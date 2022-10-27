聖誕2022｜ghd x Anson Lo 節日限量香檳色美髮工具 宣傳片呢一日發布

英國專業美髮造型品牌ghd，延續去年聖誕的美麗回憶，再次聯乘Anson Lo盧瀚霆，他為今年的節日限量尊貴奢華系列拍攝全新輕奢風格的宣傳照及短片，配合高貴香檳金色的ghd王牌產品PLATINUM+專業智能造型夾，讓大家以good hair day的好心情迎接佳節。

全新尊貴奢華系列為熱賣美髮造型工具，包括PLATINUM+專業智能造型夾、GOLD造型夾及HELIOS專業風筒，飾上限量香檳金色外殼，更附上天鵝絨紅禮盒，幫助大家在節日打造不同場合的美髮造型。品牌更推出首個無線智能造型夾禮物套裝，包括全新ghd unplugged無線智能造型夾，旅行裝ghd bodyguard抗熱防護噴霧、旅行版方型闊板髮梳及時尚隔熱收納袋，無論身在何處都能迅速打造順滑美髮，隨時隨地提升頭髮造型。

ghd 造型限量禮品套裝

另外，凡購買尊貴奢華系列滿港幣總值$2,500，即可免費獲贈ghd限量禮品套裝，包括ghd bodyguard抗熱防護噴霧及時尚金色髮夾，配以奢華天鵝絨紅收納袋。