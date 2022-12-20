聖誕2022｜毛孩聖誕送暖行動 捐糧食零食 助收容所及庇護站毛孩

聖誕節是傳遞愛的季節，除了為親友及自己準備禮物之外，不如也關懷下一眾毛孩。寵物用品零售品牌及領養動物社區Whiskers N Paws(WNP)由即日起至明年1月1日策動「毛孩聖誕送暖行動」(Operation Santa Paws)年度愛心企劃，讓大家在佳節行善，向為被遺棄及流浪的動物分享愛與關懷，讓居於動物收容所及庇護站的毛孩，享受豐盛的聖誕大餐。
掃瞄二維碼 隨時隨地捐款
愛護動物組織每年照顧及收容動物的花費龐大，單是用於動物醫療的費用已超過400萬，市民在資金上的支持對它們持續服務尤為重要，大家的長期關注可幫助更多有需要的小動物獲得更安穩的居所和生活。「毛孩聖誕送暖行動」自2013年舉辦至今，每年聖誕均號召全城募捐全新或二手的寵物用品，以及動物糧食及零食，捐贈予本地救助流浪動物的組織。
今年WNP將愛心行動升級，除了參與的受惠機構增至16家非政府愛護動物組織外，更特設捐款網站讓愛心善長即時以電子捐款為飢餓毛孩送上節日溫暖。活動期間，大家只需登入「毛孩聖誕送暖行動」的活動網頁(https://www.wnp.com.hk/pages/operation-santa-paws) 掃瞄QR Code便可直接捐款予指定的愛護動物組織，以支援它們的日常營運、購買物資及照顧動物需要。以電子方式捐款滿港幣$100或以上，只需在電子捐款內容欄寫上「WNPOSP」，並截圖留作證明，將可獲發捐款收據以作扣稅用途。
捐款享購物優惠 寵物主子也受惠
「毛孩聖誕送暖行動」今年更夥拍最全面寵物資訊手機APP - PET-A-HOOD，以行動回饋寵主的愛心善行。凡捐款超過$100及捐助超過5家受惠機構，即可獲得WHISKERS N PAWS提供的購物優惠。
捐贈糧食及零食 為毛孩送上聖誕盛宴
除了捐款支持外，為方便市民在不同地區捐贈動物糧食及零食送給收容所動物，WNP將於全港各區設立多個美食收集站，遍布食肆、寵物用品商店及動物診所等等，包括首次支持「毛孩聖誕送暖行動」，位於西灣河蘇豪東SOHO east 海濱美食區的7大食肆和西營盤動物治療及復康中心 HEAL Animal Wellness and Rehabilitation等。活動期間，大家可將未開封的動物糧食及零食，投進參與機構門外1米高的聖誕煙囱收集箱。收集箱下方還有一隻可愛的毛孩，寓意大家就如傳說的聖誕老人將心意通過小煙囱送給毛孩。所有收集的物資經分類後，WNP會按各受惠機構的需要捐贈予現居於收容或庇護站的毛孩，在聖誕為毛孩送上關心及溫暖。
「毛孩聖誕送暖行動」愛心美食收集點 (建議未開封、未過期的動物糧食或零食)
Whiskers N Paws：鴨脷洲利榮街2號新海怡廣場10樓
Whiskers N Paws Pop Up at K11 MUSEA：尖沙咀K11 MUSEA 7樓LA701
HEAL Animal Wellness and Rehabilitation：西營盤第二街10號巨富樓
蘇豪東SOHO east 7間指定食肆
bistro east：鯉景灣太康街55號A期GA08-09
The Blind Pig：鯉景灣太康街45號B期GB12-14A
Cull 'N Pistol：鯉景灣太康街55號A期GA01-03
東堤餐廳Eastern Coast：鯉景灣太康街55號A期GA10A
Mint & Basil：鯉景灣太康街55號A期GA04-07
The Salted Pig：鯉景灣太康街45號B期GB08-10
Social Bar & Grill：鯉景灣太康街45號B期GB02-07