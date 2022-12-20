聖誕2022 │ Bombshell 聖誕藝術甜點系列

佳節來臨，開party怎可缺少甜點， Bombshell今年推出多款節日炫美藝術甜點系列，從節日玩味主題美點、品牌藝術糕餅、炫美奶油糕點、主題杯子蛋糕、佳節粉飾Marshi Bomb，節慶打咭必備item！
Bombshell 6 款節日玩味美點
6款節日玩味美點，包括3款爆出經典滋味的玩味美點，如雪中繽紛薑餅小屋Snowy Ginger House ($988 – 7”), 佳節麋鹿明月頌Deer In The Moonlight Bomb ($988-7”; $1,288–9”; $1,888–11”) 、或是奇妙薑餅人 The Gingerbread Man Bomb ($1,288 – 7”) ;與3款滿載甜蜜魔法的玩味美點，聖誕精靈迎聖誕Santa Gnome is coming to Town ($1,088– 7”)、佳節糖果薑餅杯子蛋糕 Gingy Candy Cupcake Bomb ($888 – 7”) 與魅幻佳節獨角秀樂團 Unicorn Candyland Bomb ($888 – 7”; $1,288 – 9”)，每一款都爆發節日味力！
Bombshell海綿蛋糕
口感細滑軟綿的海綿蛋糕，敲開藏於朱古力外殼中、兩款全新推出聖誕藝術糕餅Bombshell Cake的佳節甜「密」系列美點，聖誕獨角秀Santa’s Reincon ($480 – 5”)或是齊來頌饌雪人美點Do You Want To Build A Snow Man (HK$480 – 5”)，輕盈甜美的糕點統滿佳節氛圍！
聖誕藝術甜點系列與限量創意美點現正接受預訂。 (需於5天前預訂)
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