聖誕2022｜聖誕派對打卡必備 Haagen-Dazs幸福聖誕樹/小鹿雪糕蛋糕

聖誕佳節臨近，Haagen-Dazs以「BE MY JOY」為主題，專門店推出兩款全新限定雪糕蛋糕「幸福聖誕樹」及「聖誕小鹿」，造型均滿載聖誕氣氛，絕對能成為打卡焦點。另外，品牌同步推出節慶必備的紅絲絨芝士蛋糕口味雪糕，各款洋溢著歡樂氣氛的冬日限定甜點，最適合與一眾親朋好友開聖誕派對時享用，加添歡欣的氣氛。

Haagen-Dazs 聖誕打卡蛋糕｜「幸福聖誕樹」雪糕蛋糕 由16件雪糕蛋糕堆疊而成的立體聖誕樹，造型打卡一流，更有薑餅人、聖誕馴鹿、聖誕花及六角雪花等饒富聖誕氣氛的裝飾作點綴，儀式感滿滿。預先切好的雪糕蛋糕方便分享，集齊四種皇牌雪糕口味，包括最新扭紋脆脆系列：紅桑子 x 朱古力蛋糕雪糕、香芒熱情果雪糕、黑糖奶茶雪糕以及經典呍呢嗱雪糕。 推出日期：即日起至1月1日 售價：$899

Haagen-Dazs 聖誕打卡蛋糕｜「聖誕小鹿」雪糕蛋糕 「聖誕小鹿」以高貴典雅的紫色為主，金光燦爛的聖誕馴鹿加上綴以金色金珠裝飾的雪白聖誕樹，充滿聖誕浪漫感覺，內層則是Haagen-Dazs皇牌比利時朱古力雪糕，由內到外都甜蜜滿瀉。「聖誕小鹿」更提供兩個尺寸，分別是Mini和Regular size，無論是與另一半享受二人時光、抑或與親朋好友聖誕聚會上共享亦照顧得到。 推出日期：即日起至1月1日 售價：$429 (Mini)、$569 (Regular)