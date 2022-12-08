聖誕2022｜CirclePaw狗狗基因測試 了解主子的疾病遺傳風險

臨近聖誕節，大家除了為親友買禮物之外，都不要忘記家中毛孩。基因及診斷檢測公司Prenetics Limited，最近就推出CirclePaw，一個為狗隻而設的基因測試，能提供逾200項實用健康報告，涵蓋疾病風險、品種、身體及性格特徵，讓一眾主人了解狗狗需要，讓牠們享有更健康快樂的生活。
世界各地越來越多人養寵物，但不幸的是寵物的皮膚病、牙科疾病、肥胖等健康問題亦同步增加。CirclePaw發現，只要及時發現問題並給予適當照顧，40%的狗隻遺傳病都是可以避免的。CirclePaw的用法簡單，只需簡單以非侵入性唾液拭子採集唾液樣本，即可於兩星期內在Circle app閱覽CirclePaw的全面報告，讓寵物主人深入了解自己的狗隻，以便及早採取行動避免癌症或其他疾病，並根據性格特徵及品種訓練及照顧愛犬。
CirclePaw的產品包含3款基因測試，以迎合不同寵物的需要：
．CirclePaw Breed DNA Test for Dogs ($1,690) ——由品種入手了解狗狗：CirclePaw Breed DNA Test有助深入了解愛犬的詳細品種分類，以及這些品種的相關特徵。
．CirclePaw Health DNA Test for Dogs ($1,690) ——給關注狗狗健康的人士：CirclePaw Health DNA Test將詳細篩查160多種癌症和疾病的遺傳風險。
．CirclePaw Premium DNA Test for Dogs ($2,490) —— CirclePaw最全面的測試：包括所有詳盡報告，如Health及Breed基因測試的報告，以及額外可查看35多種身體和行為特徵，例如吠叫傾向、獨立性、尋求注意力的行為等。