聖誕2022｜Broadway X Miffy進駐Fashion Walk 北歐風打卡位/換限量Miffy吊飾/聯乘小家電

北歐充滿聖誕氣氛，今年聖誕節，由即日起至1月2日，百老滙將幻彩星空與北歐聖誕走廊搬到銅鑼灣鬧市，更帶同人見人愛的荷蘭小白兔Miffy進駐Fashion Walk，與大家一起渡過夢幻冬日。
Broadway X Miffy打卡位1｜巨型雲朵+可愛Miffy
大家可以站在幻彩星空下，盡情以多角度與Miffy開心合照，又或者和Miffy同坐於雲朵上。傍邊的奇妙水晶球內，則展出百老滙與Miffy聯乘的「Miffy Make A Wish 光影探險系列」禮品及小家電。
Broadway X Miffy打卡位2｜北歐聖誕走廊感受浪漫節日氣氛
全長50米的聖誕走廊，共有4道參照北歐小鎮常用的木製拱門，為繁華的百德新街添上北歐冬日氣氛。除掛上了璀璨動人的燈飾外，還有Miffy的標誌性頭像化成各款聖誕掛飾佈滿於整條走廊，可愛亮麗。Miffy分別輕靠在明亮的彎月及站在輕巧的雲兒上，在華麗的木製拱門下恭迎大家來到北歐聖誕走廊。當然少不了掛上Miffy精美吊飾的2米高聖誕樹，營造出最北歐風格的浪漫聖誕。
捕捉流星小遊戲 獲取聖誕限量吊飾
與Miffy遊歷完北歐聖誕走廊及夢幻星空，就要和她一起捉住幸運流星了，完成「Star Catching捕捉流星小遊戲」後，會獲得Miffy吊飾兌換碼，使用會場限定版「Make A Wish With Miffy」拍攝濾鏡，與Miffy合照打卡並上傳分享，再完成簡單小任務後，即可換取限量Miffy精美吊飾，更可以製作夢幻光影卡片。
「Make A Wish With Miffy 光影探索活動」活動詳情
日期：即日至2023年1月2日
地點：銅鑼灣Fashion Walk地下中庭及百德新街
時間：上午11時正至下午11時正
百老滙「Miffy Make A Wish 光影探險系列」聯乘小家電及禮品
百老滙除了帶來人見人愛的Miffy及北歐聖誕氣息外，亦推出了Miffy限定版的LUVA PUREAIR FIT 空氣清新機 及DM無線充電風，功能卓越，輕巧實用，同時更有一系列「Miffy Make A Wish 光影探險系列」禮品。
Miffy 限定版 LUVA PUREAIR FIT 空氣清新機 $3,498
Miffy 限定版 PUREAIR FIT 空氣清新機經美國FDA認證：內置4層過濾片及UV-C燈，可有效淨化、去除細菌等各種污染物及常見異味等。當使用全自動模式時，會按照空氣品質標示所監測到的空氣質素而調整合適的模式，時刻照顧不同的需要。
Miffy 限定版 DM無線充電風扇 $1,798
DM無線充電風扇設有6段風速調節、120º旋轉角度及110º仰俯角度調較，而且以3節分拆式高度調節設計，可供於座枱或座地使用，不需要使用時亦可輕易收納，不佔空間。
「Miffy Make A Wish 光影探險系列」禮品換領詳情
由即日起至2023年3月21日，於百老滙選購指定牌子及型號之影音產品、相機、流動電話、電腦、多媒體產品、電子美容產品或家庭電器等，即可免費獲贈指定 Miffy Make A Wish 光影探險系列禮品或Cupping Room 咖啡禮品乙份。數量有限，送完即止。