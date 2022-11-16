聖誕2022｜女朋友聖誕禮物 女生必愛的限量聖誕香水/蠟燭 $370入手Diptyque (持續更新)

還有一個多月就到聖誕節，相信各位具備求生欲的男生都開始準備聖誕禮物，今次為大家介紹多個香水品牌的聖誕限量香水及香氛蠟燭，包括繁星夜光設計的Diptyque、純白波點少女心的Jo Malone London、Guerlain新出的沙龍香氛身體潤膚乳及洗手液，以及名媛追捧Acqua di Parma等等，適合優雅、率性、可愛等不同類型女生，絕對是得體又安全的禮物之選。
2022聖誕香水/香氛蠟燭送禮推介｜Diptyque
Diptyque每年的聖誕倒數日曆都是搶手貨，今年也是一出就賣光了，經品牌方面確認不會再入貨(記者也買不到，哭)。不過男士們如果想避過「跪玻璃」也並非沒有辦法，因為品牌今年也有其他極之值得推薦的禮物，首推3款限量版香氛蠟燭，瓶身以白色、金色與銀色的星形圖案點綴，圖案更有夜光效果，3款當中筆者最推薦深綠色的冷杉(Sapin)香氛，蠟燭散發木香，以香甜的含羞草香氣相輔，適合喜歡木調及大自然的女生。
藍色的白雪(Neige)香氛蠟燭，融合向日葵花與白麝香的馥郁芬芳，花香味較重；而星光香氛蠟燭(Étincelles)則有舒適溫馨的炭木香味與美味誘人的咖啡及可可香調，猶如坐於火爐邊品嚐一杯熱騰騰的咖啡。蠟燭以單個或以禮盒形式出售，送禮方式更靈活。
品牌同時推出Art of Living香氛蠟燭裝飾擺設系列，包括不同形態的玻璃燭罩、蠟燭杯蓋、燭台及陶瓷滅燭罩等。其中燭蓋分別以大理石及由法國回收的貝殼粉打造，每個紋理都不一樣，可以送給平日有點香氛蠟燭的女生，成為點綴家中布置的藝術品，也因為設計太美的關係，絕對不會成為「跪玻璃」的材料。
2022聖誕香水/香氛蠟燭送禮推介｜Jo Malone London
Jo Malone London深受女生喜愛，如果男生正尋找禮物予戀人未滿的女生，這個品牌絕對是穩陣之選。品牌今年以冬日歡樂氣氛為靈感，推出極之吸睛的聖誕雪境系列，限量的白色波點猶如浪漫飄雪，充滿節日氣氛之餘，也是不錯的告白禮物。
2022聖誕香水/香氛蠟燭送禮推介｜Guerlain 嬌蘭
有噴香水習慣的女生都知道「先塗潤膚乳+後香水=香氣更持久」這條方式程，因此不少香水套裝都有齊相同氣味的乳液及香水。嬌蘭今年特別以佛手柑香氛潤膚乳，配搭不同香水，兩者可以獨立使用，又或者配搭mix and match，帶來1+1=3的抵買組合。
2022聖誕香水/香氛蠟燭送禮推介｜Guerlain 嬌蘭 沙龍香氛身體潤膚乳及洗手液
品牌更特別為今年聖誕帶來新意，推出L’Art du Geste全新香氛洗手液和身體潤膚乳，隸屬藝術沙龍系列，氣味包括迷夜橙花、傾心玫瑰和冷冽青草。兩者都具備深度保濕的輕盈配方，迅速融入肌膚，呵護後疫症時期的雙手。300毫升瓶子更由玻璃名家Pochet du Courval製造，備有補充裝可無限次補充產品，永續所需。
2022聖誕香水/香氛蠟燭送禮推介｜Acqua di Parma
Acqua di Parma被喻為「上流社會嚴守的秘密」，曾有名媛說：「看一個人有沒有品味，就看他的客廳/浴室有沒有ACQUA DI PARMA 的身影。」這個來自意大利、主打手工藝的香水品牌，今年新出3款限量家居香氛系列，透過香氣傳遞意大利聖誕文化的節慶氛圍。黃色的濃情潘尼Panettone香調，靈感來自米蘭的傳統聖誕蛋糕，結合黃金果實與令人無法抗拒的香草和蜜餞美食香調，無甜不歡的女生一定喜歡！
綠色的靜謐雪松Bosco則是走樹木調子，樅樹的迷人香氣、松針的綠色色調和桉樹的清新氣息相得益彰，丁香的對比香調增添溫暖感。紅色的烈壁爐Magia del Camino，混合木質香氣與溫暖熏香和琥珀，猶如在聖誕節點燃著壁爐。這3款香氣同時有家居擴香，瓶身都是大理石紋紙技術全新包裝，突顯品牌的手工技術。
2022聖誕香水/香氛蠟燭送禮推介｜Acqua di Parma藍色地中海系列卡布里香橙禮品套裝 ($1,010)
Acqua di Parma的地中海系列都是品牌主打，柑橘香調深受男女生歡迎。系列禮盒採用海洋顏色的大理石紋紙包裝，展現意大利地中海的熱情氛圍。套裝包括淡香水(75ml)、沐浴露(40ml)和身體乳液(50ml)，實用組合讓你持久保持芬芳香氣。另外亦有帕納里加州桂(Mirto di Panarea)和阿瑪爾非無花果(Fico di Amalfi)兩種氣味選擇。品牌最近在海港城開了新分店，有興趣的朋友可以去看看。
2022聖誕香水/香氛蠟燭送禮推介｜PENHALIGON’S
PENHALIGON’S 今年以馬戲魔幻舞台為主題，推出限量版聖誕倒數日曆，以及4款香水套裝。倒數日曆共有24道神奇之門，以經典香水瓶為包裝設計，藏有獸首系列等體驗裝，更有名香LUNA的香皂、香氛蠟燭及鎖匙扣等，無論是品牌鐵粉，或是想一次過試用品牌香水的人士，相信都會愛上。