聖誕2022│環保聖誕節禮物 親子製作無線通電蘑菇燈

聖誕節是普天同慶的大日子，舉家慶祝或互送禮物當然少不了，那麼送甚麼禮物顯得最有心思及心意？必然是將剩木upcycle製作出來的小禮物，既環保又有升級再造的意義。而且從製作過程中，小朋友更能學習到科學原理及增進親子關係，一舉幾得。 圖：陳奕釗 文：袁雅婷

送禮自用兩皆宜

「不少家庭會在平安夜布置聖誕樹，將禮物放在聖誕樹下。聖誕節當日則與親朋戚友煮大餐、開派對、交換禮物慶祝佳節。聖誕節其實是讓大家感受節日氣氛的日子。」慢木工作室創辦人張景謙(Tommy Cheung)說。如在家中布置燈飾，這盞可調校光暗的蘑菇燈，便很適合，亦都可當作床頭燈或擺設送給朋友。

工作室接受訂製家具的服務，Tommy指，剩下的木材雖不能製作傢俬，但將其扔棄又很浪費，啟發了他設計出利用剩餘物料製作的既環保以又具upcycle意義的蘑菇燈。

增進知識及親子關係

Tommy指，製作蘑菇燈對於小朋友獲益良多，例如了解到木是怎樣形成、應該怎樣保護及珍惜它們、怎樣護理木材等。當中亦學習到電子小知識，如製造磁場可令無線通電，增加孩子日常生活的科學知識。裝嵌的部分令小朋友懂得組合一件製成品。

另外，製作時有很多仔細的步驟，亦很考驗耐性，讓他們思考怎樣解決問題，例如怎樣才能將蘑菇燈組合一起。而小朋友與家長一同製作，可以增加互動及提升關係，完成後，更擁有共同的成品及話題。