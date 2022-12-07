聖誕2022｜DFS「送上歡樂」節日活動 迷你聖誕樹/香氛搓手液工作坊/抽獎贏150萬獎品

聖誕節就快到，相信不少人都在物色聖誕禮物，由即日起至12月31日，旅遊零售商DFS集團推出一年一度的節日活動「送上歡樂：精彩還要繼續」，店內有多款產品，包括美妝及香水、時裝、食品及禮品、腕錶及珠寶、烈酒及葡萄酒等類別的精選產品，位於尖沙咀的DFS更有禮物市集，顧客輕鬆找到最合適的禮品。
製作迷你聖誕樹裝飾 香氛消毒搓手液手作坊
由即日起至12月31日，凡淨額消費滿$1,800，可獲贈DFS節日限定旅行化妝袋，並可專享「Try & Love」體驗，在購買產品前先行試用及了解最新美妝產品。DFS旗下T廣場廣東道店更獨家提供期間限定的應節手作坊，凡淨額消費滿$2,500，可登記參加製作迷你聖誕樹裝飾。
另外，即日至12月26日期間，每逢周未及公眾假期指定時間，凡親臨DFS旗下T廣場廣東道店並登記成為DFS旗下T貴賓會會員，即可自製DFS限定香氛消毒搓手液。除了多項優惠，還可以參與彩妝大師班，獲取節日派對妝容的貼士。DFS旗下T廣場廣東道店及DFS旗下T廣場美妝世界銅鑼灣店更有驚喜快閃表演，讓大家感受佳節的歡欣喜悅。
另外，凡淨額購物滿$1,000，即有機會從「送上歡樂」幸運抽獎中贏取獎品，獎品總值超過150萬港元。