聖誕2022｜毛孩聖誕送暖行動 捐糧食零食 助收容所及庇護站毛孩

聖誕節是傳遞愛的季節，除了為親友及自己準備禮物之外，不如也關懷下一眾毛孩。寵物用品零售品牌及領養動物社區Whiskers N Paws(WNP)由即日起至明年1月1日策動「毛孩聖誕送暖行動」(Operation Santa Paws)年度愛心企劃，讓大家在佳節行善，向為被遺棄及流浪的動物分享愛與關懷，讓居於動物收容所及庇護站的毛孩，享受豐盛的聖誕大餐。

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愛護動物組織每年照顧及收容動物的花費龐大，單是用於動物醫療的費用已超過400萬，市民在資金上的支持對它們持續服務尤為重要，大家的長期關注可幫助更多有需要的小動物獲得更安穩的居所和生活。「毛孩聖誕送暖行動」自2013年舉辦至今，每年聖誕均號召全城募捐全新或二手的寵物用品，以及動物糧食及零食，捐贈予本地救助流浪動物的組織。