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生活
2022-12-08 23:34:24

聖誕2022│利園聖誕市集 30攤檔打造聖誕禮品

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利園聖誕市集2022以「S.L.O.W」的力量，將可持續(Sustainability)、本地(Local)、有機(Organic)及健康(Wellness)四大元素，為市民帶來一連三日別出心裁的應節手工藝品。

30多個品牌攤檔攞設，可以慢慢逛。

30個擺設攤檔種類繁多

利園邀來30個品牌，於129日至1211(星期五至日)期間擺設攤檔，製作一系列充滿節日濃厚氣氛的精緻好物，如手作花藝、觀賞盆栽、環保產品、寵物用品、天然手工食品、皮具和配飾等。另又安排了多個聖誕手作坊及街頭音樂表演，為市民締造精彩的佳節回憶！

野草 Weeds Gelato & Coffee

野草 Weeds Gelato & Coffee

一間位於北角售賣手作意式雪糕的店舖，採用全天然本地食材作主打。經常與不同的本地農業合作，製作美食之餘推廣綠色有機生活。

綠籽 Green Shadow

綠籽 Green Shadow

綠籽相信花藝是表現自然的一個方式，一直創作天然且別致的花藝裝飾品。這次為節日特別帶來多款美輪美奐的手工制貴族聖誕裝飾。

二澳農作社

二澳農作社 

成立於2013年致力實行二澳復耕計劃，並定期舉辦各類農耕、環保生態活動，以及致力保護及利用優質土地，為本地提供優質、安全的食材，如本地醬料及天然護膚品。

Onthearz

Onthearz

它是一間不同風格的純銀飾物店。「A story in each piece」希望由飾品出發，傳達出一種風格延伸到生活各層面。

Ping Bottled Cocktail

Ping Bottled Cocktail

百分百香港手工製作的瓶裝雞尾酒，用港式創意融合西式雞尾酒，直送客人家中，令社交活動中的氣氛推至極致。

除了有市集外，121011(星期六至日)設有多個限定聖誕工作坊及街頭音樂表演，讓一家大小可寫意地享受現場音樂表演，共聚愉悅時光。手作坊名額有限，報名從速！

街頭音樂表演

日期與時間：121011(星期六、日) 2PM-5:45PM

網站：www.leegardensassociation.hk/

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