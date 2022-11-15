聖誕2022｜Aveda x 3.1 Phillip Lim節日限量套裝 時尚設計圍巾/淋浴帽/按摩木梳

Aveda 和 3.1 Phillip Lim合作旅程始於十多年前的紐約時裝周，此後兩個品牌舉辦了多場時裝秀、拍攝和行業活動，兩者同樣關注可持續的平衡及環境責任等議題，造就聯乘合作機會。節日系列的4款限量版配飾包括頭髮圍巾、淋浴帽、化妝袋和迷你按摩木梳，印有色彩奪目的Aveda x 3.1 Philip Lim獨特印花圖騰；系列中的所有包裝盒和包裝套，均採用FSC認證的100%再生紙製成，可作貯物用途，給其賦予第二生命。

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