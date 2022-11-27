聖誕2022︱聖誕婆婆Mrs Claus Bakery 現身置地廣場分享愛

中環地標置地廣場，請來Mrs Claus Bakery聖誕婆婆，她將率領超過80名聖誕助手，炮製美味曲奇，並在場內設置16個有玩有食的景點，包括薑餅之家、茶壺大彈床、巨型曲奇聖誕樹，以至豐富的烘焙材料庫等，與大家共度聖誕。

暖心聖誕慈善活動 聖誕婆婆這次率領一眾聖誕精靈家族成員，包括薑餅人Gingy、企鵝Flippy、北極熊Fluffy和馴鹿Dasher等，於置地廣場裡出現，由即日起至明年1月2日，市民可購買慈善門票，入場參觀Gingy薑餅之家、於茶壺大彈床嘗試飛躍彈跳，以及乘坐旋轉茶杯，和於曲奇蹺蹺板上玩樂。聖誕婆婆和薑餅人真身亦會隨時出現，記得把握機會與他們合照留念，為佳節留下溫馨回憶。而活動所有收益將撥捐給希望之箱、願望成真基金、香港善導會及職業訓練局展亮技能發展中心。

數碼互動慶佳節 為了讓市民體驗最新數碼互動科，在Cookie Ingredient Catch體感挑戰中，參加者需要在限時中，收集最多曲奇餅材料，得分最高的頭十名將可在Bakery Leaderboard排行榜中展示專屬的avatar頭像。並可觀看聖誕婆婆的迷你烘焙表演，學、到麵糰攪拌站和薑餅包裝站打卡拍照和收集聖誕印章，參加Gingerbread Pack & Dash AR體驗，幫助聖誕婆婆裝飾和派發曲奇餅傳愛意。

市民可於Cookie Ingredient Catch收集最多曲奇餅材料，贏取專屬頭像，亦可炮製美味曲奇。

慈善義賣贏取精美禮品 此外，Cookie Smiles於場內開設Gingerbread for Good期間限定店，售賣可口曲奇，收益亦是作慈善用途。置地連續第24年與願望成真基金合作的聖誕慈善攤位，亦會載譽回歸。Mrs Claus Bakery禮品店則準備了多款充滿節日氣氛的慈善紀念品，讓大家把聖誕襪子填得滿滿，包括當中包括企鵝毛公仔、各款聖誕好友造型聖誕掛飾、薑餅人和企鵝形狀的曲奇模具套裝、磁石裝飾以及提供個人化名字刺繡的圍裙和聖誕襪，所得收益撥捐香港善導會。