聖誕2022｜聖誕限定聯乘夢幻美妝：植村秀 x 美少女戰士、Paul & Joe x Cinnamoroll

各大美妝品牌的聯乘系列，都是聖誕重頭戲。今年植村秀及Paul & Joe，就分別與《美少女戰士Eternal》及Cinnamoroll聯手，推出多款限量化妝品，絕美包裝不單值得珍藏，當中不少更是品牌王牌產品，讓一眾童心未泯的女生們多一個理由入手。

植村秀與劇場版《美少女戰士Eternal》推出節日限量聯乘系列，一同慶祝美少女戰士及植村秀的彩妝藝術同時踏入30周年，系列變幻色效的眼影、全新唇妝色調以及加強輪廓立體感的光影粉，所有設計靈感均源自令人陶醉的東京星空夜景，加上主角月野兔的剪影及黑貓露娜設計，鐵粉必入手。

月光之境眼影組合共有9款天空色調眼影，當中款獨特雙色眼影，細緻珠光配上夢幻稜光漸變雙色調，帶來變幻色效，配以弦月外盒設計，絕對值得珍藏。另一款6色的永恆稜鏡眼影組合，加入雙折射粒子，可根據光線照射的位置反射出多種色彩，令派對彩妝更搶眼。當然也少不了品牌的無色限唇膏及唇釉系列，6款有齊漆光及絹感質地，當中更有4款是新色。系列亦為品牌王牌的武士刀眉筆、黃金琥珀養膚潔顏油及petal 55粉底掃換上限量美少女及黑貓露娜包裝，讓女生在節日走進漫畫世界。