聖誕2022｜Broadway X Miffy進駐Fashion Walk 北歐風打卡位/換限量Miffy吊飾/聯乘小家電

大家可以站在幻彩星空下，盡情以多角度與Miffy開心合照，又或者和Miffy同坐於雲朵上。傍邊的奇妙水晶球內，則展出百老滙與Miffy聯乘的「Miffy Make A Wish 光影探險系列」禮品及小家電。

全長50米的聖誕走廊，共有4道參照北歐小鎮常用的木製拱門，為繁華的百德新街添上北歐冬日氣氛。除掛上了璀璨動人的燈飾外，還有Miffy的標誌性頭像化成各款聖誕掛飾佈滿於整條走廊，可愛亮麗。Miffy分別輕靠在明亮的彎月及站在輕巧的雲兒上，在華麗的木製拱門下恭迎大家來到北歐聖誕走廊。當然少不了掛上Miffy精美吊飾的2米高聖誕樹，營造出最北歐風格的浪漫聖誕。

與Miffy遊歷完北歐聖誕走廊及夢幻星空，就要和她一起捉住幸運流星了，完成「Star Catching捕捉流星小遊戲」後，會獲得Miffy吊飾兌換碼，使用會場限定版「Make A Wish With Miffy」拍攝濾鏡，與Miffy合照打卡並上傳分享，再完成簡單小任務後，即可換取限量Miffy精美吊飾，更可以製作夢幻光影卡片。

百老滙「 Miffy Make A Wish 光影探險系列」聯乘小家電及禮品

百老滙除了帶來人見人愛的Miffy及北歐聖誕氣息外，亦推出了Miffy限定版的LUVA PUREAIR FIT 空氣清新機 及DM無線充電風，功能卓越，輕巧實用，同時更有一系列「Miffy Make A Wish 光影探險系列」禮品。

Miffy 限定版 LUVA PUREAIR FIT 空氣清新機 $3,498

Miffy 限定版 PUREAIR FIT 空氣清新機經美國FDA認證：內置4層過濾片及UV-C燈，可有效淨化、去除細菌等各種污染物及常見異味等。當使用全自動模式時，會按照空氣品質標示所監測到的空氣質素而調整合適的模式，時刻照顧不同的需要。