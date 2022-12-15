聖誕2022│香港首次舉辦！波蘭聖誕馬槽雕塑展

PMQ與波蘭駐港總領事館合作，首次帶來波蘭聖誕馬槽雕塑展，讓公眾認識這個波蘭聖誕文化瑰寶。更邀請到至今共勝出17場波蘭聖誕馬槽場景比賽的藝術家Filip Fotomajczyk到香港，與參加者共同建構一個香港版本的耶穌誕生日場景作品。

波蘭聖誕傳統首次來港

克拉科夫耶穌誕生日場景傳統至今已有超過百年歷史，當地人將耶穌誕生日場景和克拉科夫的建築景點結合，製作出立體雕塑模型。1937年，克拉科夫市歷史博物館更開始舉辦設計競賽。每年12月第一個週四，在克拉科夫大廣場的 Adam Mickiewicz 紀念碑上，會展示創作者們精心製作的耶穌誕生日場景作品，當St. Mary教堂的號角聲響起，隊伍便浩浩蕩蕩遊行到克拉科夫博物館，進行作品評審。這一傳統延續至今，並於2018年被列入聯合國教科文組織的非物質文化遺產名錄。

當代耶穌誕生日場景得獎佳作展 覽

今次展覽展出的耶穌誕生日場景作品，均是近年多場比賽中的 得獎佳作。作品均以哥德式或巴洛克式尖塔建築風格及多層設計。在作品中央，均描繪了一個獨一無二的耶穌誕生日場景。 作品中華美堂皇的建築裝飾，均是參考克拉科夫的不同景點，以無比的精準度和對細節的執著所完成。它們多以木材或膠合板為基礎物料，尖塔及其他細微部件，則以硬卡紙和色紙製 作，再在外層包裹不同顏色的錫紙作裝飾。欣賞這些美侖美奐的耶穌誕生日場景作品時，除了聖經人物，你亦可以找到一些 來自克拉科夫傳說，以及波蘭的政治和歷史人物。

時間：2022年12月13日- 29日｜11:00am – 7:00pm

地點：PMQ元創方B座H506-507室

費用：免費