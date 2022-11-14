聖誕2022｜時代廣場 x Serrini綠色療癒聖誕 舉行5場真美音樂會/簽名會/Serrini調配「真愛」滾珠香薰

聖誕將至，銅鑼灣時代廣場將聯同Serrini、大埔林村隱世溫室植物園Botanic Union莆町、本地音樂平台MOOV及故事藝術平台ZtoryTeller，於11月23日至2023年1月2日期間，在地面露天廣場舉行Xmas Spa with Serrini & Botanic Union《It’s Relaxing Time》綠色療癒聖誕企劃，並以Serrini全新《Gwendolyn Spa》真美SPA專輯及首次露面的「Tree Baby」角色為靈感，透過北歐森林風的大型藝術裝置，引領大家於聖誕佳節以森林浴，過一個治癒聖誕。

商場5樓更設有「真美的房間」，透過多重感官結合音樂與藝術的互動空間、Serrini主理一系列的SPA療程及期間限定店等，帶領大家從迷茫走到尋找自我的旅程。時代廣場亦與Botanic Union推出以植物盆栽為主題的限定日曆及聖誕樹工作坊，以植物與大家渡過綠意盎然的聖誕及展開美好的新一年。