聖誕2022｜DFS「送上歡樂」節日活動 迷你聖誕樹/香氛搓手液工作坊/抽獎贏150萬獎品

聖誕節就快到，相信不少人都在物色聖誕禮物，由即日起至12月31日，旅遊零售商DFS集團推出一年一度的節日活動「送上歡樂：精彩還要繼續」，店內有多款產品，包括美妝及香水、時裝、食品及禮品、腕錶及珠寶、烈酒及葡萄酒等類別的精選產品，位於尖沙咀的DFS更有禮物市集，顧客輕鬆找到最合適的禮品。

製作迷你聖誕樹裝飾 香氛消毒搓手液手作坊 由即日起至12月31日，凡淨額消費滿$1,800，可獲贈DFS節日限定旅行化妝袋，並可專享「Try & Love」體驗，在購買產品前先行試用及了解最新美妝產品。DFS旗下T廣場廣東道店更獨家提供期間限定的應節手作坊，凡淨額消費滿$2,500，可登記參加製作迷你聖誕樹裝飾。