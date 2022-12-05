聖誕2022︱400米高天際度佳節

每到12月，大街小巷以至大型商場，一早已掛滿各式聖誕裝飾。位處393米高的天際100，佳節期間當然精心布置，推出《聖誕歡聚在天際》活動，預備給每位前來的遊人，體驗不一樣的聖誕。

聖誕主題拍照區

首先在2樓新設拍照專區，設有全新的打卡布景，立體的白雲配以黃昏晚霞的天空布景，讓訪客猶如置身於海拔離地393米高的天際上空中，享受被雲層包圍的感覺。現場更有專業攝影師，為每位蒞臨的市民拍下愉快和難忘時光，再到紀念品專區或網上預覽，選購心儀相片。

另一邊拍照區，亦布置了聖誕節主題裝飾，聖誕老人將會不時現身，與訪客合照留影，讓大家拍低美好聖誕回憶。此外，天際100今年特別為海外及回歸的旅客，提供多款優惠套票，如美酒優惠等，和各式藝術文化工作坊，趁著聖誕佳節，相約身邊親朋好友於天際團聚，感受屬於香港的聖誕節日氣氛。