聖誕2022｜ghd x Anson Lo 節日限量香檳色美髮工具 宣傳片呢一日發布

英國專業美髮造型品牌ghd，延續去年聖誕的美麗回憶，再次聯乘Anson Lo盧瀚霆，他為今年的節日限量尊貴奢華系列拍攝全新輕奢風格的宣傳照及短片，配合高貴香檳金色的ghd王牌產品PLATINUM+專業智能造型夾，讓大家以good hair day的好心情迎接佳節。
全新尊貴奢華系列為熱賣美髮造型工具，包括PLATINUM+專業智能造型夾、GOLD造型夾及HELIOS專業風筒，飾上限量香檳金色外殼，更附上天鵝絨紅禮盒，幫助大家在節日打造不同場合的美髮造型。品牌更推出首個無線智能造型夾禮物套裝，包括全新ghd unplugged無線智能造型夾，旅行裝ghd bodyguard抗熱防護噴霧、旅行版方型闊板髮梳及時尚隔熱收納袋，無論身在何處都能迅速打造順滑美髮，隨時隨地提升頭髮造型。
ghd造型限量禮品套裝
另外，凡購買尊貴奢華系列滿港幣總值$2,500，即可免費獲贈ghd限量禮品套裝，包括ghd bodyguard抗熱防護噴霧及時尚金色髮夾，配以奢華天鵝絨紅收納袋。
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全新宣傳片日內推出
全新宣傳片及造型照於尖沙咀帝樂文娜公館拍攝，在風格復古的客廳中，Anson身穿簡約而隆重的黑色絲絨西裝登場，流露貴氣。全新宣傳照會由即日起在ghd各專門店及專櫃大型燈箱登場，而全新宣傳短片更會於10月31日在官方社交平台正式推出，各位「神徒」記得密切留意。
ghd尊貴奢華系列於即日起在下列銷售點發售：
香檳金色platinum+專業智能造型夾、香檳金色helios專業風筒，ghd unplugged無線智能造型夾禮品套裝：各ghd專門店 :屯門市廣場期間限定店(於11月上旬開幕)、沙田新城市廣場、美麗華、又一城、海港城、朗豪坊及時代廣場；連卡佛IFC專櫃；J-Select (太古廣場、又一城、K11 MUSEA、形點、PopCorn、Home Square); Zalora.com; Sephora.com及高級髮廊發售。
香檳金色 ghd gold造型夾只限於J-Select (太古廣場、又一城、K11 MUSEA、形點、PopCorn、Home Square)；Zalora.com；Sephora.com及高級髮廊發售。