聖誕2022｜Aveda x 3.1 Phillip Lim節日限量套裝 時尚設計圍巾/淋浴帽/按摩木梳

臨近聖誕，愈來愈多品牌聯乘消息。純素護髮品牌Aveda與時尚品牌 3.1 Phillip Lim再度聯乘合作，推出節日系列，系列以可持續發展為宗旨，圍繞「締造美好未來」的理念，將花植世界帶入生活，除了一系列頭髮護理套裝之外，更有4款限量配飾。
Aveda 和 3.1 Phillip Lim合作旅程始於十多年前的紐約時裝周，此後兩個品牌舉辦了多場時裝秀、拍攝和行業活動，兩者同樣關注可持續的平衡及環境責任等議題，造就聯乘合作機會。節日系列的4款限量版配飾包括頭髮圍巾、淋浴帽、化妝袋和迷你按摩木梳，印有色彩奪目的Aveda x 3.1 Philip Lim獨特印花圖騰；系列中的所有包裝盒和包裝套，均採用FSC認證的100%再生紙製成，可作貯物用途，給其賦予第二生命。
即睇Aveda x 3.1 Phillip Lim 限量版頭髮配飾：
節日限定禮盒：
三重修復草本輕盈/滋潤修護套裝 $680 (價值$810)
以草本植物力量修復受損頭髮，三重修復修護精華加上輕盈或滋潤髮膜旅行裝，從頭髮的核心建構強健髮質。
．Botanical Repair三重修復草本修護精華 100ml
．Botanical Repair三重修復草本輕盈/滋潤髮膜 25ml
．限量版頭髮圍巾
Aveda x 3.1 Phillip Lim長效營養輕柔/滋潤補濕套裝 $680 (價值$810)
為髮絲注入營養補濕力量，以超級食物成分為乾旱髮絲恢復活力，養成亮澤水潤、明顯可見的健康秀髮。
．Nutriplenish 營養補濕噴霧 200ml
．Nutriplenish 長效營養補濕輕盈/滋潤髮膜 25ml
．限量版頭髮圍巾
Aveda x 3.1 Phillip Lim完美造型套裝 $575 (價值$680)
溫熱效果使頭髮柔滑，提供72小時抗毛躁保護，配合迷你按摩木梳使用，打造持久順滑貼服的髮型。
．Smooth Infusion 完美柔滑護髮噴霧 200ml
．限量版迷你按摩木梳