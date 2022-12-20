聖誕2022｜LEGO推介10款小朋友人氣禮物 買滿$350即送贈品

十大小朋友聖誕送禮首選： LEGO 十大小朋友聖誕禮物｜ City 系列 60316 Police Station 3層高的警察局，讓玩家可於落地玻璃中一覽LEGO City警察局內部，並以巡邏車、直升機、垃圾車和5位迷你人偶進行角色扮演和一場追逐戰。

LEGO 十大小朋友聖誕禮物｜ City 系列 60338 Smashing Chimpanzee Stunt Loop 黑猩猩俯衝特效大圓環表演即將開演，越過環形跑道和斜坡，搖身一變成特技車手高空精英飛行員，駕駛飛輪發動的特技電單車，上演一場精彩比賽。

LEGO 十大小朋友聖誕禮物｜ DUPLO 系列 10970 Fire Station & Helicopter 消防隊員於消防局過上繁忙的一天，迅速滑下消防梯，坐上消防車，穿過巨大的搖擺門，開著消防燈和消防警笛火速前往現場。直升機從屋頂升空加入任務當中，並於任務結束後，繼續展開消防訓練、享受美食，然後好好作息睡上一覺，為明天的繁忙生活做好準備。

LEGO 十大小朋友聖誕禮物｜DUPLO系列 10970 Fire Station & Helicopter

LEGO 十大小朋友聖誕禮物｜ Friends 系列 41714 Andrea ’ s Theatre 於這座劇院建築把自己打造成為舞臺上的巨星，在鎂光燈之下描寫出專屬於個人的戲劇情節，享受各種各樣的戲劇樂趣。

LEGO 十大小朋友聖誕禮物｜Friends系列 41714 Andrea’s Theatre

LEGO 十大小朋友聖誕禮物｜ DOTS 系列 41964 DOTS Mickey Mouse & Minnie Mouse Back-to-School 由玩家大膽發揮，以DOTS簡單創作出專屬的米奇朋友精品，完美融入現實生活中，從各種家居小擺設到時尚單品，裝飾自己與家居。

LEGO 十大小朋友聖誕禮物｜DOTS 系列 41964 DOTS Mickey Mouse & Minnie Mouse Back-to-School

LEGO 十大小朋友聖誕禮物｜ DUPLO 系列 10975 Wild Animal of the World 探索並展開全球野生動物之旅，暢遊7大洲：亞洲的熊貓、非洲的獅子、歐洲的鹿、南美的羊駝、北美的北極熊、澳洲的樹熊、南極洲的企鵝，十分適合喜愛大自然的孩子們。

LEGO 十大小朋友聖誕禮物｜DUPLO系列 10975 Wild Animal of the World

LEGO 十大小朋友聖誕禮物｜ Friends 系列 41703 Friendship Tree House 與閨蜜們到戶外享受陽光野外生活的傳奇樹屋，在這所寶藏樹屋裡一同放鬆一下，探索團體協助的力量，拼砌出多姿多彩的精彩故事情節。

LEGO 十大小朋友聖誕禮物｜Friends系列 41703 Friendship Tree House

LEGO 十大小朋友聖誕禮物｜旋風忍者系列 71774 Lloyd ’ s Golden Ultra Dragon 旋風忍者愛好者們可以駕馭Lloyd金碧輝煌的戰龍——黃金超級龍，它有4個頭、造型多變的腿和尾巴，以及一對能夠展開變成3個龍之刃的翅膀，戰鬥時更顯靈活及有動感。

LEGO 十大小朋友聖誕禮物｜ Super Mario 系列 71403 Princess Peach 入門競賽跑道 由LEGO集團與任天堂打造，結合電玩與顆粒的劃時代實體遊戲，碧姬公主闖進栩栩如生的LEGO Super Mario世界。與Mario、Luigi合作，觸發歡樂的反應並賺取更多金幣，令冒險之旅更驚險有趣。

LEGO 十大小朋友聖誕禮物｜Super Mario系列 71403 Princess Peach 入門競賽跑道

LEGO 十大小朋友聖誕禮物｜ Disney Princess 系列 43205 Ultimate Adventure Castle 加入迪士尼公主們Ariel、Moana、Rapunzel、Snow White 和Tiana，於這座結合多個標誌性特色的終極冒險城堡，展開想像冒險。

LEGO 十大小朋友聖誕禮物｜Disney Princess系列 43205 Ultimate Adventure Castle