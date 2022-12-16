聖誕2022︱6款小熊維尼可愛又實用禮物

1. 小熊維尼圓圓肚掛立兩用拍拍燈 $198 小熊維尼萌感造型x圓圓肚互動趣味燈可以當作夜燈或枱燈使用，更送3M子母扣魔術貼，可以輕鬆固定於牆面，讓家中每個角落都佈滿溫馨氛圍。

2. 迪士尼系列兒童數位相機 $398 無毒環保矽膠材質，安全無虞，緩衝防撞抗摔，不怕小朋友容易把相機跌壞。支援高規格 HD 畫素，智能前後雙攝影鏡頭，照片影片隨時紀錄，配合20組得意相框同濾鏡，簡單一撳就能影到靚相，小朋友都可以大師級攝影師！此外，更隨附獨家相機背帶，方便隨身配戴，不用怕小朋友會遺失它。

3. 小熊維尼系列迷你水晶燈 $218 可愛維尼造型配搭璀璨3D立體雕刻水晶底座，輕巧手持設計，室內或室外都易於攜帶使用，能輕鬆營造溫馨閃耀聖誕氣氛，平時更可放在書枱或床頭，作為夜燈功能，睇得又用得！

4. 小維尼熊咕 𠱸 $128 以聚酯纖維為材料製造，柔軟舒適，即使小朋友容易弄髒，都易於清潔。兩面設計，除了有維尼陪你過聖誕，還有Tsum Tsum都喺齊到！

5. 小維尼熊可折疊儲物凳 $198 慳位、堅韌耐用、打開即用，適合儲放小朋友雜物、圖書丶玩具等，又可以當作小座椅使用，一物兩用途，適合家居、辦公室使用，實用禮物首選！