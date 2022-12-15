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2022-12-15 18:00:38

聖誕2022｜陳凱琳演繹Love, Bonito節日穿搭 限時聖誕優惠/打卡贏$500禮品卡

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聖誕2022｜陳凱琳演繹Love, Bonito節日穿搭 限時聖誕優惠/打卡贏$500禮品卡

聖誕節即將來臨，新加坡女裝品牌Love, Bonito推出節日系列單品，今年更找來陳凱琳(Grace Chan) 與好友演繹不同的節日造型，或者為大家帶來聖誕穿搭靈感。中環及旺角店更換上聖誕主題裝飾，同時推出限時即獎幸運輪及即影即有照片服務活動，讓大家挑選冬日衣飾，同時感受節日氣氛。

聖誕穿搭｜秋冬節日系列

Love, Bonito的節日系列共有逾80件不同風格的單品，包括優雅的連身裙、飄逸的半截裙、色彩鮮豔的裙裝等，適合不同派對場合，同時展現個人魅力，在各個派對中成為矚目焦點。

Marixa Matte Satin Cowl Neck $339 & Kiera Mini Houndstooth Peg Leg Pants $369 AngeliquePaddedDetachableSleeveBustierTop_$369, TyannRibbed TurtleNeck KnitTop_$289 Devyn Sheer Glitter Contrast Knit Top_$339 & Theia Pleather Wide Leg Pants_$429 Estelle Tweed Bustier Top_$339 & Zayla Faux Leather Wrap Skirt_$429 Gwyneth Trumpet Sleeve Turtleneck Knit Top_$339 &Theia Pleather Wide Leg Pants_$429 Leticia Padded Tweed Mini Dress $429 Tierra Ruffle Tiered Midi Dress $429

聖誕穿搭｜Grace演繹節日造型 

Grace在配襯節日造型時喜歡在節日傳統元素上，添加自己的風格，令節日回憶變得獨一無二。挑選的單品主要是永不過時的經典款式，但同時加入別具個性的細節。Grace今次精選3Love, Bonito（共5件單品）造型作為今年的節日派對配搭，更特別邀請好友Delilah一起分享了另外3套（共5件單品）造型，齊來展現獨特的節日穿搭，時尚而不失節慶感。

Ailynn Knit Bodycon Midaxi Dress $489 Marisol Herringbone Jacquard Wool Blend Sweater $429 & Doris Adjustable Pleated Skirt $409 Tanisha Blouson Sleeve Ruche Babydoll Dress $379 & Zoey Heavyweight Cocoon Coat $759 Tanisha Blouson Sleeve Ruche Babydoll Dress $379 & Zoey Heavyweight Cocoon Coat $759

店內聖誕裝飾布置 打卡贏$500禮品卡

2022125日至31日，Love, Bonito中環及旺角店將換上聖誕主題佈置，中環店更有粉紅色聖誕樹，由即日起至1231日，於中環及旺角店內與聖誕樹及裝飾拍下專屬的即影即有照片，並上載於個人Instagram平台及加上 lovebonitohkg Love, Bonito會選出最佳照片，得獎者可獲得$500 Love, Bonito禮品卡一張。

即日至12月31日LBCo+會員凡於門市或官網購物滿$700，即可免費獲贈Love, Bonito行事曆一本。 即日至12月31日LBCo+會員凡於門市或官網購物滿$700，即可免費獲贈Love, Bonito行事曆一本。

Love, Bonito限時聖誕活動及優惠

此外，即日起至31日，Love, Bonito中環及旺角店將換上聖誕主題佈置，大家不妨拍照打卡兼參加不同限量聖誕限時活動：

•即日至1231LBCo+新會員凡於門市或官網首次購物滿$650，即可享有9折優惠。

•即日至1231LBCo+會員凡於門市或官網購物滿$700，即可免費獲贈Love, Bonito行事曆一本。

•即日至1231日於中環及旺角店即場登記成為LBCo+會員及現有會員均可參加聖誕幸運輪大抽獎一次，共有6款獨家獎品，當中包括Love, Bonito禮品卡。

•即日至1231日於中環及旺角店內與聖誕樹及裝飾拍下專屬的即影即有照片，並上載於個人Instagram平台及加上 lovebonitohkg Love, Bonito會選出最佳照片，得獎者可獲得$500 Love, Bonito禮品卡一張。

•即日至1231日於中環及旺角店粉紅聖誕樹上寫下自己來年的願望，為自己和摯愛打打氣。

 

Love, Bonito 香港旗艦店地址：中環皇后大道中30號娛樂行地下D(營業時間：上午10時至晚上10)

Love, Bonito pop-up地址：旺角朗豪坊L503-05號舖(營業時間：上午11時至晚上10)

官方網址：https://bit.ly/LBHKDECFW

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