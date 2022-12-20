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2022-12-20 17:54:10

聖誕2022｜LEGO推介10款小朋友人氣禮物 買滿$350即送贈品

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聖誕2022｜LEGO推介10款小朋友人氣禮物 買滿$350即送贈品

聖誕2022｜LEGO推介10款小朋友人氣禮物 買滿$350即送贈品

年末將至又到聖誕，除了為親友、同事準備一系列禮物，LEGO為一眾小朋友挑選一系列人氣禮物，選出十大小朋友聖誕送禮首選，邀請全港小朋友打破常規，在聖誕佳節拼砌出無限可能性。

LEGO早前更邀請長期忠實粉絲Katy Perry，穿上以LEGO顆粒服裝，坐上樂高城堡坐駕在大街小巷獻唱，演繹耳熟能詳的歌曲《Firework》，鼓勵小朋友時刻自信和做最真實的自己。大家可於節日期間瀏覽(https://youtu.be/wGA5AqBP8YY)，一同投入顆粒世界。

十大小朋友聖誕送禮首選：

LEGO 十大小朋友聖誕禮物｜City系列 60316 Police Station

3層高的警察局，讓玩家可於落地玻璃中一覽LEGO City警察局內部，並以巡邏車、直升機、垃圾車和5位迷你人偶進行角色扮演和一場追逐戰。

LEGO 十大小朋友聖誕禮物｜City系列 60316 Police Station LEGO 十大小朋友聖誕禮物｜City系列 60316 Police Station

LEGO 十大小朋友聖誕禮物｜City系列 60338 Smashing Chimpanzee Stunt Loop

黑猩猩俯衝特效大圓環表演即將開演，越過環形跑道和斜坡，搖身一變成特技車手高空精英飛行員，駕駛飛輪發動的特技電單車，上演一場精彩比賽。

LEGO 十大小朋友聖誕禮物｜City系列 60338 Smashing Chimpanzee Stunt Loop LEGO 十大小朋友聖誕禮物｜City系列 60338 Smashing Chimpanzee Stunt Loop

LEGO 十大小朋友聖誕禮物｜DUPLO系列 10970 Fire Station & Helicopter

消防隊員於消防局過上繁忙的一天，迅速滑下消防梯，坐上消防車，穿過巨大的搖擺門，開著消防燈和消防警笛火速前往現場。直升機從屋頂升空加入任務當中，並於任務結束後，繼續展開消防訓練、享受美食，然後好好作息睡上一覺，為明天的繁忙生活做好準備。

LEGO 十大小朋友聖誕禮物｜DUPLO系列 10970 Fire Station & Helicopter

LEGO 十大小朋友聖誕禮物｜DUPLO系列 10970 Fire Station & Helicopter

LEGO 十大小朋友聖誕禮物｜Friends系列 41714 Andreas Theatre

於這座劇院建築把自己打造成為舞臺上的巨星，在鎂光燈之下描寫出專屬於個人的戲劇情節，享受各種各樣的戲劇樂趣。

LEGO 十大小朋友聖誕禮物｜Friends系列 41714 Andrea’s Theatre

LEGO 十大小朋友聖誕禮物｜Friends系列 41714 Andrea’s Theatre

LEGO 十大小朋友聖誕禮物｜DOTS 系列 41964 DOTS Mickey Mouse & Minnie Mouse Back-to-School

由玩家大膽發揮，以DOTS簡單創作出專屬的米奇朋友精品，完美融入現實生活中，從各種家居小擺設到時尚單品，裝飾自己與家居。

LEGO 十大小朋友聖誕禮物｜DOTS 系列 41964 DOTS Mickey Mouse & Minnie Mouse Back-to-School

LEGO 十大小朋友聖誕禮物｜DOTS 系列 41964 DOTS Mickey Mouse & Minnie Mouse Back-to-School

LEGO 十大小朋友聖誕禮物｜DUPLO系列 10975 Wild Animal of the World

探索並展開全球野生動物之旅，暢遊7大洲：亞洲的熊貓、非洲的獅子、歐洲的鹿、南美的羊駝、北美的北極熊、澳洲的樹熊、南極洲的企鵝，十分適合喜愛大自然的孩子們。

LEGO 十大小朋友聖誕禮物｜DUPLO系列 10975 Wild Animal of the World

LEGO 十大小朋友聖誕禮物｜DUPLO系列 10975 Wild Animal of the World

LEGO 十大小朋友聖誕禮物｜Friends系列 41703 Friendship Tree House

與閨蜜們到戶外享受陽光野外生活的傳奇樹屋，在這所寶藏樹屋裡一同放鬆一下，探索團體協助的力量，拼砌出多姿多彩的精彩故事情節。

LEGO 十大小朋友聖誕禮物｜Friends系列 41703 Friendship Tree House

LEGO 十大小朋友聖誕禮物｜Friends系列 41703 Friendship Tree House

LEGO 十大小朋友聖誕禮物｜旋風忍者系列 71774 Lloyds Golden Ultra Dragon

旋風忍者愛好者們可以駕馭Lloyd金碧輝煌的戰龍——黃金超級龍，它有4個頭、造型多變的腿和尾巴，以及一對能夠展開變成3個龍之刃的翅膀，戰鬥時更顯靈活及有動感。

LEGO 十大小朋友聖誕禮物｜旋風忍者系列 71774 Lloyd’s Golden Ultra Dragon LEGO 十大小朋友聖誕禮物｜旋風忍者系列 71774 Lloyd’s Golden Ultra Dragon

LEGO 十大小朋友聖誕禮物｜Super Mario系列 71403 Princess Peach 入門競賽跑道

LEGO集團與任天堂打造，結合電玩與顆粒的劃時代實體遊戲，碧姬公主闖進栩栩如生的LEGO Super Mario世界。與MarioLuigi合作，觸發歡樂的反應並賺取更多金幣，令冒險之旅更驚險有趣。

LEGO 十大小朋友聖誕禮物｜Super Mario系列 71403 Princess Peach 入門競賽跑道

LEGO 十大小朋友聖誕禮物｜Super Mario系列 71403 Princess Peach 入門競賽跑道

LEGO 十大小朋友聖誕禮物｜Disney Princess系列 43205 Ultimate Adventure Castle

加入迪士尼公主們ArielMoanaRapunzelSnow White Tiana，於這座結合多個標誌性特色的終極冒險城堡，展開想像冒險。

LEGO 十大小朋友聖誕禮物｜Disney Princess系列 43205 Ultimate Adventure Castle

LEGO 十大小朋友聖誕禮物｜Disney Princess系列 43205 Ultimate Adventure Castle

LEGO獨家購物優惠 2023月曆/聖誕吊飾/度假列車

今個聖誕不論送禮或是獎勵自己，LEGO都為一眾粉絲送上小小心意，於歡樂的日子盡情拼砌。凡於指定LEGO官方銷售平台消費滿$350或以上，可獲贈滿載聖誕氣氛的獨家禮遇，齊齊滿足過聖誕。

購買任何LEGO盒組滿港幣$350或以上，可換領2023年座檯曆。 購買任何LEGO盒組港幣$500或以上，可換領限定4合1聖誕吊飾，包括迷你火車，胡桃夾子先生、聖誕樹或雪人寶寶，裝飾聖誕樹，更可合體成為精靈ELF，以百變形象歡度聖誕。 (換領地點：樂高認證專門店及樂高探索中心禮品店) (換領地點：AEON Stores、APITA、一田百貨、UNY生活創庫、SOGO、千色CITISTORE、玩具“反”斗城、LOG-ON、HKTVmall LEGO旗艦店及Let’s Go) 購買任何LEGO盒組裝滿港幣$500或以上，可換領LEGO 30584冬季度假列車。
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