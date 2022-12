聖誕2022 │ Bombshell 聖誕藝術甜點系列

Bombshell 6 款節日玩味美點

6款節日玩味美點,包括3款爆出經典滋味的玩味美點,如雪中繽紛薑餅小屋Snowy Ginger House ($988 – 7”), 佳節麋鹿明月頌Deer In The Moonlight Bomb ($988-7”; $1,288–9”; $1,888–11”) 、或是奇妙薑餅人 The Gingerbread Man Bomb ($1,288 – 7”) ;與3款滿載甜蜜魔法的玩味美點,聖誕精靈迎聖誕Santa Gnome is coming to Town ($1,088– 7”)、佳節糖果薑餅杯子蛋糕 Gingy Candy Cupcake Bomb ($888 – 7”) 與魅幻佳節獨角秀樂團 Unicorn Candyland Bomb ($888 – 7”; $1,288 – 9”),每一款都爆發節日味力!