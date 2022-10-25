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2022-10-25 12:00:00

聖誕2022｜聖誕限定聯乘夢幻美妝：植村秀 x 美少女戰士、Paul & Joe x Cinnamoroll

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聖誕2022｜聖誕限定聯乘夢幻美妝：植村秀 x 美少女戰士、Paul & Joe x Cinnamoroll

聖誕2022｜聖誕限定聯乘夢幻美妝：植村秀 x 美少女戰士、Paul & Joe x Cinnamoroll

各大美妝品牌的聯乘系列，都是聖誕重頭戲。今年植村秀及Paul & Joe，就分別與《美少女戰士Eternal》及Cinnamoroll聯手，推出多款限量化妝品，絕美包裝不單值得珍藏，當中不少更是品牌王牌產品，讓一眾童心未泯的女生們多一個理由入手。

植村秀 x 《美少女戰士Eternal》

植村秀 x 《美少女戰士Eternal》

植村秀與劇場版《美少女戰士Eternal》推出節日限量聯乘系列，一同慶祝美少女戰士及植村秀的彩妝藝術同時踏入30周年，系列變幻色效的眼影、全新唇妝色調以及加強輪廓立體感的光影粉，所有設計靈感均源自令人陶醉的東京星空夜景，加上主角月野兔的剪影及黑貓露娜設計，鐵粉必入手。

月光之境眼影組合共有9款天空色調眼影，當中款獨特雙色眼影，細緻珠光配上夢幻稜光漸變雙色調，帶來變幻色效，配以弦月外盒設計，絕對值得珍藏。另一款6色的永恆稜鏡眼影組合，加入雙折射粒子，可根據光線照射的位置反射出多種色彩，令派對彩妝更搶眼。當然也少不了品牌的無色限唇膏及唇釉系列，6款有齊漆光及絹感質地，當中更有4款是新色。系列亦為品牌王牌的武士刀眉筆、黃金琥珀養膚潔顏油及petal 55粉底掃換上限量美少女及黑貓露娜包裝，讓女生在節日走進漫畫世界。

按圖看系列產品及價錢👇🏻👇🏻👇🏻

月光之境眼影組合 $680 永恆稜鏡眼影組合 $460 月光之境眼影組合共有9款天空色調。 永恆稜鏡眼影組合加入以雙折射粒子製作的稜光漸變雙色眼影，可根據光線照射的位置反射出多種色彩。 無色限炙烈漆光唇膏 $300 無色限絹感唇釉 $305 無色限唇膏及唇釉共有4隻新色。 黃金琥珀養膚潔顏油 $930/450ml petal 55粉底掃 $500 武士刀眉筆 $220 品牌每年的限量版化妝箱都很快售罄，今年化妝箱同樣以全手工製作，加上美少女戰士主題，筆者建議要買就要快手啦。$2,950 月亮之境光影粉 $290 睫毛夾 $195

Paul & Joe x Cinnamoroll

Paul & Joe今年與雪白小狗Cinnamoroll聯乘，加上設計師Sophie的愛貓GipsyNounette，推出毛絨絨的Cinnamoroll毛絨粉盒、印花粉盒、保濕修護唇霜 及隔離霜護手霜套裝等，讓女生每日以可愛妝物迎接新一日。

Paul & Joe x Cinnamoroll Paul & Joe x Cinnamoroll

聯乘系列最矚目的可算是Cinnamoroll毛絨粉盒，純白柔軟、毛絨絨的Cinnamoroll粉盒，拍著大耳朵令人愛不釋手，反轉粉盒還會看見捲捲尾巴，粉盒可配合胭脂、眼影及眉粉補充裝使用。另一款保濕修護唇霜，包裝採用特別限定設計，內裡的修護唇霜也繪上Cinnamoroll卡通圖案，護唇霜更散發的香味，靈感來自Cinnamoroll工作的咖啡室空氣中飄揚著的烘焙點心甜香。系列更備有護手霜及身體美髮噴霧，為雙手及秀髮提供滋潤保護。系列將於111日發售，並由即日起於網上預訂。

按圖看系列產品及價錢👇🏻👇🏻👇🏻

Cinnamoroll 毛絨粉盒 $160 反轉粉盒還會看見捲捲尾巴 Cinnamoroll 保濕修護唇霜 $150 Cinnamoroll 印花粉盒 $120 Cinnamoroll 印花唇膏筒 $120 Cinnamoroll 護手霜 $120 Cinnamoroll 隔離霜護手霜套裝備有糖瓷絲潤隔離乳、橄欖柔肌護手乳霜及化妝品。$220 Cinnamoroll 身體美髮噴霧 $110
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