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2022-12-05 18:05:08

聖誕2022︱400米高天際度佳節

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聖誕期間，市民可與親友到此樂聚天際。

每到12月，大街小巷以至大型商場，一早已掛滿各式聖誕裝飾。位處393米高的天際100，佳節期間當然精心布置，推出《聖誕歡聚在天際》活動，預備給每位前來的遊人，體驗不一樣的聖誕。

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天際100推出多種優惠套票，市民可購買樂聚美酒套票，於393米高空享受酒精帶來的微醺。

聖誕主題拍照區

首先在2樓新設拍照專區，設有全新的打卡布景，立體的白雲配以黃昏晚霞的天空布景，讓訪客猶如置身於海拔離地393米高的天際上空中，享受被雲層包圍的感覺。現場更有專業攝影師，為每位蒞臨的市民拍下愉快和難忘時光，再到紀念品專區或網上預覽，選購心儀相片。

另一邊拍照區，亦布置了聖誕節主題裝飾，聖誕老人將會不時現身，與訪客合照留影，讓大家拍低美好聖誕回憶。此外，天際100今年特別為海外及回歸的旅客，提供多款優惠套票，如美酒優惠等，和各式藝術文化工作坊，趁著聖誕佳節，相約身邊親朋好友於天際團聚，感受屬於香港的聖誕節日氣氛。

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360度眺望維港跨年派對

此外，今年的跨年倒數派對特別請來DJ到場打碟，炒熱現場氣氛與大家一起倒數，共同迎接新年。觀景台東面是最佳位置可180度欣賞維港夜景，配合跨兩岸燈飾，以及Café 100 by The Ritz-Carlton精心安排的美酒佳餚，把派對氣氛推至高峰！現場設有派對主題的3D立體供訪客拍照打卡，為美好一刻留下紀念。「2023年跨年倒數套票」售價為$398包天際100門票及派對小道具。

 

查詢：www.sky100.com.hk

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Café 100 by The Ritz-Carlton推出多款限定套餐，包括聖誕下午茶及聖誕晚餐。

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節目詳情可留意宣傳海赧。

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