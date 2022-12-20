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生活
2022-12-20 21:31:19

聖誕2022│環保聖誕節禮物 親子製作無線通電蘑菇燈

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聖誕節是普天同慶的大日子，舉家慶祝或互送禮物當然少不了，那麼送甚麼禮物顯得最有心思及心意？必然是將剩木upcycle製作出來的小禮物，既環保又有升級再造的意義。而且從製作過程中，小朋友更能學習到科學原理及增進親子關係，一舉幾得。 圖：陳奕釗 文：袁雅婷

親子一同製作蘑菇燈，可謂獲益良多。

親子一同製作蘑菇燈，可謂獲益良多。

送禮自用兩皆宜

「不少家庭會在平安夜布置聖誕樹，將禮物放在聖誕樹下。聖誕節當日則與親朋戚友煮大餐、開派對、交換禮物慶祝佳節。聖誕節其實是讓大家感受節日氣氛的日子。」慢木工作室創辦人張景謙(Tommy Cheung)說。如在家中布置燈飾，這盞可調校光暗的蘑菇燈，便很適合，亦都可當作床頭燈或擺設送給朋友。

工作室接受訂製家具的服務，Tommy指，剩下的木材雖不能製作傢俬，但將其扔棄又很浪費，啟發了他設計出利用剩餘物料製作的既環保以又具upcycle意義的蘑菇燈。

增進知識及親子關係

Tommy指，製作蘑菇燈對於小朋友獲益良多，例如了解到木是怎樣形成、應該怎樣保護及珍惜它們、怎樣護理木材等。當中亦學習到電子小知識，如製造磁場可令無線通電，增加孩子日常生活的科學知識。裝嵌的部分令小朋友懂得組合一件製成品。

另外，製作時有很多仔細的步驟，亦很考驗耐性，讓他們思考怎樣解決問題，例如怎樣才能將蘑菇燈組合一起。而小朋友與家長一同製作，可以增加互動及提升關係，完成後，更擁有共同的成品及話題。

慢木工作室創辦人張景謙

慢木工作室創辦人張景謙

蘑菇燈製作步驟

蘑菇燈是用平時製作家具的剩餘木材，加上心思及創意製作與設計，很適合送禮或自用。在製作過程中，親子間受益匪淺。

材料：

黑胡桃木、斑馬木、膠製蘑菇型外罩、電子零件、磨砂紙

步驟一：

將所有木材以粗到細的磨砂紙，分幾次打磨，至光滑為止。

步驟二：

將木蠟均勻抹上磨好的木材上，作保護之用，使木材不會容易受到天氣或濕度影響。

步驟三：

連接電子零件，測試能否通電及着燈。之後再組裝底座兩部分的電子零件，需要以熱熔膠槍固定內部位置，並以螺絲固定散件及開關鍵。

步驟四：

將電子零件組裝入蘑菇身內，以熱熔膠槍固定後，蓋上膠製蘑菇型外罩，並以螺絲固定。

完成：

電子零件中間的線圈，透過產生磁力，可以令蘑菇燈無線通電及移動調校光暗。

小貼士

Tommy提醒家長及小朋友，想成品呈現出最美麗的一面，前期的打磨步驟很重要；製作木製品愈有心機打磨，效果便愈完美。

材料：黑胡桃木、斑馬木、膠製蘑菇型外罩、電子零件、磨砂紙 步驟一：將所有木材以粗到細的磨砂紙，分幾次打磨，至光滑為止。 步驟一：將所有木材以粗到細的磨砂紙，分幾次打磨，至光滑為止。 步驟二：將木蠟均勻抹上磨好的木材上，作保護之用，使木材不會容易受到天氣或濕度影響。 步驟二：將木蠟均勻抹上磨好的木材上，作保護之用，使木材不會容易受到天氣或濕度影響。 步驟三：連接電子零件，測試能否通電及着燈。之後再組裝底座兩部分的電子零件，需要以熱熔膠槍固定內部位置，並以螺絲固定散件及開關鍵。 步驟三：連接電子零件，測試能否通電及着燈。之後再組裝底座兩部分的電子零件，需要以熱熔膠槍固定內部位置，並以螺絲固定散件及開關鍵。 步驟三：連接電子零件，測試能否通電及着燈。之後再組裝底座兩部分的電子零件，需要以熱熔膠槍固定內部位置，並以螺絲固定散件及開關鍵。 步驟三：連接電子零件，測試能否通電及着燈。之後再組裝底座兩部分的電子零件，需要以熱熔膠槍固定內部位置，並以螺絲固定散件及開關鍵。 步驟四：將電子零件組裝入蘑菇身內，以熱熔膠槍固定後，蓋上膠製蘑菇型外罩，並以螺絲固定。 步驟四：將電子零件組裝入蘑菇身內，以熱熔膠槍固定後，蓋上膠製蘑菇型外罩，並以螺絲固定。 步驟四：將電子零件組裝入蘑菇身內，以熱熔膠槍固定後，蓋上膠製蘑菇型外罩，並以螺絲固定。 完成：電子零件中間的線圈，透過產生磁力，可以令蘑菇燈無線通電及移動調校光暗。電子零件中間的線圈，透過產生磁力，可以令蘑菇燈無線通電及移動調校光暗。

慢木Slowwood

費用：$650(即日起到202311日報名工作坊活動，即有85折優惠)

報名及詳情：

https://www.facebook.com/slowwoodcreation/

https://www.instagram.com/slowwood_creation/

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