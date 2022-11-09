聖誕2022｜聖誕限量彩妝合集：Dior必入手唇膏clutch/ Tom Ford冰川眼影/ NARS繁星包裝 (持續更新)

每年聖誕節，各大化妝品牌都推出節日系列，不單為王牌產品換上限量的絕美包裝，有時更有新色調，加上是限量版，有時未到聖誕節(甚至是12月)就已經賣光。以下為大家介紹3個品牌的節日系列，各位美妝控快看看有沒有你的心水。 2022 聖誕彩妝合集｜ Dior 品牌今年在聖誕系列產品，飾上漫天星光冬夜的繁星景致。全新的傲姿唇膏套裝晚宴包換上簡潔漆黑色，內藏1支傲姿唇膏及3款鐫刻星宿圖騰的唇膏補充裝。晚宴包綴上CD字母，內裡的可將唇膏盒拆除，配以鏈帶可揹於肩上，又或者當手拿包單獨使用，締造時尚及不失細節的造型，各位品牌粉絲一定要入手。 除此之外，兩款限定彩妝組合包括聖誕珍藏版彩妝組合及聖誕珍藏版眼妝組合，金色飾邊綴上繁星、星宿與花卉星羅棋佈的圖騰，令人聯想到星光閃耀的冬夜。彩妝組合包括眼影及唇妝，實用而輕巧；而珍藏版眼妝組合備有5種百搭的大地色調，眼影綴上Dior壓紋，特顯復古風格。

2022 聖誕彩妝合集｜ TOM FORD BEAUTY TOM FORD BEAUTY 今季的SOLEIL NEIGE彩妝系列靈感源於聖莫里茨(St. Moritz)的奢華高山之旅，透過耀眼的冰川瑞雪折射陽光，綻放出麗亮的光澤肌膚。今季限量推出的彩妝品包括兩種不同閃亮色調的EYE COLOR QUAD，#01 APRÈS SKI (冰川盤)以及#02 CHALET LUST (初雪盤)，讓肌膚彷如冬日陽光吻過般呈現立體色調。在雙唇輕疊上極具代表性的SOLEIL NEIGE SUNLIT ROSE LIP BALM上唇，披上一層透明面紗，猶如陽光般閃亮。

2022 聖誕彩妝合集｜ NARS 聖誕樹頂的星星總是最耀眼，NARS今年Holiday 2022 Collection 限量節日彩妝系列，不單囊括多款王牌色調及熱賣彩妝，例如Orgasm 胭脂、原生光蜜粉餅及光亮柔滑遮瑕霜，更配上限量的絢爛繁星包裝設計，既包括經典貨裝產品，亦有特別推出的迷你限定套裝，讓相信一眾美妝控化出矚目的節日妝容。 系列同時有多款彩妝，包括12色的Stargaze Eyeshadow Palette眼影組合，由濃郁啞緻質感，到細緻珠光、柔滑緞光絲絨以至奪目閃粉，柔美至大膽的閃爍色調都囊括其中，而且只售$520，CP值十分高。另一款面頰彩妝組合，一盒集齊6款的標誌性胭脂，配上星星壓紋，為面龐增添亮麗光澤，塑造自然立體輪廓。

2022 聖誕彩妝合集｜ GIVENCHY Givenchy今個冬季融合高訂冬季時裝藝術與彩妝，推出HOLIDAY 2022冬雪夢幻限定系列，靈感來自登上滑雪場上的最高山峰，由Givenchy創意總監Matthew M. Williams設計標誌性羽絨夾克，為限定的四色蜜粉及唇膏披上時尚的閃銀羽絨。 高級訂製稜鏡四色蜜粉以限量新色「幻雪粉紫」登場，4個和諧色調包括極光淺粉、丁香淺紫、冰晶粉白及柔金淺橘，為肌膚提供自然持久的光澤感，並以微珠散發光澤感。限定羽絨銀裝配合夢幻銀色盒蓋鑲嵌銀色4G logo，炫目耀眼的冬季華麗造型，盡顯前衛質感。

2022 聖誕彩妝合集｜ Laura Mercier Laura Mercier推出「Wrapped With Love」柔緻絲緞限量節日彩妝系列，喻意將心意繫上優雅的法式鍍金緞帶，無論是送給自己或另一半都是個不錯選擇。系列包括完美邂逅王牌蜜粉套裝，內有王牌的蜜粉及天鵝絨粉撲，粉質細滑貼膚，可持久定妝，同時帶來柔焦輕透妝效，在節日展現完美透亮妝容。另一款粉金玫瑰幻魅迷你眼影筆套裝，結合3款柔粉色調，包括暖甜蜜釀玫瑰色、糖霜藕粉玫瑰及全新色調柔暖甜茶玫瑰，顯色度高加上防水防皺，可塗抹於眼簾，或輕畫點亮眼頭位置，塑造立體大眼輪廓。 品牌同時推出身體用品套裝，推介琥珀香草法式甜點系列，以琥珀的寧靜感性與雲呢拿的溫暖融為一體，增添柑橘和虎蘭的清新香氣，後調緩緩釋放出麝香檀香味，調製出柔和親切的香氣，令人一試上癮，套裝包括身體潤膚乳(200ml)、沐浴露(200ml)及香水(50ml)，一併使用令香味更持久。

2022 聖誕彩妝合集｜ THREE 今年的2022 Holiday Makeup Collection，主打的光漾瞬采眼線筆，融合液態及粉質眼線的優點，透明感的眼影可用作眼線。以仰望星空時閃耀光芒為概念，透明感液態基底，集結與不同閃度與大小的珠光，在眨眼的瞬間展現搖曳生姿的耀眼光燦，彈性毛氈筆頭可靈活描繪極細線條。另一款限定新色的柔光極致晶透粉蜜粉，絲綢般的粉質可隱形毛孔、調節皮脂平衡，維持清爽質感妝容，限定色加強女珠光效果，修飾肌膚暗沉，提升整體膚質的透明感，十分適合仍要戴口罩的日子。