Gnomes Orchestra」聲光遊樂園聖誕主題裝置，在利園區打造4大夢幻打卡亮點，包括絢爛的「巨型聖誕手風琴拱門」、「炫彩管樂花園」及玩味十足的「奇幻聖誕樹花園」，與裝置互動時可引發出繽紛燈效和樂器聲效，譜出獨一無二的聖誕交響曲。「聖誕狂賞曲」消費獎賞活動亦已開始，由即日起至12月27日，憑指定消費即可獲享豐富禮遇同時參加抽獎，有機會獲得總值高達$50,000獎賞。

利園區四大「 Gnomes Orchestra 」聲光遊樂園打卡點 利園區與燈光藝術團隊Amigo & Amigo將澳洲享負盛名的多個燈光藝術音樂裝置首次帶到香港，由Simone Chua於2012年創立的國際知名燈光藝術團隊Amigo & Amigo適逢今年成立10周年，特別帶來前所未見的「Gnomes Orchestra」聲光遊樂園聖誕主題裝置。 希慎廣場一樓中庭：「巨型聖誕手風琴拱門」 位於希慎廣場中庭的「巨型聖誕手風琴拱門」，有巨型5米高的手風琴小精靈（Accordionist Gnome）及3個首次於香港登場。踏上地面互動感應器，可創造出不同的樂器聲響和燈光效果，帶來精彩絕倫的視聽享受。

希慎廣場地面（啓超道入口）：「炫彩管樂花園」 以全新聖誕造型亮相的小號小精靈（Trumpet Gnome）現身希慎廣場地面的「炫彩管樂花園」，與4米高花卉藝術燈光裝置歡迎你蒞臨，輕輕觸碰喇叭花燈管上的感應裝置，便能奏響不同管樂聲效，加上炫彩的燈光效果，讓你置身於四面林立的花卉藝術中沉醉悅耳交響曲。此外，每30分鐘便會上演一場華麗音樂燈光匯演，五光十色的喇叭花伴隨動聽管樂。

利園一期地面（希慎道）：「聖誕聲光迴廊」 前往利園一期的「聖誕聲光迴廊」探索，會瞥見小精靈Raphael（Raphael Gnome）和木琴小精靈（Xylophonist Gnome）正於迴廊的互動聖誕燈光陣中演奏著聖誕樂曲。輕觸聖誕燈柱，引發璀璨亮麗的燈光及聲音效果。

利舞臺廣場（地面廣場）：「奇幻聖誕樹花園」 與化身為成嚮導的博士精靈（Scholar Gnome）一同揭開利園區的聖誕歡樂地圖，！遊走於可愛獨特的聖誕樹林之間，感受濃厚的節日氣氛。

利園區「 Gnomes Orchestra 」聲光遊樂園聖誕主題裝置詳情： 日期 ： 由即日起至2023年1月2日 時間 ： 上午11時至晚上9時 地點 ： 希慎廣場一樓中庭及地面啓超道入口、利舞臺廣場地面、利園一期地面及中庭 與聖誕老人合照 深受大眾歡迎的人物—聖誕老人將會在特定日子於利園區與大家見面，由即日起，顧客凡於利園區以電子方式單筆消費滿$500元或以上，即可換領參觀聖誕老人的門票，並與聖誕老人拍攝印有特別相框的即影即有相片留念。

「聖誕老人之約」活動詳情： 門票換領日期：即日起至2022年12月27日（換完即止） 門票換領時間：上午11時至晚上10時30分 門票換領地點：利園一期地面、希慎廣場一樓及利舞臺廣場一樓禮賓部 活動地點：利園一期B1層 消費參加「聖誕狂賞曲」即時抽獎 享高達 $50,000 電子優惠禮券 利園特意於佳節期間推出「聖誕狂賞曲」獎賞活動以回饋顧客，由即日起至12月27日，憑指定消費換領獎賞，即可獲得利園區電子優惠禮券回贈及參加抽獎，有機會獲得hy!電子禮券及額外利園區電子優惠禮券，獲賞禮遇總值高達$50,000。