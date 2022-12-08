聖誕2022｜女朋友時尚聖誕禮物推介 名牌手袋/首飾/護膚品/香水 最平$390入手

踏入12月，各位男士又是時候為女朋友、老婆準備聖誕禮物了，今次為大家介紹多款禮物，包括名牌手袋、首飾、香水、化妝品及護膚品，適合不同類型的女生。 女朋友聖誕禮物推介 2022 ｜ Valentino Beauty 限量鉚釘星光系列 Valentino Beauty早前再度邀請人氣組合MIRROR隊長楊樂文(Lokman)及成員邱傲然(Tiger)，為節日限量彩妝及全新Born in Roma Coral Fantasy香水，拍攝全新一輯宣傳照片，各位「頭巾兵團」及「小虎隊」的前夫們要識做了。

女朋友聖誕禮物推介2022｜Valentino Beauty 限量鉚釘星光系列

Lokman和Tiger當日身穿Valentino 2023最新系列的黑白造型現身，並戴上節日限量版奢華鉚釘星光Go-Clutch鏡盒，造型搖滾味十足。Lokman手執換上立體鉚釘壓紋的限量版Rosso Valentino高訂經典唇膏，而Tiger則大讚Born in Roma Coral Fantasy香水，輕輕一噴隨即散發出獨特的琥珀果香，清新芳郁引人闖進魔幻的鉚釘星光之旅，「真的十分喜歡Valentino Beauty 是次全新 Born in Roma Coral Fantasy Uomo香水，經典的鉚釘香水瓶，盛載著果香及木味香調，是我所喜愛的香氣，令到節日裏能感受到絲絲的甜蜜和暖意。」

女朋友聖誕禮物推介 2022 ｜ Chaumet 經典珠寶 Chaumet再度聯手人氣歌手陳卓賢(Ian Chan)、時尚寵兒沈月(Ayla)和盧慧敏(Amy Lo)，他們以不同混搭、疊戴方式演繹珠寶，妝點節日造型。三人戴上不同系列珠寶：以六角形蜂巢為設計，Bee My Love珠寶上的美鑽與貴金互相輝映，折射出自然光彩；Liens Évidence系列簡約時尚，多姿多彩的Jeux de Liens及Jeux de Liens Harmony系列，串連起人與人之間的奇妙緣分，男士們不妨從中偷師。

女朋友聖誕禮物推介 2022 ｜ MARNI MUSEO 綴白色羊毛 手挽兩用袋 $11,500

女朋友聖誕禮物推介2022｜MARNI MUSEO綴白色羊毛 手挽兩用袋 $11,500

女朋友聖誕禮物推介 2022 ｜ TRUNK 柔軟小牛皮迷你手袋 $11,000

女朋友聖誕禮物推介2022｜MARNI TRUNK 柔軟小牛皮迷你手袋 $11,000

女朋友聖誕禮物推介 2022 ｜ MARNI 綠色羊毛頸巾 $2,400

女朋友聖誕禮物推介2022｜MARNI 綠色羊毛頸巾 $2,400

女朋友聖誕禮物推介 2022 ｜ EMPHASIS M 「冠」 18K 白黑分色黃金鑽石戒指 $11,500 系列靈感來自幾何元素，稜角設計和交錯線條配上耀眼鑽石，令首飾更具層次感。簡約的款式，無論是節日穿搭或日常配戴，都同樣適合。

女朋友聖誕禮物推介 2022 ｜ EMPHASIS Manon 「融」 Ecruloy 黑鑽石頸鍊 $3,100 以自家研發的Ecruloy絲鍛合金配合黑鑽打造，線條更顯堅強硬朗，中性設計突顯型格。

女朋友聖誕禮物推介 2022 ｜ EMPHASIS Timeless 「恒」 18K 玫瑰金鑽石耳夾 $8,800 簡約俐落的18K金設計鑲滿代表永恆的鑽石，流露低調輕奢風格，珠寶低調綴以六角星，寄予幸運祝福，為摯愛送上真摯祈願。

女朋友聖誕禮物推介 2022 ｜ FENDI Baguette 手袋 (右)Baguette紫丁香色亮片和皮革手袋 $32,800 經典中型款Baguette袋款，飾有紫丁香色金屬亮片，飾有FF開合扣。搭配可拆卸的手柄和肩帶，可手提亦可肩背或斜背。 (左)FENDI Soft Trunk Baguette $15,800 Baguette布製軟質旅行袋，飾有提花布料FF主題圖案，袋內搭配6個皮革卡片套夾。

女朋友聖誕禮物推介2022｜FENDI Baguette手袋

女朋友聖誕禮物推介 2022 ｜ BERACAMY 秋冬鞋袋 於2009年在巴黎成立的BERACAMY，主打功能性結構和巧妙工藝，今季設計和用料上都充滿新鮮感，漆皮手袋飾有寶石般的鉚釘和金屬鏈條，配色由泡泡糖粉紅、鎘紅色和鈷藍色，到帶著微妙細閃的亮黑色，為冬日打扮帶來不同風格。

女朋友聖誕禮物推介2022｜BERACAMY NOOR Petite Bubble Bag $3,180

女朋友聖誕禮物推介 2022 ｜ BERACAMY NOOR Petite Bubble Bag $3,180 Noor petite尺寸雖小，鉚釘皮革設計向龐克風致敬，在現代輪廓上散發復古氣息。手袋採用柔軟且富有質感的漆皮，並以磁石翻蓋封口固定，將自身捲成圓滾的可愛形狀。

女朋友聖誕禮物推介2022｜BERACAMY NOOR Petite Bubble Bag $3,180

女朋友聖誕禮物推介 2022 ｜ DEVON Shoulder Bag $3,180 Devon小盒子是品牌的標誌性設計之一，本季飾上寶石狀鉚釘，與漆皮的微光相輝映，呈現出前衛面貌。

女朋友聖誕禮物推介2022｜DEVON Shoulder Bag $3,180

女朋友聖誕禮物推介 2022 ｜ Block Heel Knee Boot $3,550 貼腳款式長靴，柔軟的羊皮或毛絨內裡溫暖舒適，配襯短裙短褲即完成派對打扮。

女朋友聖誕禮物推介2022｜Block Heel Knee Boot $3,550

女朋友聖誕禮物推介 2022 ｜ Pandora Moments 2022 年冬季系列 新系列以清新方式演繹深受喜愛的大自然和繁星夜空主題，引發大家對冬日幻境的想像空間。系列設計靈感環繞璀璨流星、閃亮雪花、以及滿載童趣的歡樂聖誕元素，包括胡桃夾子、紅鼻子馴鹿、薑餅人、飄雪水晶球和聖誕鈴鐺等。

女朋友聖誕禮物推介2022｜Pandora Moments 2022年冬季系列

女朋友聖誕禮物推介 2022 ｜ Pandora 流星雙圈手鏈 $999 流星雙圈手鏈呈不對稱設計，兩邊鍊條設計對比強烈，中間綴以一顆流星，適合以同系列飾品作多層次疊戴，演繹璀璨星空造型。

女朋友聖誕禮物推介2022｜Pandora 流星雙圈手鏈 $999

女朋友聖誕禮物推介 2022 ｜ YSL Beaut é LIBRE 香水 $1,210/50ml 獨特的中性薰衣草與橙花淡香，香水瓶更可刻上名字或圖案，獨特的中性薰衣草與橙花淡香，為節日添加型格氣息。由即日起至2022年12月31日凡購買香水，更可享有MAKE IT YOURS免費刻名服務。

女朋友聖誕禮物推介2022｜YSL Beauté LIBRE香水 $1,210/50ml

女朋友聖誕禮物推介 2022 ｜ Chlo é Signature Naturelle EDP intense 香氛 $1,490/100ml 、補充裝 $1,490/150ml 木質玫瑰香調的香氛，以減少對環境影響為主要的設計理念，採用百分百源自天然的香氛成分、酒精及水調製，高貴優雅的有機玫瑰精華花，摻入略帶煙燻及香草芬芳的橡木香，交織出獨具一格的香調。品牌更為100毫升版本研發以100%再造鋁質製造的補充裝，體現可持續發展理念。

女朋友聖誕禮物推介2022｜Chloé Signature Naturelle EDP intense 香氛 $1,490/100ml、補充裝$1,490/150ml

女朋友聖誕禮物推介 2022 ｜ CHLOÉ Atelier des Fleurs Violette $1,230/50mL 品牌的另一Atelier des Fleurs系列，每款香氛均以一種花卉的芳韻為主調，並以百分百源自天然的原材料、天然衍生酒精及純水調配而成。這款名為Violette的香氛，將紫羅蘭的粉質調糅合一絲清新氣息，香調流露大自然新鮮綻放花瓣的氣息，含蓄動人。

女朋友聖誕禮物推介2022｜CHLOÉ Atelier des Fleurs Violette $1,230/50mL

女朋友聖誕禮物推介 2022 ｜ mtm labo custom-blended collagen rebirth system $3,980/7mL × 4 套 融合5款量膚定制精華液，促進細胞修復再生，令肌膚回復水潤飽滿、彈性，顯著淡化細紋及皺紋。同時以不同的精華液組合，體貼不同肌膚需要，帶來透亮、細緻、水潤、柔韌及彈力5大功能，激發新生肌觸感。

女朋友聖誕禮物推介 2022 ｜ EVOLCARE Poinsettia 修復滋潤面膜護理禮盒 $590 ( 價值 $800) Uplift綠茶抗皺緊緻日霜可強化肌膚對外在環境的防禦，蘊含粉團扇藻成分，促進新陳代謝，改善鬆弛，重現平滑柔嫩光澤。Bio Repair睡蓮修復滋潤面膜重啟肌膚的修復與代謝機能，去除細胞內的廢物和毒素，延緩衰老並在短時間內恢復肌膚自然光彩。睡前塗抹Stargaze 乳木果滋潤晚霜，為肌膚注入營養，拯救倦容肌膚。

女朋友聖誕禮物推介2022｜EVOLCARE Poinsettia 修復滋潤面膜護理禮盒 $590 (價值$800)

女朋友聖誕禮物推介 2022 ｜ Tory Burch Electric Sky 香氛 $700/50ml 、 $990/90ml 美國時尚品牌Tory Burch經2年時間研發，推出全新香氛系列「Essence of Dreams」，融合大自然的清新氣息，透過木香、香料、蜂蜜及海水重新塑造花草植物的芬芳氣息。Electric Sky結合清新的仙人掌花、薰衣草及木香調，演繹自由奔放的感覺。