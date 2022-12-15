聖誕2022｜陳凱琳演繹Love, Bonito節日穿搭 限時聖誕優惠/打卡贏$500禮品卡

聖誕節即將來臨，新加坡女裝品牌Love, Bonito推出節日系列單品，今年更找來陳凱琳(Grace Chan) 與好友演繹不同的節日造型，或者為大家帶來聖誕穿搭靈感。中環及旺角店更換上聖誕主題裝飾，同時推出限時即獎幸運輪及即影即有照片服務活動，讓大家挑選冬日衣飾，同時感受節日氣氛。 聖誕穿搭｜秋冬節日系列 Love, Bonito的節日系列共有逾80件不同風格的單品，包括優雅的連身裙、飄逸的半截裙、色彩鮮豔的裙裝等，適合不同派對場合，同時展現個人魅力，在各個派對中成為矚目焦點。

聖誕穿搭｜ Grace 演繹節日造型 Grace在配襯節日造型時喜歡在節日傳統元素上，添加自己的風格，令節日回憶變得獨一無二。挑選的單品主要是永不過時的經典款式，但同時加入別具個性的細節。Grace今次精選3套Love, Bonito（共5件單品）造型作為今年的節日派對配搭，更特別邀請好友Delilah一起分享了另外3套（共5件單品）造型，齊來展現獨特的節日穿搭，時尚而不失節慶感。

店內聖誕裝飾布置 打卡贏 $500 禮品卡 於2022年12月5日至31日，Love, Bonito中環及旺角店將換上聖誕主題佈置，中環店更有粉紅色聖誕樹，由即日起至12月31日，於中環及旺角店內與聖誕樹及裝飾拍下專屬的即影即有照片，並上載於個人Instagram平台及加上 ＠lovebonitohkg， Love, Bonito會選出最佳照片，得獎者可獲得$500 Love, Bonito禮品卡一張。