聖誕2022｜CirclePaw狗狗基因測試 了解主子的疾病遺傳風險

臨近聖誕節，大家除了為親友買禮物之外，都不要忘記家中毛孩。基因及診斷檢測公司Prenetics Limited，最近就推出CirclePaw，一個為狗隻而設的基因測試，能提供逾200項實用健康報告，涵蓋疾病風險、品種、身體及性格特徵，讓一眾主人了解狗狗需要，讓牠們享有更健康快樂的生活。

世界各地越來越多人養寵物，但不幸的是寵物的皮膚病、牙科疾病、肥胖等健康問題亦同步增加。CirclePaw發現，只要及時發現問題並給予適當照顧，40%的狗隻遺傳病都是可以避免的。CirclePaw的用法簡單，只需簡單以非侵入性唾液拭子採集唾液樣本，即可於兩星期內在Circle app閱覽CirclePaw的全面報告，讓寵物主人深入了解自己的狗隻，以便及早採取行動避免癌症或其他疾病，並根據性格特徵及品種訓練及照顧愛犬。