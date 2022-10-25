聖誕2022｜聖誕倒數月曆2022率先睇 $620入手SHISEIDO近$4,000月曆(持續更新)

還有兩個月左右才到聖誕節，不過各大美妝品牌都相繼推出聖誕倒數月曆(Advent Calendar)，部分更在10月及11月初已經開售！絕美的禮盒包裝設計，集結多款經典香水、護膚品、化妝品及身體護理產品，讓大家每日打開，都有不同驚喜，期待著聖誕節到來！今次為大家介紹多個品牌，包括DIOR、Jo Malone London、Diptyque、Kiehl’s、CLARINS、Guerlain、SHISEIDO及連卡佛等，其中SHISEIDO更是首次推出倒數月曆，只要$620即可入手價值近$4,000的產品；而連卡佛的倒數日曆更價值超過1.3萬港元！現只要$2,800就買得到，各位女生真的不要錯過！ 聖誕倒數月曆 2022 ｜ DIOR 聖誕倒數日曆 $4,200 由DIOR的藝術家好友PIETRO RUFFO匠心設計，他構想了一個奇幻又奢華耀目的星空宇宙，那裡繁花錦簇，壯麗的星宿、星塵與奇珍異獸如森羅萬象，圍繞著象徵DIOR地標蒙田大道30號的北極星翩翩起舞。8個星宿點綴著聖誕倒數日曆，象徵DIOR先生的幸運數字。24個聖誕驚喜包括4款香氣滿滿的迷你香薰蠟燭、10款令人著迷的香薰產品、6款經典彩妝產品、3款皇牌護膚產品及限定聖誕幸運星裝飾。

聖誕倒數月曆 2022 ｜ Jo Malone London 聖誕倒數日曆 $4,745 24款芬芳四溢的小巧驚喜，以奢華獨特的方式倒數聖誕的來臨。倒數日曆內有一系列經典與節日獨家古龍水、迷你香氛蠟燭與縱寵身心產品，最終更有精緻小雪球與經典古龍水30ml作璀璨驚喜，為自己或摯愛送上難忘的佳節芬芳回憶。

聖誕倒數月曆 2022 ｜ Penhaligon ’ s 限量版聖誕倒數日曆 $4,295 日曆共有24道神奇之門，經典香水瓶外型的日曆，藏有獸首系列等體驗裝，更有名香LUNA的香皂、香氛蠟燭及鎖匙扣等，無論是品牌鐵粉，或是想一次過試用品牌香水的人士，相信都會愛上。

聖誕倒數月曆 2022 ｜ PAUL & JOE 2022 聖誕倒數日曆驚喜彩妝禮盒 $1,240 今年的倒數日曆以華麗圓帽盒姿態現身，以PAUL & JOE標誌性的菊花圖案和設計師Sophie愛貓Gypsy和Nounette 為設計主題，24件產品裝在印有PAUL & JOE精美印花及日期的小紙袋中，包括貓咪髮圈、聖誕限定胭脂粉及兩款化妝袋等。取出禮物後，可愛的圓帽禮盒和禮物袋可循環再用，精緻的信封形禮物袋，還可以掛到聖誕樹上，變身成可愛聖誕吊飾。(11月11日發售)

聖誕倒數月曆2022｜PAUL & JOE 2022聖誕倒數日曆驚喜彩妝禮盒 $1,240

聖誕倒數月曆 2022 ｜ Kiehl ’ s 聖誕倒數月曆 聖誕月曆呈上各款顧客至愛的人氣產品，包括3件人氣貨裝產品，以及顧客至愛的21件旅行試用裝。為響應環保，聖誕月曆更以環保再生紙製成，令聖誕變得更有意義。現凡購物滿$500，即可以$590換購 Kiehl’s限量版聖誕倒數月曆乙份(價值$2,267)，每人只限換購一份。

聖誕倒數月曆 2022 ｜ Charlotte Tilbury 聖誕倒數月歷 $1,600 12格的珠寶抽屜內藏品牌多個獲獎的美妝品及護膚品，包括貨裝BEAUTY LIGHT WAND光影筆、旅行裝MAGIC CREAM魔法面霜，以及經典迷你唇膏3件裝，充滿珠光貴氣的魔法星光寶盒同極具收藏價值。

聖誕倒數月曆2022｜Charlotte Tilbury 聖誕倒數月歷 $1,600

聖誕倒數月曆 2022 ｜ CLARINS 2022 聖誕倒數月曆 $650 ( 價值 $2,855 ， 23 折 ) CLARINS推出豪華珍藏版的聖誕24日倒數月曆，以充滿節日氣氛的聖誕大紅及桃紅色，配以特大的揭書型禮盒設計，禮物盒內藏24款CLARINS皇牌及人氣產品，包括3件貨裝產品：玉手修護霜、凝亮護唇油和全效4D濃黑翹長睫毛膏，以及10款面部護膚產品、5款彩妝品、6款身體護理產品。

聖誕倒數月曆2022｜CLARINS 2022聖誕倒數月曆 $650 (價值$2,855，23折)

聖誕倒數月曆 2022 ｜ Guerlain 星蜂飛舞倒數月曆 $5,500 蜂巢外型的倒數月曆，由FSC森林管理委員會認證的硬紙板製成，配備木腳和卸除式托盤，節慶後變身收納箱，可長久「蜜蜜」使用。打開閃亮耀眼的金色蝴蝶結，即見到25款華麗禮物，包括迷你瓶子、護膚品或彩妝名物、陶瓷香氛裝飾，尚有多款驚喜。

聖誕倒數月曆 2022 ｜ Diptyque 限量版聖誕倒數日曆 $3,750 倒數日曆在深黑色盒身之上，點綴美妙星夜色彩，更會在黑暗環境發光。每一個小禮盒都對應一個星座，並藏著常規或便攜Diptyque精品，今年更首度集齊3款限量版節日香氛蠟燭（小型冷杉香氛蠟燭及白雪和星光迷你香氛蠟燭）。禮盒不單是絕美擺設，並於聖誕季過後，用於珍藏至愛飾物。

聖誕倒數月曆 2022 ｜ SHISEIDO 節日限定美肌倒數日曆 SHISEIDO今年推出首個節日美肌倒數日曆，26件體驗裝中包括多款品牌的皇牌產品，讓女士持續綻放美麗光采迎接節日。日曆由即日至10月31日於SHISEIDO網上商店、專門店或專櫃購買任何產品(護膚及化妝工具除外)，即可以優惠價$620加購節日限定美肌倒數日曆(價值$3,660)。

聖誕倒數月曆2022｜SHISEIDO 節日限定美肌倒數日曆

聖誕倒數月曆 2022 ｜ YSL Beaut é 節日限量版倒數月曆禮盒 $2,500 今年的倒數月曆比以往更慷慨及奢華。內裡盛滿品牌人氣美妝、護膚及香水的正裝產品或限量迷你裝，更附有一件讓你意想不到的獨家禮物，讓金光圍繞這個佳節。月曆禮盒將於11月1日在YSL網店率先預購。

聖誕倒數月曆2022｜YSL Beauté 節日限量版倒數月曆禮盒 $2,500

聖誕倒數月曆 2022 ｜ Rituals 立體佳節倒數月曆 $1,135 倒數月曆造型以聖誕樹為靈感，立體聖誕樹綴以點點星光，樹上備有24個造型精緻的掛飾，內藏多款經典及獨家香氛產品，讓大家以24種獨特方式犒賞身、心、靈，同時為家居添上獨特氛圍。

聖誕倒數月曆 2022 ｜ L'OCCITANE 聖誕倒數環保日曆 $790 ( 價值 $1,150) 品牌與法國插畫家Éva Offredo聯手創作的聖誕倒數環保日曆，由再生棉布料縫製，可循環再用。設計靈感來自播種、收成和蒸餾等傳統工藝技術，重現農業的細緻場景，提升大眾對環境關注及支持可持續生活。每個小口袋都收藏著品牌最具人氣的王牌產品，護膚同時守護大自然。日曆將於11月2日起，在官網及太古廣場#MEGA綠色概念店同步發售。

聖誕倒數月曆 2022 ｜ L'OCCITANE 經典聖誕倒數驚喜日曆 $590 ( 價值 $1,064) 由法國插畫家Éva Offredo甜美可愛的插畫，描繪出春夏秋冬四時景色，並利用100%來自可持續採購來源紙材製造，可100可回收再造，切合品牌環境保育理念，倒數日曆內含24件不同種類的驚喜，包括杏仁沐浴油、馬鞭草沐浴啫喱及蠟菊煥活雙效精華等，以王牌產品點亮節日好心情。日曆即日起在官網發售，並於11月1日起在所有門市發售。

聖誕倒數月曆 2022 ｜連卡佛聖誕節倒數日曆 $2,800 倒數日曆包括有Byredo、Dr.Barbara Sturm、La Mer、Tatcha 等精緻小禮物，產品原價約超過1.3萬港元，現以低至兩折價錢發售，真的非常抵買。

聖誕倒數月曆 2022 ｜ Atelier Cologne 節日限定版倒數月曆 $3,300 Atelier Cologne挑選24款經典人氣產品，填滿24天的節日倒數月曆，包括品牌不同的香水、香氛蠟燭及護手霜，開拓前所未有的感官享受。倒數月曆將於11月4日在Atelier Cologne香港網上商店接受預訂，並於11月11日在Atelier Cologne專櫃及專門店正式發售。

聖誕倒數月曆2022｜Atelier Cologne 節日限定版倒數月曆 $3,300