聖誕2022｜聖誕化妝品/護膚/香水套裝推介 Kiehl’s送party games/最平$320入手 (持續更新)

聖誕節將至，各大化妝品護膚都推出高CP值套裝，讓女生好好在年末犒賞自己，今次為大家精選多款抵買套裝，最平$320就可入手！大家記得 2022 聖誕化妝品護膚套裝推介｜ KIEHL ’ S PARTY GAMES 限量版節日遊戲禮盒 Kiehl’s今年推出PARTY GAMES限量版節日遊戲禮盒，備有2副3款玩法的熱門遊戲卡、100個限量版籌碼，18件旅行試用裝及節日限量版環保袋。遊戲卡及籌碼均印有Kiehl’s的標誌圖案，設計時尚細緻，更可以用來玩狼人殺等party games，無論是送給朋友，或是與朋友聚會時玩，即時炒熱聚會氣氛！凡購物滿$2,000，即可獲贈限量版節日遊戲禮盒(價值$1,362)。

2022 聖誕化妝品護膚套裝推介｜ Kiehl's 金盞花植物精華爽膚水 $355/250ml 、 $590/500ml 爽膚水以人手採摘的可再生金盞花花瓣和精華配製而成的配方，不含酒精，適合任何肌膚類型使用，包括敏感皮膚。可根據皮膚需要進行金盞花7水法，釋放天然治癒力量，帶來抗炎、抗氧、抗敏和治癒抗壓功效，令膚質更細緻。

2022 聖誕化妝品護膚套裝推介｜ innisfree 綠色聖誕限量系列 綠茶籽保濕精華套裝 160ml( 增量版 ) $320 ( 價值 $597) 一套集齊潔面、精華及面霜，更包括連續7年位居韓國補水保濕精華第1名的綠茶籽保濕精華，為這個冬天添上無限滋潤，男女適用，無論是自用，或者當成聖誕聚會裡的抽獎禮物，相信都會令朋友非常雀躍。 ．綠茶籽保濕精華 160ml ．綠茶籽精萃柔膚水 30ml ．綠茶籽精萃水份精華面霜 20ml ．綠茶保濕潔面膏 50g

2022聖誕化妝品護膚套裝推介｜innisfree 綠色聖誕限量系列 綠茶籽保濕精華套裝160ml(增量版) $320 (價值$597)

2022 聖誕化妝品護膚套裝推介｜ Est é e Lauder 新生活膚彈活輕盈面霜套裝 $845 ( 價值 $1,457) 新生活膚彈活輕盈面霜可重點提拉蘋果肌、笑紋及下顎線條3大主要輪廓位置 ，Pump起膠原「彈」白，令面部輪廓更立體分明。加上3款皇牌產品，讓肌膚年輕無暇。 ．新生活膚彈活輕盈面霜 50ml ．全效深層淨肌潔面泡沫/面膜 30ml ．升級再生基因修復精華 15ml ．新生活膚彈活眼霜 5ml

2022聖誕化妝品護膚套裝推介｜Estée Lauder 新生活膚彈活輕盈面霜套裝 $845 (價值$1,457)

2022 聖誕化妝品護膚套裝推介｜ Caudalie 節日排毒煥膚套裝 $360 套裝包括王牌的「皇后水」，全方位養膚定妝，不單可緊緻毛孔，並在派對中保持完美妝容。為提倡#GiftThatGivesBack的環保意識，所有禮盒包裝都採用零塑料材質，可被回收循環再造，還把資源回歸地球。 • 葡萄籽活性爽膚水「皇后水」100ml • 速效抗倦排毒面膜 15ml • 葡萄蔓極緻亮白精華液10ml

2022聖誕化妝品護膚套裝推介｜Caudalie 節日排毒煥膚套裝 $360

2022 聖誕化妝品護膚套裝推介｜ Drunk Elephant Drunk Break 護膚套裝 $685 讓肌膚休養生息的組合，先以Slaai卸妝乳滑潔面膏卸除污垢、妝垢、防曬物質及雜質，然後以有助去角質的Babyfacial面膜撫滑膚質和收細毛孔，最後以強效保濕精華及馬魯拉視黃醇美顏油為肌膚傾注水分，締造亮澤細緻肌膚。 ．T.L.C. SUKARI BABYFACIAL 嬰兒嫩肌面膜 50ml ．SLAAI 卸妝乳滑潔面膏 22g ．A-GLOEI 馬魯拉視黃醇美顏油 8ml ．B-HYDRA 強效補濕精華 8ml

2022 聖誕化妝品護膚套裝推介｜ Sephora 限量版 Wishing You Blockbuster 聖誕化妝盤 $390 化妝盤共有88款顏色，平均每格只要$4.4，可用於雙眸、臉頰、嘴唇和眉毛，輕鬆在節日打造百變妝容。

2022 聖誕化妝品護膚套裝推介｜ Tarte 限量版鍍金幻魅亞馬遜黏土眼影 $455 限量版鍍金幻魅亞馬遜黏土眼影包含兩個加大版的眼影盤，呈獻36款霧感啞緻及閃爍珠光的眼影，畫出百搭迷人眼妝。

2022聖誕化妝品護膚套裝推介｜Tarte 限量版鍍金幻魅亞馬遜黏土眼影 $455

2022 聖誕化妝品護膚套裝推介｜ Aesop 「街景合奏」禮盒 $825 Aesop今年的《詩意之所》禮盒系列，講述當地文化與鄰里連結的故事，例如「街景合奏」透過4件產品為手部和身體提供全面呵護，其設計借鑒了Aesop洛杉磯市中心店的風格。禮盒採用以100%回收紙漿製作的紙盒包裝，紙盒外部包裹著可回收封套，封套印有關於每家店舖建築設計的理念，以及當地方言指南，展示該城市特色。 ．賦活芳香手部清潔露 ．賦活芳香護手霜 ．天竺葵身體去角質露 ．天竺葵身體潔膚露

2022 聖誕化妝品護膚套裝推介｜ SERGE LUTENS 黑色禮服系列 孤女聖誕限量版套裝 $1,180( 價值 $1,480) 在灰色和冰冷的乳香的籠罩下，揉合海狸香和麝香。清新苦澀的氣味，帶點奶香氣息，凌冽冷清卻又混合令人感到安心的味道，是一款男女適用的中性香調。Serge Lutens誠邀大家在聖誕節期走進他創造的海洋世界縮影，感受奢華而富有詩意的限定聖誕禮盒。 ．L’orpheline 孤女50ml ．香水便攜裝10ml

2022聖誕化妝品護膚套裝推介｜SERGE LUTENS 黑色禮服系列 孤女聖誕限量版套裝 $1,180(價值$1,480)

2022 聖誕化妝品護膚套裝推介｜ GLYCEL 逆時光修護聖誕限定套裝 $1,388 ( 總值 $2,744 、 51 折 ) 這款51折的套裝以王牌燕窩緊緻修護系列，為肌膚細胞帶來尊貴修護。蘊含矜貴燕窩精華等珍稀成分，激活「美麗因子」，促進肌膚膠原自生，同時帶來高效緊緻修護功效，滋養乾燥脆弱肌膚，修護肌底層，讓肌膚從內到外透出白滑光澤感，締造緊緻青春膚質。 ．燕窩緊緻修護精華 30ml ．燕窩緊緻修護眼部精華 15ml ．燕窩緊緻修護乳霜 15g ．燕窩完效極緻乳霜 15g

2022聖誕化妝品護膚套裝推介｜GLYCEL 逆時光修護聖誕限定套裝 $1,388 (總值$2,744、51折)

2022 聖誕化妝品護膚套裝推介｜ CLARINS 賦活煥顏套裝 $950 ( 價值 $1,751/54 折 ) 賦活雙精華粉絲必入之選。套裝以蘊含21種植物精華的Double Serum ，配搭煥顏緊緻亮肌日霜及煥顏緊緻晚霜，為輕熟肌膚寒冬季節滋潤抗老之首選。 ．賦活雙精華 50ml ．煥顏緊緻亮肌日霜 15ml ．煥顏緊緻晚霜 15ml ．節日化妝袋

2022聖誕化妝品護膚套裝推介｜CLARINS 賦活煥顏套裝 $950 (價值$1,751/54折)

2022 聖誕化妝品護膚套裝推介｜ Sisley 節日瞬間保濕面膜修護套裝 $950 ( 價值 $1,650) ．瞬間保濕面膜 60ml ．香花潔膚乳 30ml ．花香潤膚水 30ml ．潔面磨砂啫喱 10ml ．玫瑰煥采精華水凝霜 10ml ．修護眼唇啫喱 5ml

2022 聖誕化妝品護膚套裝推介｜ L ’ Occitane 馬鞭草蜜柑香氛系列 來不及聖誕飛一轉法國？這個系列以香氛讓大家感受法國南部的聖誕市集冬日氣息。火爐的煙燻木質香味，盛載著清新細膩的馬鞭草及活力的蜜柑香，交織出迷人香氣。系列包括淡香氛($510/100ml)、潤手霜($90/30ml)及潤膚霜($250/150ml)，滋養冬日肌膚。

2022聖誕化妝品護膚套裝推介｜L’Occitane 馬鞭草蜜柑香氛系列