聖誕2022︱海洋公園冬雪芬蘭小鎮 $20入場體驗不一樣聖誕

作為香港成立最悠久的樂園，海洋公園於聖誕期間推出《聖誕全城HOHOHO》活動，將公園變身成芬蘭聖誕小鎮的「冬雪世界」，前往特色「歐陸聖誕市集」，最平門票只需$20，適合一家老少前來，感受不一樣的聖誕氣氛。

冬雪世界與 芬蘭聖誕小鎮

海洋公園不但請來聖誕老人到樂園，與每位遊人見面和拍照，更將芬蘭小鎮的聖誕浪漫氛圍搬到香港。在「好『芬』聖誕小鎮」內，不但有充滿色彩的「夢幻糖果屋」，還有「聖誕薑餅工房」，遊人可一睹薑餅人的製作秘方，又有機會從超巨型糖果扭蛋機內，獲得聖誕小禮物。於「聖誕老人禮物基地」內的巨型熊啤啤，會與「聖誕小精靈」一起在此等候各位來臨，向小朋派發傳統木製玩具，並與各位朋友打卡影相。

為了讓香港市民投入真正白色聖誕，在「冬雪世界」裡，除可以用地上的白雪堆雪人外，更可挑戰3米高真雪滑梯，享受乘大水泡於雪滑梯高處滑下的極速快感。要令旅程更完美，勿錯過「遊寄聖誕」環節，於聖誕卡寫上願望，小精靈會幫你把心意寄給聖誕老人。