聖誕2022│香港首次舉辦！波蘭聖誕馬槽雕塑展

PMQ與波蘭駐港總領事館合作，首次帶來波蘭聖誕馬槽雕塑展，讓公眾認識這個波蘭聖誕文化瑰寶。更邀請到至今共勝出17場波蘭聖誕馬槽場景比賽的藝術家Filip Fotomajczyk到香港，與參加者共同建構一個香港版本的耶穌誕生日場景作品。
波蘭聖誕傳統首次來港
克拉科夫耶穌誕生日場景傳統至今已有超過百年歷史，當地人將耶穌誕生日場景和克拉科夫的建築景點結合，製作出立體雕塑模型。1937年，克拉科夫市歷史博物館更開始舉辦設計競賽。每年12月第一個週四，在克拉科夫大廣場的 Adam Mickiewicz 紀念碑上，會展示創作者們精心製作的耶穌誕生日場景作品，當St. Mary教堂的號角聲響起，隊伍便浩浩蕩蕩遊行到克拉科夫博物館，進行作品評審。這一傳統延續至今，並於2018年被列入聯合國教科文組織的非物質文化遺產名錄。
當代耶穌誕生日場景得獎佳作展覽
今次展覽展出的耶穌誕生日場景作品，均是近年多場比賽中的 得獎佳作。作品均以哥德式或巴洛克式尖塔建築風格及多層設計。在作品中央，均描繪了一個獨一無二的耶穌誕生日場景。 作品中華美堂皇的建築裝飾，均是參考克拉科夫的不同景點，以無比的精準度和對細節的執著所完成。它們多以木材或膠合板為基礎物料，尖塔及其他細微部件，則以硬卡紙和色紙製 作，再在外層包裹不同顏色的錫紙作裝飾。欣賞這些美侖美奐的耶穌誕生日場景作品時，除了聖經人物，你亦可以找到一些 來自克拉科夫傳說，以及波蘭的政治和歷史人物。
時間：2022年12月13日- 29日｜11:00am – 7:00pm
地點：PMQ元創方B座H506-507室
費用：免費
從波蘭到香港：克拉科夫耶穌誕生日場景製作工作坊
來自波蘭的藝術家Filip Fotomajczyk，是一位經驗豐富的耶穌誕生日場景創作者，至今共勝出 17場波蘭聖誕馬槽場景比賽。他將分享克拉科夫耶穌誕生日場景傳統的歷史、創作的重要步驟，以及基本技巧和方式。每位 參加者更可以在導師的細心指導下，動手創作耶穌誕生日場景模型的不同部分。大家的創作將會共同建構成一個結合了克拉科夫傳統與本地建築特色的克拉科夫X香港耶穌誕生日場景作品。作品更會在PMQ元創方現場的展覽中展出。
日期及時間：
親子班：17/12/2022 | 11:00am - 12:30pm（名額：8對親子）
公眾班：17/12/2022 | 1:00pm - 2:30pm、18/12/2022 | 12:30pm - 2:00pm（每節名額：14位） 地點：PMQ 元創方 B 座 H506-507室
費用：免費（須預付按金港幣$90，出席整個活動後將獲全數退還。）