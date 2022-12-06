聖誕2022︱挪亞方舟 聖誕宇宙大冒險

向來「寓教於樂」的香港挪亞方舟，於聖誕期間推出《閃爍星幻大冒險》，由本月17日至明年1月2日的周末及公眾假期，帶來一連串驚喜體驗，讓孩童在聖誕期間投入浩瀚銀河，踏上太空探索之旅。

身成太空人 近距離接觸隕石 小朋友對太空世界充滿好奇，更會夢想成為太空人。《閃爍星幻大冒險》可讓孩子們將穿越銀河系星光隧道，在模擬太空人帶領下探索宇宙，近距離觀賞全港歷來展出最大型太空隕石之一，兼親手觸摸小隕石。再變身成小小太空人，登陸星際站盡情打卡。小朋友更可發揮創意小宇宙，與爸媽一同親手製作充滿夢幻感的星球狀棒棒糖，設計專屬的閃爍松木星願座，並以人氣日本管狀積木玩具品牌Tublock各式組件，拼砌出星空主題積木模型，啟迪邏輯創科思維。