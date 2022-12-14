聖誕2022｜置地廣塲聖誕元宇宙 玩遊戲贏購物餐飲禮遇/與家謙合照獲簽名海報

置地廣塲(LANDMARK)今年推出首個元宇宙虛擬體驗LANDMARK Xmasverse聖誕元宇宙，為傳統慶祝活動注入充滿動感的新元素。玩家可以由Mrs Claus Bakery好友中，挑選最喜愛的角色作為專屬Avatar頭像，包括不同造型的Flippy企鵝或薑餅人Gingy，走進啟發自 Mrs Claus Bakery的元宇宙，遊覽3個集合趣味遊戲、豐富購物餐飲體驗和節日驚喜的島嶼。
探索不同島嶼 贏逾7,000份購物餐飲禮遇
3個島嶼包括由Tiffany & Co.打造的小島，找出Tiffany & Co.經典珠寶首飾盒，便有機會獲取品牌精緻禮遇。玩家亦可與薑餅人Gingy開展歡樂雪仗，再點撃在Tiffany & Co.閃亮聖誕樹下的小企鵝，讓企鵝們聖誕頌歌；聖誕樹頂更設有極具品牌標誌性的「Bird on a Rock」胸針，璀璨奪目。
與Mrs Claus Bakery聖誕助手們見面互動，並參加尋寶之旅，在3個小島上找出隱藏的星星標誌，有機會贏取逾7,000份聖誕購物及餐飲禮遇。豐富獎賞來自近30間置地廣塲的商戶，禮品琳瑯滿目，總值超過港幣250萬元。
與慈善大使林家謙合影 有機會獲簽名海報及限量企鵝公仔
置地更請來林家謙擔任聖誕元宇宙慈善大使，與其avatar虛擬人像自拍，再將合照上載至個人Instagram 並加上專屬標籤 #landmarkxmasverse、#landmarkchristmas 和 #landmarkhk 及標記 @landmarkhk。置地廣塲將從中挑選10張最出色的自拍照，邀請參加者在聖誕節捐贈$800予願望成真基金，此10位無私贈愛的得獎者，將可獲得林家謙親筆簽名的海報和限量版企鵝毛公仔。