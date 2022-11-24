聖誕2022│太古地產白色聖誕市集

臨近聖誕節，全港多個地區都有聖誕佈置及裝飾，幾個戶外的聖誕燈飾與市集，冬日聖誕氣氛濃厚，結合美食、藝術、表演、慈善及手作，充滿驚喜，市集狂迷一定不要錯過。 聖誕2022│Bloom & Beyond 聖誕花園 太古地產於12月1日至4日以「Bloom & Beyond太古地產聖誕花園」為主題舉行聖誕市集，糖廠街將幻化成聖誕花園，以舊布料再造而成的5,000朵鮮艷奪目紅色聖誕花，將遍佈市集每一個角落，三個焦點打卡熱點「無限花園」、「萬花世界」和「聖誕花亭」，讓訪客猶如置身花海，感受不一樣的聖誕節。

聖誕2022│市集應有盡有 市集有近30個聖誕精品攤位，貨品種類不少，包括聖誕裝飾品、花藝、護膚品、糖果及零食、家居擺設、時裝及飾物、兒童及寵物用品等，售價由50至500元不等。場內設有由酒店及特式餐廳提供的聖誕美食供訪客外賣，如芥末蜜糖火腿漢堡，椰棗拖肥蛋糕，松露火雞餡水管麵，意大利提拉米蘇芝士蛋糕，香料熱紅酒，香濃朱古力等。