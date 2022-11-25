聖誕2022｜K11 MUSEA逾180個聖誕活動 首個戶外溜冰場/旋轉木馬/免費雞尾酒

聖誕將至，K11 MUSEA舉行為期兩個月的「Love, Christmas」主題活動，由11月初展開，各式慶祝活動輪流登場至2023年1月2日，包括全港首個戶外溜冰場、6樓室外的旋轉木馬、免費雞尾酒，更有機會獲得BMW四門轎跑。

K11 MUSEA「Love, Christmas」活動

K11 MUSEA 「 Love, Christmas 」活動｜「 The Love of Couture: Artisanship in Fashion Beyond Time 」時裝珍藏展 跨時代傳奇時裝珍藏展「The Love of Couture: Artisanship in Fashion Beyond Time」由K11聯同全球首屈一指的藝術、設計及表演博物館英國維多利亞與艾爾伯特博物館（V&A）策劃，與香港殿堂級電影美術指導、服裝設計師及電影剪接師張叔平，以及6位來自日本、南韓、中國及香港的新進時裝設計師攜手打造，從V&A博物館歷代英國及法國女裝珍藏擷取靈感，以亞洲文化觸覺及個人設計美學，創作全新高訂服飾。設計過程展示時裝如何隨著時代演進、不同文化之間怎樣互相影響，並重塑時裝工藝的過去，呈現幾世紀以來如何為設計師們帶來源源不絕的靈感。 日期：2022年12月8日至2023年1月29日 地點：Kunsthalle，K11 Art & Cultural Centre 門票：標準$150、特惠$75（12歲或以下小童、持有有效學生證及65歲或以上長者） 時間：12PM 至 8PM 預訂：www.k11experience.com

K11 MUSEA「Love, Christmas」活動｜「The Love of Couture: Artisanship in Fashion Beyond Time」時裝珍藏展

K11 MUSEA 「 Love, Christmas 」活動｜聖誕親子活動及體驗 聖誕親子活動包括到香港樂高探索中心，與聖誕老人歡度一個夢幻樂高聖誕節（於香港樂高探索中心禮品店消費滿$1,500）；於哈里小屋（Harry’s Kitchen）參與揉合創意藝術與烘焙體驗的薑餅屋和聖誕曲奇烘焙工作坊（$580起）；一站式水晶泥創意體驗館Slime It！（DIY Slime自由組合：$250/位）和漆黑螢光水晶泥創意體驗館GLOW IT！by Slime It！（$280/位）自製節日限定水晶泥，激發你的想像力與創造力；或到The White Box by Little Prince Art參加聖誕主題工作坊和藝術課程（$388/班），創作獨一無二的作品。

K11 MUSEA 「 Love, Christmas 」活動｜ LOVE for All-Day Happy Hour 周二至三首杯雞尾酒免費 由即日至12月6日連續3星期，K11 MUSEA MUSE EDITION的地下中庭將變身成期間限定酒吧，呈獻「Cocktail Experience by the SEA」沉浸式雞尾酒體驗。期間限定雞尾酒酒吧內，訪客可以品嚐以世界各地優質烈酒炮製的經典雞尾酒。多位調酒大師逢周四至六更會客席登場，包括Monin Studio的Kit Yuen、白蘭樹下的Fei Lee、五味雜陳的Dennis Mak、飲啦的Alex Ng，以及Glass Gardener調酒二人組。 酒吧更為熱衷精釀烈酒和雞尾酒的賓客，安排一系列富資訊性及娛樂性的大師指導班。30多個導賞班由本地調酒界專才擔任客席主持，帶領參加者探索世界各地的氈酒和參與Clase Azul 龍舌蘭酒品飲會，多角度體驗及鑑賞雞尾酒的創意。其中，Monin Studio更以「Cocktail at Home」為主題開班教學，讓你輕鬆在家享受調酒樂趣。 「 Cocktail Experience by the SEA 」期間限定雞尾酒體驗 主辦單位：J.T.W. Beverage Import Ltd. 地點：MUSE EDITION 地下中庭 日期：即日至12月6日 時間： 1) 逢周二至三全天候歡樂時光，首杯雞尾酒免費(只限KLUB11會員，每日50位)，12PM至10PM 2) 品嚐雞尾酒，每日12PM至10PM 3) 調酒師客席登場，逢周四至六，6PM至10PM 大師品味導賞班費用：$250至$2,350 預約：https://bit.ly/3UjOsr5

K11 MUSEA 「 Love, Christmas 」活動｜聖誕村市集 K11 MUSEA舉辦Christmas Village Market Pop-up（聖誕村市集），網羅最具特色的聖誕禮品。19個攤位包括Cacao-Guilt free chocolates、Maison Argaud、Coffee Island、00RINGS、OON Jewellery、Veni Vidi Amavi、Vetopia、Wine Hut 等多個來自世界各地品牌的質感好物，從手工珠寶、蠟燭、飲品到寵物用品，應有盡有。 Christmas Village Market Pop-up 聖誕村市集 地點：6樓K11 Art & Cultural Centre 日期：即日至11月27日（逢星期六及日） 時間：12PM至9PM

K11 MUSEA 「 Love, Christmas 」活動｜ Fortnum & Mason 旗艦店飄雪 Fortnum & Mason旗艦店將英倫風特色夢幻佈置帶到香港，除了極富英倫氣息的經典櫥窗布置，遊人更可於尖沙咀海濱體驗浪漫的白色聖誕，泡沫雪花優雅地從天而降，在聖誕燈飾映照下幻化成童話般的美景。店內的溫暖壁爐前，聖誕老人會細說引人入勝的聖誕故事，在聽完故事後，客人可於特設的聖誕郵筒寄出心意，向摯愛親朋傳遞暖意與祝福。