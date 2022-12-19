聖誕2022｜CHANEL太空飛船限定店 限定聖誕新品/拎CHANEL節日護照及限量禮品

聖誕節將至，相信不少人都在揀選聖誕禮物，CHANEL太空飛船由即日起至2023年1月2日，登陸尖沙咀海港城海運大廈，現場登記即可獲CHANEL節日護照及限量聖誕禮品。拿取登機牌登上縈繞 CHANEL N°5 香氣的太空飛船後，可在現場探索多款2022限定節日新品，包括護膚、香水及彩妝系列。

節日系列捕捉月亮每個面貌，讓眼眸、面頰、雙唇與指甲，平添璀璨星光。主打的明月浮雕亮肌光影粉形塑面部輪廓，益顯膚色美態，綻放柔和珍珠光芒。另一款四色眼影含蓄妙用光影，結合由啞緻到珠光的柔美迷人色調，紅銅、琥珀金、緞光古銅、啞緻棕色，令雙眸閃爍生輝，綻放光芒。眼影飾以品牌標誌浮雕，突顯品牌精髓。

現場除了與別不同的N°5香水，還有超奪目CHANEL全新限量系列「Ask for the moon」，絕對是送給自己/另一半的夢幻聖誕禮物之選。